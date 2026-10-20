'논란 종결 만루포!' KIA 슈퍼스타 도저히 못 막는다…김도영, 25년 묵은 진기록 소환한 스타성 미쳤다

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 1사 만루 KIA 김도영이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자]싫어도 어쩔 수 없다. KIA 타이거즈는 곧 '도영타이거즈'다.

김도영은 20일 잠실야구장에서 열린 LG 트윈스와 준플레이오프 3차전에 3번타자 3루수로 선발 출전, 4타수 1안타(1홈런) 4타점 활약을 펼쳤다. KIA는 13대1로 승리, 3전 전승으로 플레이오프 진출을 확정했다.

KIA는 2회초 7득점 빅이닝을 만들어 승기를 잡았다. 나성범이 선제 홈런을 터트리고, 1사 만루에서 박정우가 좌전 적시타를 때려 LG 선발투수 카를로스 카라스코를 끌어내렸다. 이어 바뀐 왼손 투수 존 케네디에게 박재현이 좌전 적시타를 날리며 3-0으로 달아났다.

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계속된 1사 만루 기회. 김도영이 타석에 섰다. 누상이 꽉 찼으니 LG는 김도영을 거를 수도 없고, 무조건 승부를 해야 했다. 김도영은 볼카운트 1B1S에서 케네디의 직구를 받아쳐 좌중월 만루포로 연결했다.

비거리가 무려 145.8m에 이르는 초대형 홈런이었다. 준플레이오프 역대 최장 거리 신기록. 종전 기록은 135m였다. 2019년 키움 히어로즈 박병호가 LG 트윈스와 4차전에서 친 것 외에 2차례 더 있었다.

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아울러 2001년 두산 베어스 타이론 우즈가 삼성 라이온즈와 한국시리즈 6차전에서 기록한 포스트시즌 역대 최장 비거리 홈런 145m와 타이를 이뤘다. KBO 기록원이 측정한 2000년 이후 기준이다.

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김도영은 나이 23세 18일로 역대 포스트시즌 최연소 만루 홈런 신기록까지 작성했다. 종전 기록은 2001년 삼성과 한국시리즈 4차전 3회에 만루포를 친 두산 김동주의 25세8개월22일이었다.

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김도영은 25년 묵은 잠실 역대급 거포들의 기록을 소환하며 다시 한번 왜 그가 슈퍼스타인지 인증했다.

김도영은 시리즈 내내 뜨거운 타격감을 자랑했다. LG 투수들의 철저한 경계 속에 안타 3개를 쳤는데, 모두 홈런이었다. 타점은 8개를 쓸어 담아 준플레이오프 역대 최다 타점 타이기록을 세웠다. 2004년 두산 베어스 안경현, 2018년 넥센 히어로즈(현 키움) 임병욱이 8타점을 기록했다.

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20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 2회초 1사 만루 김도영이 만루홈런을 치고 카스트로와 함께 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 1사 만루 KIA 김도영이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

염경엽 LG 감독은 시리즈 전부터 김도영을 철저히 경계했다. 정규시즌 막바지 KIA와 치열한 3위 싸움을 펼칠 때 김도영에게 결승포 또는 결정타를 허용해 무릎을 꿇었기 때문.

김도영은 이에 "시즌 중에도 모든 팀이 나한테 안 맞으려고 하기 때문에 별로 생각은 따로 없었다. 나 말고도 좋은 선수들이 많다"고 덤덤한 반응을 보였다.

김도영은 1차전부터 원맨쇼를 펼쳤다. 1-1로 맞선 4회 좌월 솔로포를 쳤고, 6회에는 우익수 희생플라이로 타점을 올렸다. 그리고 8회 쐐기 투런포까지 터트려 5대1 승리를 이끌었다. 2차전은 LG의 적극적인 방어에 1볼넷 1사구에 그쳤지만, 카스트로, 나성범, 김선빈, 박재현 등이 동반 폭발해 6대3으로 승리했다.

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김도영은 올해 유력한 정규시즌 MVP 후보다. 타이거즈 구단 역대 최다인 45홈런과 함께 장타율 0.647로 리그 1위에 올랐다. 지난해 3차례나 햄스트링을 다쳐 좌절했던 2024년 MVP의 완벽한 부활을 알린 시즌이었다. 지난달 아시안게임 금메달까지 획득하며 향후 미국 메이저리그 도전을 위한 꽃길도 열렸다. 포스트시즌까지 미친 스타성을 유지하며 대구에서 기다리고 있는 2위팀 삼성 라이온즈를 잔뜩 긴장하게 만들고 있다.

김도영의 절친한 동생인 KIA 박재현은 "도영이 형이 없다고 팀이 달라지는 것도 아니긴 하다. 도영이 형한테 팀이 너무 의존하는 것 같아서 형 없이도 충분히 가능하다는 것을 보여주고 싶다. 솔직히 '도영타이거즈' 이런 이야기를 엄청 많이 하지 않나. 어떻게 보면 좋은데, 이게 마냥 좋은 것은 아니라는 생각이 든다. 진짜 선수 한 명 때문에 팀의 승패가 갈린다? 그렇다면 나도 아직 약하다는 소리고, 조금 더 발전해야 하는 일이라 생각한다"고 소신을 밝혔다.

현재 KIA 타선은 다 같이 뜨거운 상태다. 박재현의 우려대로 김도영에게만 의존하는 상황은 아닌데, 김도영의 한 방은 꼭 상대팀의 힘을 쭉 빼 반격 의지가 완전히 사라지게 만든다. 우리가 계속 김도영에게 결정적 한방을 기대하는 이유다.

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 2회초 1사 만루 김도영이 만루홈런을 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com