"일시적인 붐이 아니라 하나의 콘텐츠." 좌석점유율 85%. 대구는 98%. 일본도 주목하는 한국의 야구 열풍

4일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 경기. 3루 관중석의 삼성 팬들이 워터페스티벌을 즐기고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.04/

11일 잠실야구장에서 열린 한화와 두산의 경기. 3루 관중석의 한화 팬들이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.11/

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일본에서도 한국 프로야구 인기에 주목하기 시작했다.

일본 스포츠 매체인 스포츠닛폰은 20일 '지하철역에서 교차하는 유니폼 차림의 청년들, 가동률 98% 구단도… "붐이 아니다" 한국의 프로야구 인기'라는 제목의 칼럼을 냈다.

매체는 "한국은 NPB가 클라이맥스 시리즈를 도입하기 훨씬 전부터 5개팀이 진출할 수 있는 포스트시즌 제도를 채택해왔고, KBO의 포스트시즌은 정규시즌과는 완전히 다른 열기를 띄었지만 최근엔 한국의 야구 열기는 1년 내내 뜨겁다"라고 했다.

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올시즌 KBO리그 총관중 1270만명과 경기당 평균 1만7737명이라는 구체적인 관중수를 알린 매체는 "적다고 느낄지도 모르지만 한국 야구장의 평균 수용 인원은 약 2만명이다. 좌석 점유율은 약 85%에 달한다"라고 한국 야구의 인기를 말했다.

특히 올해 최다 관중 신기록을 세운 대구를 예로 들었다. 삼성 라이온즈의 홈구장인 대구는 수용인원이 2만4000명으로 가장 많고 이번 시즌 1위인 171만7050명이 찾았다고 했다. 점유율 98%이고 한국에서 주말로 분류되는 금,토,일요일에 열린 33경기는 모두 매진됐다고 설명했다.

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서울 수도권에서는 야구장 밖에서도 관중이 많은지 실감할 수 있다고 했다. 서울 동쪽의 잠실구장, 서쪽의 고척 스카이돔, 인천이나 수원에서 경기가 겹치는 날엔 밤 10시가 넘으면 지하철 역에 각양각색의 유니폼을 입은 청년들을 스쳐 지나가게 된다고.

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국민적인 스타가 이끄는 일시적인 붐이 아니라 야구장서 즐거운 시간을 보내는 것이 하나의 콘텐츠로 자리 잡았다고 평가했다. 티켓 경쟁이 치열해져 암표 문제로 이어졌고 정부까지 나섰다며 KBO리그의 '티켓 전쟁'을 알려주기도 했다.

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이러한 야구 인기가 오는 11월 도쿄돔에서 열리는 2026 아시아 프로야구 챔피언십(APBC)에서도 볼 수 있을 것으로 내다봤다. 매체는 "그때 한국에서 찾아오는 팬들의 엄청난 인패를 통해 야구 인기의 높이를 실감할 수도 있을 것"이라고 했다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com