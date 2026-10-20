[오피셜]'카라스코 1표 뭐야?' MVP 투표 장난인가, 말도 안되는 사표 나왔다…김도영 득표율 86.6%

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. LG 선발 카라스코가 2회 마운드에서 내려오고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

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[잠실=스포츠조선 김민경 기자] MVP 투표가 장난인가. 말도 안 되는 사표가 나왔다.

20일 잠실야구장에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 준플레이오프 3차전은 KIA의 13대1 대승으로 끝이 났다. KIA는 1차전 5대1, 2차전 6대3 승리에 이어 3차전까지 LG를 완파하며 플레이오프행 티켓을 거머쥐었다.

이번 준플레이오프 MVP는 당연히 김도영이었다. 1차전부터 2홈런 4타점 원맨쇼를 펼치며 LG를 울리더니 3차전에서는 2회 7득점 빅이닝을 이끌었다.

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나성범의 선취 솔로포에 이어 박정우 박재현 테이블세터가 나란히 1타점 적시타를 쳐 3-0으로 앞선 상황. 1사 만루에서 김도영이 LG 좌완 존 케네디에게 만루 홈런을 뺏어 7-0으로 거리를 벌렸다.

여러 의미가 있는 만루포였다. 비거리 145.8m를 기록, 준플레이오프 역대 홈런 최장 거리 신기록을 작성했다. 또 2001년 두산 베어스 타이론 우즈가 삼성 라이온즈와 한국시리즈 6차전에서 기록한 포스트시즌 역대 최장 비거리 홈런 145m와 타이를 이뤘다. KBO 기록원이 측정한 2000년 이후 기준이다.

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김도영은 나이 23세 18일로 역대 포스트시즌 최연소 만루 홈런 신기록까지 작성했다. 종전 기록은 2001년 삼성과 한국시리즈 4차전 3회에 만루포를 친 두산 김동주의 25세8개월22일이었다.

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20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 2회초 1사 만루 김도영이 만루홈런을 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. KIA가 13대1로 승리하며 플레이오프 진출을 확정했다. 준PO MVP에 선정된 김도영이 트로피와 포즈를 취하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

이 과정에서 LG 선발투수 카를로스 카라스코는 1⅓이닝 5실점(4자책점)에 그치며 고개를 숙였다. 준플레이오프 시리즈 MVP를 뽑는다고 했을 때 카라스코가 표를 얻을 이유는 조금도 없었다.

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MVP 투표 결과 김도영이 기자단 투표 97표 가운데 84표를 획득, 득표율 86.6%로 1위에 올랐다. 김도영은 3경기 통틀어 타율 3할3푼3리(9타수 3안타), 3홈런, 8타점을 기록했다. 김도영은 상금 200만원과 MVP 트로피를 받는다.

2위는 6표를 얻은 KIA 마무리투수 전상현. 1차전과 1차전 모두 1⅓이닝 무실점 역투를 펼쳐 차점자가 될 만했다.

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3차전에서 멀티 홈런을 쏘아 올린 나성범과 1차전 기선 제압을 이끈 에이스 제임스 네일(7이닝 1실점)이 나란히 3표를 얻었다.

그런데 마지막 1표가 카라스코에게 향했다. KIA 외국인 타자 해럴드 카스트로에게 향할 표가 잘못 간 게 아니냐는 의혹이 제기될 정도로 조금도 예상할 수 없었던 한 표였다.

MVP 투표 결과에 조금도 영향을 줄 수 없었던 한 표지만, 한 표의 가치를 다시 한번 생각해야 하는 일인 것은 분명하다.

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20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 8-0 뒤지고 있던 상황에서 LG 오스틴, 카라스코, 톨허스트가 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com