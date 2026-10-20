카라스코 강판시킨 결승타…141㎞ 커터를 노려친 비결은 직전 김○○ 조언 [잠실 인터뷰]

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. KIA 박정우가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 2회초 1사 만루 박정우가 1타점 적시타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 준플레이오프 3차전, 시리즈를 끝내라는 특명을 받고 리드오프로 등장한 박정우가 자신의 역할을 100% 해냈다.

KIA 타이거즈는 20일 서울 잠실야구장에서 열린 준플레이오프(5전3선승제) LG 트윈스와의 3차전에서 장단 16안타 4홈런을 몰아치며 13대1 대승을 거뒀다.

광주 1, 2차전에 이어 적지 잠실 3차전까지 쓸어 담은 KIA는 3전 전승 셧아웃 스윕으로 플레이오프(PO) 직행을 확정 지었다.

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그 압도적인 대승의 혈을 뚫어낸 주인공 중 한 명이 바로 1번 타자 중견수로 선발 출격한 박정우였다. 박정우는 2회초 선제 1타점 적시타를 포함해 5타수 2안타 2타점 1득점 알짜배기 활약으로 LG 마운드를 초토화했다.

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. KIA가 13대1로 승리하며 플레이오프 진출을 확정했다. 박재현 김호령 박정우가 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

이날 승부의 분수령은 2회초였다. 나성범의 솔로포로 1-0 리드를 잡은 뒤, 한준수의 안타와 김규성, 하주석의 연속 출루로 1사 만루 황금 찬스가 만들어졌다. 타석에 들어선 박정우의 어깨는 무거웠지만, 든든한 선배들의 한마디가 그를 깨웠다.

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박정우는 당시를 떠올리며 "만루 찬스에 타석에 들어가는데 카스트로 형이랑 (김)선빈 선배님이 '주자 만루라고 의식하지 말고 연습 때처럼 편하게 쳐라'고 말씀해 주셨다"라고 돌아봤다.

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이어 까다로운 코스를 이겨낸 비결에 대해선 "사실 내가 제일 못 치는 코스가 바깥쪽 공이다. 평소엔 그 코스가 오면 몸이 도망가면서 치곤 했는데, 오늘은 '도망가지 말고 과감하게 들어가자'고 마음먹었다. 그래서 커터를 받아쳐 좌익수 옆으로 적시타를 만들 수 있었다"고 전했다.

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 1사 만루 KIA 박정우가 안타를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 1사 만루 KIA 박정우가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

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박정우의 이 적시타로 점수는 2-0이 됐고, LG 선발 카라스코의 투구 수를 바닥내며 조기 강판시키는 결정적인 도화선이 됐다. 이어 박재현의 적시타와 김도영의 만루포까지 터지며 2회에만 7점을 뽑아낸 KIA는 일찌감치 승기를 굳혔다.

박정우는 선발 강판 상황에 대해 "저 치고 투수가 바뀌었나요? 너무 집중해서 기억도 안 난다"라며 웃은 뒤, "LG가 지난 경기들에서 불펜을 많이 소모했기 때문에 오늘 경기 전 '선발 투수의 투구 수를 최대한 늘려 일찍 끌어내리자'고 선수들끼리 얘기했다. 파울을 치며 열몇 개씩 던지게 한 게 결과적으로 통했던 것 같다"라고 뿌듯해했다.

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팀 동료들을 향한 고마움과 겸손함도 잊지 않았다."오늘 팀원들이 다 너무 잘해줘서 '나만 잘하면 되겠다'는 생각뿐이었다. 솔직히 오늘은 내가 못 쳤어도 우리 팀이 이겼을 것 같다. 형들과 동생들이 워낙 잘해줘서 뒤따라가기만 해도 이길 수 있는 분위기였다"라며 공을 돌렸다.

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 7회초 1사 박정우가 내야땅볼을 치고 전력질주하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

올가을 박정우는 공·수·주에서 자신의 가치를 100% 증명해 내고 있다. 2차전 수비에서 잠시 스타트 타이밍이 늦었던 아쉬움을 곱씹으며 "수비는 언제나 자신 있지만 몸이 반응을 늦게 하면 안 된다. 늘 긴장해야 한다"라며 스스로를 채찍질했다.

박정우는 "초반에 잘 쳤어도 경기 후반 타석들이 마음에 들지 않았다. 한 번 못하면 욕을 어마무시하게 먹는 게 프로 아니냐(웃음). 그러니까 나는 계속 잘해야만 한다"라며 뼈 있는 승부욕을 드러냈다.이어 가을야구 무대를 누비는 벅찬 감정을 전했다.

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"10월 말까지 유니폼을 입고 야구를 할 수 있다는 것 자체가 야구 선수로서 가장 큰 행복이다. 포스트시즌 엔트리에 든 것만으로도 감사한 일이다. 한국시리즈 끝까지 야구를 하고 싶다."

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 1사 만루 KIA 박정우가 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

고재완 기자 star77@sportschosun.com