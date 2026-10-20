"이정후 몸값부터 시작이다" 일본의 김도영, 아시아 사상 최고액 신기록 쓰나

사토 테루아키. 사진=한신 타이거즈 공식 SNS

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[스포츠조선 나유리 기자]"이정후 몸값부터 시작이다."

메이저리그 포스팅에 도전하는 일본프로야구(NPB) 현시점 최고 타자 사토 테루아키의 몸값이 치솟고 있다. 메이저리그 복수 구단이 관심을 보일 것으로 예상되는데, 이정후의 몸값을 넘어선다는 예측까지 나왔다.

한신 타이거즈 구단은 20일 간판 타자인 사토의 메이저리그 포스팅을 정식 승인했다. 센트럴리그 MVP 출신인 사토는 강한 어깨와 장타력 그리고 빠른 발까지 가진 3루와 외야 수비가 가능한 좌타 거포다. 올 시즌도 3할-39홈런-106타점을 기록하면서 타격 '트리플 크라운'에 성공했다. NPB 통산 성적은 803경기 807안타 163홈런 518타점이다. 특히 지난해 40홈런, 올해 39홈런으로 홈런수가 급증했다.

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일찍부터 메이저리그 도전 가능성에 대한 소문이 흘러나왔고, 소속팀 한신이 포스팅을 승인하면서 그는 빠른 시일 내에 포스팅을 시작할 전망이다. 12월2일 메이저리그 노사 갈등으로 직장 폐쇄가 시작될 것으로 예상되는데, 사토에 대한 구단들의 관심을 감안하면 직장 폐쇄도 그다지 부정적인 영향을 미치지 않을 것이라는 게 중론이다. 유일한 단점은 높은 삼진율. 하지만 사토보다도 더 높은 삼진율을 기록하고도 올해 메이저리그에서 성공적인 루키 시즌을 보냈던 무라카미 무네타카의 사례를 비교했을때, 사토의 몸값이 더욱 치솟고 있다.

미국 '블리처리포트'는 20일 "사토는 6년 1억2000만달러(약 1594억원) 규모에서 계약을 체결할 것으로 예상된다"고 전망했다. 무라카미가 지난해 시카고 화이트삭스와 2년 총액 3400만달러로 기대 이하의 액수에 계약을 했는데, 무라카미가 성공적으로 첫 시즌을 보낸만큼 사토에 대한 평가는 긍정적일 수밖에 없다는 게 이들의 설명이다.

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'블리처리포트'는 "무라카미의 성공과 사토의 가치있는 수비력을 고려하면, 그의 계약은 조금 더 높을 수밖에 없다"고 이야기했다.

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특히 이정후와 샌프란시스코 자이언츠의 계약이 비교 대상이다. 이정후는 당시 샌프란시스코와 6년 총액 1억1300만달러라는 초대형 계약을 체결했다. 이는 역대 아시아 출신 야수 최고 계약이었다.

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'블리처리포트'는 "이정후가 샌프란시스코와 맺은 계약은 사토의 경우 논리적인 출발점"이라면서, 이정후의 몸값이 사토 협상의 시작선이 될 것으로 보인다. 총액 규모로는 이정후를 뛰어넘을 확률이 크다는 뜻이다.

해당 매체는 "당시의 이정후보다 지금 사토가 2살 더 많지만, 이번 겨울 FA 시장에 나오는 특급 타자가 현저히 부족한 시장 상황을 고려했을때 사토에게 훨씬 유리하게 돌아갈 것"이라고 내다봤다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com