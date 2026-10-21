"김도영 확실히 슈퍼스타, 하지만..." 나 떨고 있니? 당당함 속 감출 수 없는 긴장감, 박진만 감독의 출사표

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 경기 지켜보는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

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[스포츠조선 정현석 기자]준플레이오프 무대를 폭격하며 팀을 플레이오프로 이끈 '가을 괴물' 김도영을 바라보는 삼성 라이온즈의 사령탑은 긴장감 속에서도 당당함을 잃지 않았다.

삼성 박진만 감독은 상대 핵심 타자의 위력을 인정하면서도, 충분히 억제할 수 있다는 자신감을 내비쳤다.

KIA 타이거즈가 20일 잠실야구장에서 열린 준플레이오프 3차전에서 LG 트윈스를 13대1로 셧아웃 시키고 플레이오프에 진출한 직후, 박진만 감독은 출사표를 통해 결전을 앞둔 소감을 밝혔다.

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삼성은 오는 25일부터 대구 라이온즈파크에서 KIA 타이거즈와 5전3선승제의 플레이오프를 치른다.

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 2회초 1사 만루 김도영이 만루홈런을 치고 카스트로와 함께 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

박진만 감독은 "KIA가 전반적으로 선수층이 잘 준비되어 있다고 느꼈다"고 평가하며, 특히 준PO 무대에서 압도적인 존재감을 과시한 김도영을 경계했다. "특히 김도영이 확실히 정규 시즌에 이어 포스트시즌에서도 '슈퍼스타'다운 모습을 보여준 것 같다"며 상대 간판타자에 대한 경계심을 숨기지 않았다.

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김도영은 LG와의 준PO 3경기에서 결승포와 멀티홈런, 쐐기 그랜드슬램을 폭발시키며 시리즈 MVP를 거머쥐었다. 상대를 집으로 돌려보낸 김도영의 방망이는 뜨겁게 달아오른 상태. 나성범 카스트로 등 타선이 동반 폭발하고 있는 모양새. 4일 휴식이 KIA로선 체력 회복에 도움이 되겠지만, 절정의 타격 사이클은 살짝 무뎌질 수 있는 양면적 영향을 미칠 전망이다.

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최악의 시나리오가 현실화 됐지만, 박진만 감독의 '두려움' 대신 '대비책'을 언급했다.

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박 감독은 "우리도 그만큼 잘 준비했고, 김도영을 비롯한 상대 타선을 대처할 수 있는 능력을 충분히 갖췄다"며 "우리가 준비한 대로 열심히 해서 이기면 된다"고 단호하게 말했다.

최종 엔트리 구상에 대해서도 신중함을 이어갔다. 박 감독은 "엔트리는 내일 모레 예정된 청백전을 통해 내부적으로 선수들의 컨디션을 최종 확인한 뒤 확정할 예정"이라며 마운드 운용과 선수단 상태를 끝까지 점검하겠다는 뜻을 비쳤다. 이승현 백정현 등 좌완 불펜투수들의 부상 악재 등으로 마운드 구상에 다소 변수가 생겼지만, 박 감독은 선수단에 '믿음'이라는 메시지를 던졌다.

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6일 잠실야구장에서 열린 KBO리그 LG와 삼성의 경기. 5회초 동점 2타점 적시타 날린 삼성 구자욱. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.06/

그는 "선수들이 우리가 준비한 대로 부담을 갖지 않고, 이 포스트시즌이라는 가을 축제를 마음껏 잘 즐길 수 있을 것으로 믿는다"고 말했다.

'가을 폭격기' 김도영을 앞세운 파죽지세의 KIA를 철저한 준비로 맞설 삼성.

한국시리즈에 진출해 KT 위즈를 만날 팀은 과연 어디일까. 전국구 최고 인기 두 팀 간 뜨거운 맞대결이 대구와 광주에서 펼쳐진다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com