"이정후 1498억이 출발선"…ML 포스팅 日 3관왕 사토 초대형 계약 전망! 예상 금액이 무려

2023 월드베이스볼클래식(WBC) 한국대표팀과 한신의 공식 평가전이 7일 일본 오사카 교세라돔에서 열렸다. 한신 사토가 타격을 하고 있다. 오사카=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2023.03.07/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 메이저리그 포스팅을 신청한 사토 데루아키(한신 타이거스)의 주가가 날로 높아지고 있다.

미국 블리처리포트는 20일(한국시각) '사토가 6억 1억2000만달러(약 1724억원) 계약을 맺을 것으로 보인다'고 전했다. 매체는 다가올 메이저리그 FA 10대 계약 전망에 사토의 이름을 언급하며 '이정후가 2023년 12월 샌프란시스코 자이언츠와 맺었던 6년 1억1300만달러(약 1498억원) 계약이 사토의 시장 가치를 판단하는 합리적 출발점'이라고 평했다.

이정후는 2023시즌을 마친 뒤 키움 히어로즈에서 포스팅 시스템을 통해 메이저리그에 진출했다. 그해 부상으로 시즌을 온전히 소화하지 못했음에도 KBO리그 출신 선수 역대 최고 포스팅 금액을 기록하며 가치를 인정 받았다.

Advertisement

사토는 KBO리그보다 한 수 위로 평가 받는 일본 프로야구(NPB)에서 올해 최고의 타자로 꼽힌다. 143경기 타율 0.306(539타수 165안타), 39홈런, 106타점, OPS 0.991로 타율, 홈런, 타점 모두 1위에 올랐다. NPB 역대 9번째 타격 부문 3관왕이자, 1986년 랜디 바스 이후 한신에서 40년 만에 나온 3관왕 타자다. 사토는 지난해에도 40홈런 102타점으로 센트럴리그 MVP에 선정된 바 있다. 2021년 데뷔 이래 통산 타율 0.271, 163홈런 518타점을 기록했다.

UPI연합뉴스

미국 현지에선 사토가 무라카미 무네타카(시카고 화이트삭스)보다 유리한 조건에 계약할 가능성을 주목하고 있다. 무라카미는 지난해 겨울 메이저리그 구단들의 삼진과 수비에 관한 우려 때문에 예상보다 작은 2년 3400만달러 계약을 맺었다. 그러나 올해 첫 시즌부터 35홈런을 터뜨리며 장타력을 입증했다. 블리처리포트는 '사토 역시 올해 삼진율이 26.7%였다. 빅리그 투수들의 강속구와 변화구 적응력은 불확실하다'면서도 '무라카미가 메이저리그에서 성공적인 첫 시즌을 보냈고, 사토는 그에 비해 상대적으로 다양한 수비 포지션을 소화할 수 있다'고 평가했다. 사토는 주로 3루수로 뛰었지만 외야 수비 경험도 갖고 있다.

Advertisement

올겨울 메이저리그 FA 시장에 정상급 타자가 많지 않다는 점도 유리한 조건이다. 블리처리포트는 '사토가 이정후보다 미국 진출 당시 나이가 2살 많지만, 시장에 영향력 있는 타자가 부족한 상황이 오히려 몸값 상승 요인이 될 수 있다'고 분석했다.

Advertisement

2일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 일본 대표팀과 오릭스 버팔로스의 경기, 일본 사토가 타격을 하고 있다.오사카(일본)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.02/

팬사이디드는 지난 19일 '양키스가 사토와 3년 7500만달러 수준 계약을 맺을 것'이라고 전망했다. 헤비닷컴 역시 '장타력을 갖춘 27세 좌타자라는 점에서 가치가 높아질 수 있다'며 '적응력이 관건이나, 짧은 기간 거액을 보장하는 계약이라면 선수와 구단 모두 위험 부담을 조절할 수 있다'고 설명했다. 뉴욕포스트는 '양키스는 내야 보강이 오프시즌 과제로 떠오른 상태'라며 '공격력을 갖춘 3루수인 사토는 영입 후보가 될 만하다'고 소개한 바 있다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com