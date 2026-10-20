이럴수가…FA 김하성 가치, 75% 대폭락? "500만불 보장 계약도 어렵다" 美현지 전망 이유는

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[스포츠조선 박상경 기자] 결국 혹한을 피할 수 없는 걸까.

다시 FA시장에 나온 김하성이 혹독한 평가를 받았다. 애틀랜타 브레이브스 소식을 전하는 배터리파워는 20일(한국시각) '김하성이 500만달러 이상을 보장 받기도 어려울 것'이라고 전망했다. 지난 시즌을 마치고 애틀랜타와 1년 2000만달러 계약을 맺었던 것과 비교하면 가치가 75% 이상 폭락할 것으로 본 것이다.

변명의 여지가 없는 시즌이다. 김하성은 올해 정규시즌 51경기에 출전해 타율 0.116(129타수 15안타), 0홈런, 9타점, OPS(출루율+장타율) 0.359에 그쳤다. 조정득점생산력(wRC+)은 7로, 리그 평균인 100에 크게 미치지 못했다. 팬그래프 기준 대체선수 대비 승리기여도(fWAR)는 -1.2였다. 배터리파워는 '김하성은 올해 140타석 이상 소화한 메이저리그 타자 가운데 wRC+와 기대가중출루율(xwOBA) 모두 가장 낮았다'며 '수비 역시 스탯캐스트 기준 득점 기여가 -3으로 집계됐다'고 전했다. 공격과 수비 모두 기대에 미치지 못했다는 평가를 내린 것이다.

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애틀랜타는 김하성과 계약할 당시 기대감이 컸다. 타격 예측 모델 스티머는 1.4, ZiPS는 2.1의 WAR을 예상했다. 하지만 결과는 정반대였다. 올 초 빙판길에서 미끄러져 오른손 중지 힘줄 파열상으로 수술을 하고 5월 중순에야 빅리그 로스터에 합류했으나, 27경기 타율 0.068(73타수 5안타)이라는 처참한 성적에 그친 뒤 다시 부상자 명단(IL)으로 향했다. 8월 복귀 후 로스터 한 자리를 지키면서 내셔널리그 디비전시리즈(ALDS)를 거쳐 챔피언십시리즈(ALCS)까지 승선했으나, 포스트시즌 기록은 5타수 무안타였다.

물론 정규시즌 활약이 아예 없었던 건 아니다. 8월 27일 LA 다저스전 9회말 끝내기 안타로 팀 승리를 이끌었고, 9월 12일 필라델피아 필리스전에서는 연장 11회말 동점 적시타와 끝내기 득점을 하며 스포트라이트를 받았다. 그러나 시즌 전체로 놓고 보면 혹평을 뒤집기엔 역부족이었다.

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배터리파워는 '김하성이 한때 예상됐던 2승 안팎의 WAR을 생산하는 선수로 돌아갈 가능성은 남아 있다'면서도 '다만 최근 2년간 부상과 부진이 이어진 점을 고려하면 회복까지 가야 할 길이 불확실하다'고 지적했다. 이어 '월트 와이스 감독은 김하성이 올 시즌 부진 속에서도 성실함과 팀플레이 정신을 잘 보여줬다고 칭찬했다. 현재 애틀랜타엔 마땅한 내부 옵션이 없고, 마우리시오 두반도 FA자격을 얻는다'며 '때문에 김하성이 애틀랜타와 다시 계약할 수도 있다. 그가 돌아온다면 더 나아질 일만 남았겠지만, 적어도 2000만달러 짜리 계약은 아닐 것이다. 현시점에서 그에게 500만달러 이상 보장 계약을 해줄 팀은 거의 없을 것'이라고 전망했다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com