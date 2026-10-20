'챔피언 모드 발동' 김도영 만루포 KIA, 3연승→나흘 쉬고 대구행 확정→PO 4연속 탈락 징크스도 깨나[준PO3 리뷰]

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 1사 만루 KIA 김도영이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 KIA 나성범이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 5회말 2사 1루 시라카와가 박동원을 삼진으로 처리해 이닝을 끝내며 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

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[스포츠조선 권인하 기자]이 정도 파괴력이라면 아무리 2위팀이라도 떨릴 수밖에 없겠다.

파죽지세다. KIA 타이거즈가 지난해 챔피언 LG를 3연승으로 침몰시키고 대구로 향한다. KIA는 20일 잠실에서 열린 준플레이오프 3차전서 홈런 4방 등 선발 전원안타로 LG 트윈스를 13대1로 물리쳤다.

파죽의 3연승을 달린 KIA는 나흘의 휴식을 취한 뒤 25일 대구 삼성라이온즈파크에서 2위 삼성 라이온즈와 한국시리즈 진출을 위한 플레이오프에 나선다.

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한국시리즈에 12번 진출해 12번 모두 우승을 했던 타이거즈지만 역대 4번의 준PO(1994,2004,2006,2011년)에선 모두 탈락한 아픔이 있었다. 하지만 이번엔 3연승의 완벽한 승리로 처음으로 PO진출에 성공했다.

PO의 아픈 기억도 지울 차례다. KIA는 역대 6차례 PO에 나섰다. 1987년(OB 3승2패)과 1989년(태평양 3승)엔 한국시리즈에 올랐지만 1990(삼성 3패),1992(롯데 2승3패),2002(LG 2승3패),2003년(SK 3패)엔 4연속 탈락했었다. 23년만에 PO에 나선 KIA가 아픔을 딛고 한국시리즈까지 갈 수 있을지 궁금해진다.

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올시즌 삼성과 상대전적에서 9승7패로 앞섰고, 나흘의 충분한 휴식에 제임스 네일과 아담 올러를 1,2차전에 낼 수 있게 된 것은 KIA에겐 큰 호재다.

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5차전까지 피 튀기는 접전을 바랐던 삼성에겐 최악의 시나리오가 현실이 됐다. 삼성 역시 부상으로 시즌 막판에 빠졌던 구자욱이 연습경기에 나설 정도로 상태가 좋아져 PO에 완전체로 나설 수 있게 됐다. 두 팀이 제대로 PO 힘대결을 펼칠 수 있을 전망이다.

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. LG 카라스코가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 3회 수비를 마친 직후 LG 주장 박해민이 선수단 미팅을 주도하고. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 7회말 2사 만루 박해민이 안타성 타구를 치고 카스트로와 이의리의 호수비에 아웃된 후 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

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지난 시즌 우승팀 LG는 4위로 8년 연속 포스트시즌에 진출했지만 와일드카드 결정전을 승리해 준PO에 진출한 것에 만족한 채 2026시즌을 마무리하게 됐다. 올해를 끝으로 잠실구장을 철거하게 돼 우승을 하려는 마음이 컸지만 이날이 잠실구장에서의 마지막 경기가 됐다.

2연패로 몰린 LG는 와일드카드 결정전서 6이닝 1실점의 호투로 팀을 준PO에 올려놨던 메이저리그 통산 112승의 카를로스 카라스코를 선발로 냈지만 이미 흐름을 잡은 KIA를 막기엔 역부족이었다.

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KIA는 2회초 선두 5번 나성범이 가운데 담장을 넘어가는 솔로포를 쳐 기선제압을 하더니 1사후 1루수 실책과 중전안타, 볼넷으로 하위 타선이 만들어낸 만루 찬스에서 1번 박정우의 좌전적시타로 2-0으로 앞서나갔다. LG가 케네디를 올렸지만 KIA는 2번 박재현이 좌전안타로 1점을 더했다. 이어진 1사 만루에서 3번 김도영이 좌중간 담장을 넘어가는 비거리 145.8m 짜리 역대 준플레이오프 최장 비거리 신기록의 그랜드슬램을 터뜨려 단숨에 7-0까지 점수차를 벌리며 사실상 승부를 갈랐다. 역대 최연소 포스트시즌 만루홈런. 6회 나성범의 솔로포, 7회 한준수의 솔로포까지 터지며 KIA는 가장 큰 잠실에서 무려 4방의 홈런을 터뜨리는 엄청난 타격감을 선보였다. 선발 전원안타에 전원 득점까지 만들며 축제를 벌였다.

KIA의 아시아쿼터 투수 시라카와 케이쇼도 타선의 지원 속에 제몫을 했다. 최고 구속 153㎞의 직구를 앞세워 LG 타선을 선발 5이닝 동안 1실점으로 막아내며 역대 최초 일본인 포스트시즌 승리투수가 됐다. 잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 7회초 KIA 한준수가 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 3루 관중석의 KIA 팬들이 응원전을 펼치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/