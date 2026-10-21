'삼성 어쩌나' KIA 좌완 파이어볼러의 귀환, LG 백기 들게 했다…"상현이 형 긴장 안 했다길래"[인터뷰]

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 7회말 2사 만루 KIA 이의리가 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

Advertisement

Advertisement

[광주=스포츠조선 김민경 기자] "(이)의리를 한번 내볼까 생각은 하고 있다."

이범호 KIA 타이거즈 감독이 구상한대로였다. 좌완 파이어볼러 이의리가 사령탑이 원했던 바로 그 순간, LG 트윈스에서 가장 까다로운 좌타자 박해민을 잡으며 기대에 완벽히 부응했다.

이의리는 20일 잠실야구장에서 열린 LG와 준플레이오프 3차전 10-1로 앞선 7회말 2사 만루 위기에 구원 등판해 큰 아웃카운트 하나를 책임졌다. 덕분에 KIA는 13대1 대승을 거두고 3전 전승 플레이오프 진출을 확정했다.

Advertisement

계획된 등판이었다. 이 감독은 앞선 1, 2차전에서 좌완 필승조 곽도규의 페이스가 좋지 않자 3차전부터 이의리를 더 적극적으로 기용할 계획을 세웠다.

이 감독은 경기에 앞서 "시라카와가 길게 던지면 상황에 따라서 나가는 선수들이 나갈 것이다. 이기는 경기에 (곽)도규가 박해민이 (LG에서) 가장 잘 치고 있는데 계속 맞았다. 의리를 한번 내볼까 생각은 하고 있다. 초반에 시라카와가 흔들리면 의리 (김)태형 (정)해영이로 5회까지 버텨야 한다. 잘 풀리면 박해민 타석에 의리를 생각 중"이라고 설명했다.

Advertisement

시라카와는 자기 몫을 200% 해냈다. 5이닝 동안 삼진 9개를 잡으며 1실점으로 틀어막았다. 타선은 2회 김도영의 만루 홈런 포함 7점을 뽑으며 초반부터 LG의 기세를 완전히 꺾어뒀다. KIA는 불펜 운용에 여러모로 숨통이 트였다.

Advertisement

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 7회말 2사 만루 박해민이 안타성 타구를 치고 카스트로와 이의리의 호수비에 아웃된 후 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 7회말 2사 만루 카스트로와 이의리가 박해민의 내야땅볼로 처리해 이닝을 끝내며 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 7회말 2사 만루 KIA 이의리가 실점 위기를 막은 뒤 미소 짓고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

KIA가 10-1로 앞선 7회말 이태양이 2사 만루 위기에 놓였다. LG는 문보경의 볼넷, 박동원과 구본혁의 안타로 만든 사실상 마지막 추격 기회였다.

Advertisement

이 감독은 박해민 타석을 앞두고 예고대로 이의리를 마운드에 올렸다. 이의리는 슬라이더 2개로 빠르게 스트라이크 2개를 잡으면서 유리하게 경기를 풀어갔다. 볼카운트 2B2S에서 9구째 슬라이더로 박해민을 1루수 땅볼로 처리하자 이의리는 크게 기뻐했다. 이의리에게 막힌 LG는 이때 사실상 백기를 들었다.

이의리는 "이미지 트레이닝을 많이 하긴 했는데, (박)해민 선배가 좌투수 공을 잘 쳐서 어떻게 상대해야 하나 생각했다. 범타를 유도해 보자고 생각했는데, 안타성 타구를 1루수 카스트로가 잘 잡아줘서 좋게 끝났다"며 동료에게 공을 돌렸다.

Advertisement

만루 위기에도 이의리는 침착하게 박해민과 싸워 나갔다.

이의리는 "만루 상황에 큰 부담을 느끼진 않았고, 나랑 포수만 신경을 썼다. 점수나 주자 상황을 최대한 의식을 안 하려다 보니 잘됐다. (박해민의 끈질긴 커트에) 최대한 단순하게 생각하려 했다. 코스를 보고 던지거나 어떤 구종을 던지려 생각하기보다는 그냥 강한 공을 던지자고 생각했는데 잘 풀렸다"고 설명했다.

등판을 기다리는 동안 마무리투수 전상현의 말도 도움이 됐다.

Advertisement

이의리는 "1~2차전은 계속 초반에 대기하고 있었는데, 제임스 네일과 아담 올러가 잘 던져줘서 기분 좋았다. (전)상현이 형한테 어땠냐고 물어보니까 생각보다 긴장을 안 했다고 하더라. 그래서 나도 괜찮겠다 싶었다"며 미소를 지었다.

KIA는 오는 25일부터 대구에서 2위 삼성 라이온즈와 플레이오프를 준비한다. 삼성은 강한 좌타자들이 많은 팀. 이범호 감독은 이의리와 곽도규의 역할이 커질 것으로 예상했다.

이의리는 "다른 것은 의식하지 않고, 제일 강한 공을 던지겠다"고 각오를 다졌다.

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 7회 마운드에 오른 KIA 이의리. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com