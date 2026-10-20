KKKKKKKKK' 괴력쇼…시라카와, 5이닝 1실점 쾌투→잠실 마지막 승리투수 되나 [잠실 현장]

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 2회말 2사 2루 시라카와가 문성주를 삼진처리하며 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 5이닝 무실점 호투를 펼친 KIA 선발 시라카와가 미소 짓고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 정규시즌 LG 트윈스전 평균자책점 7.71의 아픈 기억은 가을의 가장 높은 승부처에서 완벽하게 지워졌다. 4사구는 단 하나도 없었고, 전광판에는 9개의 붉은 'K'가 수놓아졌다.

KIA 타이거즈의 일본인 우완 투수 시라카와 케이쇼(25)가 생애 최고의 역투를 펼치며 현 잠실야구장에서 펼쳐진 가을야구의 '마지막 승리투수'에 가장 가까워졌다.

시라카와는 20일 서울 잠실야구장에서 열린 준플레이오프(5전 3선승제) LG 트윈스와의 3차전에 선발 등판해 5이닝 4안타 무4사구 9탈삼진 1실점의 눈부신 피칭을 선보였다. 총 투구 수는 단 76개에 불과할 정도로 군더더기 없는 완벽한 피칭이었다. 이상적인 투구 템포로 2만3650석 만원 관중이 운집한 잠실을 지배했다.

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타선 역시 2회초 나성범의 솔로포와 김도영의 만루포를 앞세워 7득점 빅이닝을 만들어내며 시라카와의 어깨를 가볍게 했다. 7회 현재 10대1로 크게 앞서 있는 KIA는 안방 광주 1, 2차전에 이어 적지 잠실 3차전까지 쓸어 담을 기세다.

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경기 전까지만 해도 시라카와를 향한 시선에는 물음표가 붙어 있었다. 올 시즌 정규리그 평균자책점은 4.75였지만, 유독 LG를 상대로는 평균자책점 7.71로 크게 흔들렸기 때문이다. 잠실구장 평균자책점 역시 4.32로 다소 아쉬웠다.

하지만 포스트시즌 마운드에 선 시라카와는 완전히 다른 투수였다. 1회말부터 날카로운 제구와 공격적인 승부로 삼진 2개를 솎아내며 LG 상위 타선을 가볍게 삼자범퇴로 돌려세웠다. 4회까지 군더더기 없는 투구 템포와 정교한 커맨드를 앞세워 경기 흐름을 완벽하게 주도했다.

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20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 5이닝 무실점 호투를 펼친 KIA 선발 시라카와가 미소 짓고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. KIA 시라카와가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

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시라카와의 안정감 넘치는 투구 뒤에는 타선의 화끈한 화력 지원이 있었다. KIA 타선은 2회초 LG 외국인 선발 카를로스 카라스코를 사정없이 두들겼다. 선두타자 나성범이 호쾌한 솔로 홈런을 터뜨리며 기선 제압에 성공했고, 이어 만들어진 1사 만루 찬스에서 김도영이 카라스코를 상대로 좌중간 담장을 넘기는 비거리 148m짜리 초대형 그랜드슬램(만루 홈런)을 작렬시켰다. 2회에만 대거 7점을 뽑아내며 단숨에 7-0 스코어를 만들었다.

어깨가 가벼워진 시라카와는 2회말 2사 후 문정빈에게 우중간 2루타를 허용하며 첫 실점 위기를 맞았지만, 침착함을 잃지 않았다. 후속타자 문성주를 상대로 6구 승부 끝에 136㎞ 날카로운 포크볼을 떨어뜨려 헛스윙 삼진을 뺏어내며 스스로 위기를 지워냈다.

기세를 탄 시라카와의 투구는 4회까지 '완벽투' 그 자체였다. 3회와 4회를 연속 삼자범퇴로 가볍게 정리하며 투구 수를 절약했다.

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5회에는 위기관리 능력과 압도적인 구위가 동시에 폭발했다. 선두타자 문보경에게 우전 안타를 허용하며 주자를 내보냈지만, 시라카와는 조금도 위축되지 않았다. 후속 세 타자를 상대로 거침없는 정면 승부를 펼쳤고, 세 타자를 모조리 헛스윙 삼진으로 돌려세우며 3연속 'KKK' 쇼로 이닝을 마감했다.

시라카와는 6회말 선두 구본혁에게 우전 안타, 박해민에게 좌전 2루타를 맞고 무사 2, 3루 위기에 몰리자 마운드를 정해영에게 넘겼다.

구원 등판한 정해영은 오지환을 헛스윙 삼진으로 돌려세우며 급한 불을 껐고, 오스틴 딘에게 희생타를 내주며 시라카와 책임 주자 구본혁에게 홈을 허용했다. 하지만 추가 실점 없이 후속 타자를 막아내며 시라카와의 실점은 '1'로 묶였다.

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20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 6회말 양현종이 마운드를 내려온 시라카와를 안아주고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

고재완 기자 star77@sportschosun.com