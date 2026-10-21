양현종, 잠실 들어서자마자 울컥했던 이유…"오늘 몸푸는데 신기한 경험 했다" [SC포커스]

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 경기 종료 후 KIA 양현종이 잠실구장 마운드 흙을 담고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 경기 종료 후 KIA 양현종이 잠실구장 마운드 흙을 담고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] "오늘 워밍업을 하면서 그라운드를 뛰는데 옛날 생각이 정말 많이 나더라고요. 프로 첫 등판을 한 곳도 잠실이었고, 커리어 첫 세이브를 올린 곳도 잠실이었고, 한국시리즈 우승을 확정 지었던 곳도 바로 이 잠실이었습니다. 선수로서 오늘이나 내일이 이 잠실구장에서의 마지막 경기일 수도 있겠구나 생각하니 20년 전 기억들이 새록새록 떠오릅니다."

산전수전을 다 겪은 '대투수' 양현종(38)이 잠실구장 마운드를 바라보며 짙은 감회에 젖어 들었다. KIA 타이거즈가 광주 준플레이오프 1, 2차전을 모두 쓸어 담고 잠실 3차전까지 13대1 대승을 거뒀다. 잠실야구장은 이날 시라카와 케이쇼라는 KIA 아시아쿼터 투수를 마지막 승리투수로 기록하며 KBO리그 44년간의 여정을 마쳤다.

양현종에게는 누구보다 의미있는 구장이다. 그래서 경기 시작전 잠실의 마운드 흙도 퍼담았다.

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20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 6회말 양현종이 마운드를 내려온 시라카와를 안아주고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 6회말 양현종이 마운드를 내려온 시라카와를 안아주고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

3차전을 앞두고 훈련을 마친 양현종의 표정에는 결전의 긴장감 너머 지난 20년간 피땀을 흘렸던 잠실을 향한 아련한 추억이 스쳐 지나갔다. 양현종에게 잠실은 광주 무등야구장과 기아챔피언스필드 못지않게 각별한 '제2의 고향'이다. 한국 야구를 대표하는 좌완 에이스로 성장하기까지 결정적인 변곡점마다 잠실의 마운드가 늘 함께했다.

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양현종은 "오늘 그라운드에서 몸을 푸는데 신기하게도 정말 생생하게 기억이 났다"라며 "내가 프로에 입단해서 첫 등판을 했던 곳이 바로 2007년 잠실이었다. 게다가 개인 통산 첫 세이브를 따냈던 곳도 잠실이었고, 2017년 한국시리즈 5차전에서 9회말 마지막 아웃카운트를 잡고 1점 차 우승을 확정 지으며 포효했던 곳도 잠실이었다"라고 회상했다.

이어 "오늘 아니면 내일이 선수로서 잠실에서 치르는 진짜 마지막 가을야구 게임이지 않나. 20년 전 까마득한 신인 시절부터 지금까지의 시간들이 파노라마처럼 스쳐 지나가는데 솔직히 마음 한구석이 많이 아쉽다"라고 털어놨다. 그리고 그의 말대로 이날이 선수로서 치르는 잠실구장에서의 마지막 경기가 됐다.

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20일 준플레이오프 3차전 경기전 인터뷰하는 KIA 양현종. 고재완기자 star77@sportschosun.com

2009년 10월 24일 프로야구 한국시리즈 7차전 SK와의 경기에서 승리해 우승을 확정짓고 기쁨의 눈물을 흘리는 양현종. (잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com)

2017년 서울 잠실야구장에서 열린 한국시리즈 5차전에서 두산을 누르고 우승을 확정지으며 MVP로 선정된 양현종. 잠실=최문영 기자 deer@sportschosun.com

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"새 돔구장이 지어졌을 때 나는 아마 유니폼을 벗고 관중석에서 야구를 보고 있지 않겠나"라고 웃은 양현종은 "물론 내년에 임시 구장이나 잠실에서 야구를 하겠지만, 지금 엔트리에 있는 우리 선수들 중 내가 제일 나이가 많다 보니 유독 생각이 많아지고 깊은 생각에 잠기게 되는 것 같다"라고 덧붙였다.

양현종은 "만약 내일 우리가 무조건 이긴다는 100% 보장만 있다면, 솔직히 나는 내일 4차전에 선발로 나가 잠실구장 마지막 게임을 멋지게 던지고 싶다"라고 웃기도 했다.

올 시즌 소회에 대해서도 양현종은 "시즌 초에 우리 팀이 높은 평가를 받지 못했던 게 사실이다. 하지만 3위를 하고 준플레이오프에서 2연승을 달리는 걸 보면서 많은 분들이 '어? 생각보다 진짜 잘하네'라고 하실 것"이라며 "그런데 선배인 나도 똑같은 마음이다. 한 명의 야구팬 입장에서 더그아웃에서 후배들을 보고 있으면 '우리 팀 진짜 잘한다'는 생각에 혼자 소름이 돋을 때가 많다"라고 엄지를 치켜세웠다.

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그는 "LG, 두산, 삼성, KT 같은 팀들의 라인업을 보면 정말 말도 안 되게 강하다. 선수 개인의 이름값이나 전력만 놓고 보면 우리가 조금 떨어질지도 모른다"라며 "하지만 우리 선수들이 똘똘 뭉쳐 모든 편견을 깨고 여기까지 올라왔다. 이건 절대 요행이나 운이 아니다. 우리가 야구를 정말 잘하기 때문에 이 자리에 있는 것"이라고 목소리를 높였다.

마지막으로 후배들을 향한 뜨거운 응원을 남겼다. "단기전에서 어떤 강팀과 맞붙어도 우리는 쉽게 지지 않는다. 우리 선수들 스스로가 그 강인함을 믿고 남은 가을야구도 자신 있게 치러나갔으면 좋겠다."

2017년 서울 잠실야구장에서 열린 한국시리즈 5차전에서 두산을 누르고 우승하며 MVP로 선정된 양현종이 부상으로 받은 승용차에서 포즈를 취하고 있다. 잠실=최문영 기자 deer@sportschosun.com

2017년 잠실야구장에서 한국시리즈 5차전 두산과의 경기에서 승리한 후 양현종이 환호하고 있다. 잠실=김경민 기자 kyungmin@sportschosun.com

고재완 기자 star77@sportschosun.com