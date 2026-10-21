'지겨웠고 다시는 보지 말자' 3254억 꿀꺽, 역사상 최악의 먹튀 드디어 끝났다

메이저리그 역사상 최악의 계약으로 꼽히는 앤서니 랜던. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]메이저리그 역사상 최악의 '먹튀'로 꼽히는 앤서니 렌던의 계약이 마침내 끝났다.

LA 에인절스는 2020시즌을 앞두고 렌던과 7년 2억4500만달러(약 3254억원)라는 초대형 계약을 체결했다. 옵트아웃도 없고, 전 구단 트레이드 거부권까지 포함된 모든 것이 렌던에게 맞춘 계약이었다. 스몰마켓인 에인절스에게 렌던 영입은 나름 야심찬 승부수였다. 당시 렌던을 영입하면서 에인절스는 오타니 쇼헤이와 마이크 트라웃까지 삼각편대를 중심 타선에 세울 수 있다는 계산을 했다.

그러나 에인절스와 렌던의 동행은 7년 내내 파국이었다. 계약 이후 부상과 부진이 이어지면서 단 한 시즌도 정상적으로 뛰지 못했다. 60경기 이상 출전한 시즌이 한번도 없고, 10홈런 이상을 기록한 시즌도 없었다. 매년, 단 한 시즌도 예외가 없이 크고 작은 부상에 시달렸고 심지어는 부상 상태가 심각해보이지 않는데도 경기 출장을 차일피일 미루는 등 '태업' 논란까지 일었다.

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렌던은 2021시즌 고관절 수술, 2022시즌 손목 수술, 2023시즌 다리 부상, 2024시즌 햄스트링 부상, 2025시즌 고관절 부상 등 끊임없이 부상 릴레이가 이어졌다. 렌던은 2024시즌 9월 8일이 에인절스 유니폼을 입고 빅리그에서 뛴 마지막 경기였다. 이후 2025, 2026시즌은 통째로 날렸다.

미국 '코디파이 베이스볼'은 20일 "에인절스와 렌던의 7년 계약이 마침내 끝났다. 하지만 에인절스는 여전히 그에게 3000만달러 이상을 지불해야 한다"면서 보장된 금액 지급이 아직 끝나지도 않았음을 알렸다. 이어 "이 기간 동안 렌던은 257경기에 출장하고, 877경기에 결장했다"고 밝혔다.

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또 "테드 윌리엄스는 2차 세계대전에서 복무하며 3시즌을 날렸는데도 5년동안 렌던이 7년 동안 치른 경기수보다 더 많은 경기를 치렀다"고 꼬집었다. 전쟁에 참가했던 과거 시대의 선수보다, 렌던이 더 불성실하게 계약 기간을 채웠다는 마냥 웃을 수만은 없는 일이다.

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한편 렌던은 아직 향후 거취를 결정하지 않았다. 댄 클라크 기자는 "랜던은 몇 주 안에 자유계약 선수가 된다. 그는 아직 은퇴 계획은 발표하지 않았다"며 선수 생활 연장 가능성에 대해서도 언급했다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com