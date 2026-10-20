'우승→3위→우승→4위' 염갈량의 다짐 "분명히 준비 부족. 생각들을 바꿔야 할 것 같다"[잠실 코멘트]

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 염경엽 감독이 패색이 짙은 경기를 지켜보고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 11-1 뒤지고 있는 8회 LG 염경엽 감독과 코치진 표정이 어둡다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

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[잠실=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스의 역사상 첫 2년 연속 우승을 노렸지만 결과는 아쉬움이었다.

LG의 2026시즌이 준플레이오프에서 멈췄다. LG는 20일 잠실에서 열린 3위 KIA 타이거즈와의 준플레이오프 3차전서 1대13으로 대패하며 3연패로 플레이오프행 티켓을 KIA에 내줬다.

지난해 통합 우승을 차지했고, 올시즌에도 투-타의 안정적인 전력을 바탕으로 우승을 노렸지만 부상과 부진속에 목표 달성에 실패. 전반기엔 1위를 달렸지만 후반기에 추락하며 4위까지 떨어졌고, 결국 반등을 하지 못하고 준플레이오프에서 가을 야구를 끝냈다. 잠실구장이 올해로 철거되고 새 구장이 건설되기에 우승으로 유종의 미를 거두고 싶었지만 마음처럼 되지 않았다.

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LG의 강점이던 타선이 초반부터 터지지 않았고, 마운드로 버텼지만 결국은 한계가 드러났다. LG는 KIA와의 준PO에서도 결국 타격에서 졌다.

LG 염경엽 감독은 3차전을 마친 뒤 "타선이 밀리면서 힘든 시리즈가 됐다"고 평가하며 "올시즌 팬들이 기대 많이 하셨는데 기대만큼 성적을 못내 죄송스럽게 생각한다"라고 2026시즌을 돌아봤다.

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. LG 염경엽 감독이 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. LG 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

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염 감독은 이어 "올시즌 부족했던 부분을 마무리 훈련부터 준비 잘해서 내년엔 어려웠던 것을 극복하면서 또 한번 좋은 시즌이 될 수 있도록 준비 잘하는게 이제부터 중요할 것 같다"라고 내년시즌 부활을 다짐했다.

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그래도 유망주들의 발전이 눈에 띈 시즌이었고 염 감독 역시 이들의 발전을 소득으로 꼽았지만 그래도 시즌 성적에 대한 아쉬움이 더 컸다. 염 감독은 "송찬의 문정빈 선수가 성장한 게 그나마 소득이라고 얘기할 수 있을 것 같다"면서 "개개인이 어려움을 겪으면서 어려운 시즌이 됐는데 그 안에서 한경기 한경기 최선을 다해줘서 여기까지 올 수 있지 않았나"라고 선수들에게 고마움을 표했다.

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2023년 우승한 뒤 2024년 3위를 했던 LG는 지난해 우승을 한 뒤 이번엔 2024년의 되풀이를 하지 않겠다고 했지만 다시한번 4위로 내려왔다. 염 감독도 이 부분을 아쉬워했다. "2024년에 경험을 해서 그 실패를 생각하며 준비했는데 올해도 이 성적으로 끝난 것은 분명히 준비 부족한 부분이 있었다고 생각한다"고 한 염 감독은 "생각들을 바꿔야 할 것 같다. 더 절실하고 노력하는 야구로 선수 개개인이 성장을 해야 팀이 결과를 만들 수 있고 발전할 수 있다. 좀 더 절실한 야구, 노력이 뒷받침 되는 야구로 내년에 조금 더 좋은 야구를 할 수 있게 방향을 잡겠다"라고 달라질 마무리 캠프에 대한 구상을 말했다.

잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com