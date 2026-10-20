"짐 챙겨 가시는 분들…" LG 전패 탈락, 5회부터 홈팬들 '마지막 잠실' 떠날 정도로 참담했다

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. LG 팬들이 열띤 응원전을 펼치고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] "짐 챙겨서 가시는 분들 계시는데…."

KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 준플레이오프 3차전이 열린 20일 잠실야구장. 이제 막 5회를 치른 때였다. LG 트윈스 응원단장이 다급히 마이크를 잡고 경기장을 떠나려는 관중을 붙잡았다.

그만큼 경기 내용이 처참했다. LG는 이미 1차전 1대5, 2차전 3대6 패배로 코너에 몰린 가운데 2회초 대거 7점을 내줘 분위기가 완전히 가라앉았다.

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KIA는 나성범이 선취 솔로포로 물꼬를 트자 박정우 박재현 테이블세터가 나란히 1타점 적시타를 치며 분위기를 끌어올렸고, 홈런왕 김도영이 만루 홈런을 터트려 KIA 팬들을 열광의 도가니로 몰아넣었다.

LG는 선발투수 카를로스 카라스코가 1⅓이닝 5실점(4자책점)으로 무너진 가운데 뒤이어 나온 불펜들도 줄줄이 KIA 타선에 얻어맞았다. KIA는 이날 장단 16안타를 몰아치며 LG에 1대13 대패를 안겼다.

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LG 팬들에게 이날 경기는 여러모로 의미가 있었다. 올 시즌을 끝으로 문을 닫는 잠실야구장의 마지막 경기가 조금이라도 미뤄졌으면 하는 바람으로 LG 팬들은 아주 힘들게 티켓을 구했다. 와일드카드결정전에서 6이닝 1실점 쾌투를 펼쳤던 카라스코가 LG의 반등을 이끌 것이란 기대도 조금 있었다.

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20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. LG 팬들이 응원전을 펼치고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 8-0 뒤지고 있던 상황에서 LG 오스틴, 카라스코, 톨허스트가 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

그런데 단 2이닝 만에 그 기대가 처참히 무너졌고, 5회 클리닝 타임 때는 이미 0-8까지 거리가 벌어졌다. KIA 선발투수 시라카와 케이쇼의 구위와 KIA 타선의 화력을 고려하면 LG의 역전 드라마는 불가능에 가까웠다.

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어렵게 티켓을 구한 팬들은 그렇게 발걸음을 집으로 하나둘 돌리기 시작했다. 그러자 LG 응원단장이 마이크를 잡은 것이다.

LG 응원단장은 "짐 챙겨서 가시는 분들 계시는데, 오늘(20일)은 끝까지 최선을 다했으면 한다. 나도 울컥하는데, 포기하지 않겠다. 줄무늬 유니폼을 입은 LG 트윈스 선수들을 위해서 잠실야구장을 위해서 응원해 달라"고 목소리를 높였다.

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응원단장의 호소에도 LG의 경기력은 좋아질 기미가 보이지 않았다. 오히려 뼈아픈 실점이 계속됐다. 결국 9회쯤에는 내야 관중석이 허전해 보일 정도로 LG 팬들이 대거 자리를 떴다.

KIA는 구단 역대 최초로 준플레이오프를 통과해 플레이오프에 진출하는 역사를 썼다. KIA를 응원한 원정팬들은 당연히 끝까지 목청껏 응원가를 부르며 경기장을 지켰다. 잠실의 주인들은 빠지고, 원정 응원석을 붉은 물결로 가득 채운 KIA 팬들만 끝까지 남아 잠실야구장의 마지막 축제를 즐겼다.

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 3루 관중석의 KIA 팬들이 응원전을 펼치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com