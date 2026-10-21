"GOAT" 김도영 향한 ML 450G 찬사…마지막 잠실에도 이름 새겼다! 괜히 '예비 빅리거' 소리 나오겠나

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 1사 만루 KIA 김도영이 만루포를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 4회말 KIA 김도영이 솔로홈런을 날렸다. 카스트로와 함께 기쁨을 나누고 있는 김도영. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

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[스포츠조선 이종서 기자] "알려줄 게 없다."

올 시즌 중반 김도영(23·KIA 타이거즈)은 외국인타자 해럴드 카스트로에게 '타격'에 관해 물음을 던졌다.

김도영은 "카스트로는 어떤 공이든 다 칠 것 같다"라며 "(박)재현이가 카스트로에게 이것 저것 많이 물어봐서 나도 물어봤다"고 이야기했다.

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카스트로는 김도영의 질문에 답을 하지 않았다. 김도영은 "카스트로가 '알려줄 게 없다'라며 '넌 이미 GOAT(Greatest Of All Time)'라고 하더라"고 말했다.

카스트로는 메이저리그에서만 450경기를 뛴 실력자. 최고의 선수와 그라운드를 누볐던 카스트로의 눈에도 김도영의 재능은 남달랐다.

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김도영은 올 시즌 최고의 타자로 활약했다. 135경기에 출전해 타율 3할8리 45홈런 118타점 11도루 OPS(장타율+출루율) 1.060의 성적을 남기며 MVP급 활약을 펼쳤다.

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단순히 성적만 좋은 건 아니다. '미친 스타성'에 팬들은 열광한다. 올 시즌 김도영의 득점권 타율은 3할7푼7리. 올 시즌 역대 최연소(22세 11개월11일) 40홈런-100타점-100득점의 성적은 괜히 나온 게 아니다.

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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필요한 순간마다 한 방을 때려내며 팀을 구해냈다. 지난 12일 LG와의 3위 결정전 경기에서는 2-2로 맞선 8회말 투런 홈런을 날렸다. 이 홈런으로 KIA는 3위로 준플레이오프 직행 티켓을 따냈다.

준플레이오프 1차전에서도 LG를 울렸다. 1-1로 맞선 4회말 주자없는 상황에서 LG 선발투수 앤더스 톨허스트를 상대로 홈런을 쏘아올렸다. 8회말 2사 1루에서는 장현식을 상대로 쐐기 투런 홈런을 터트렸다.

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2026 아이치-나고야 아시안게임 일본과의 결승전에서는 타격 침체를 겪었지만, 1-1로 맞선 8회초 2사 1,3루에서 적시타를 치면서 승리를 이끌었다. 승부처 상황에서 김도영이 타석에 선다면 '해줄 것 같다'는 생각이 들 수밖에 없는 장면이 이어졌다.

20일 LG와의 준플레이오프 3차전. 김도영은 다시 한 번 스타가 됐다. 2회초 나성범이 솔로 홈런을 터트렸고, 이후 1사 만루가 됐다. 박정우의 1타점 적시타로 LG 선발투수 카라스코가 내려갔다. 박재현이 바뀐 투수 케네디를 상대로 안타를 치면서 3-0으로 점수가 벌어졌다.

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. KIA 김도영이 타격을 하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

타석에 선 김도영은 1B1S에서 케네디의 직구를 공략해 그대로 좌중간 담장을 넘겼다. 단순한 홈런이 아니었다. 비거리 145m의 초대형 홈런. 2001년 두산 베어스 타이론 우즈가 삼성 라이온즈와 한국시리즈 6차전에서 기록한 포스트시즌 역대 최장 비거리 홈런 145m와 타이 기록이다. 또한 두산 김동주를 제치고 포스트시즌 최연소(23세18일) 만루 홈런 신기록도 세웠다.

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김도영의 활약을 앞세운 KIA는 13대1로 LG를 제압하며 3전 전승으로 준플레이오프를 끝냈다. 김도영은 준PO MVP를 차지했다.

대구에서 열리는 삼성 라이온즈와의 플레이오프는 오는 25일 열린다. KIA는 나흘간 황금 휴식을 얻게 됐다. '슈퍼스타'의 또 다른 활약을 볼 기회가 마련됐다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com