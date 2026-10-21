31세이브8홀드 구원 1위→12승 ERA 1.36 1위, 선발-중간-마무리 다 되는 1m73 우완 다이라, 메이저리그로 가면 몸값 10배 뛴다

세이부 우완 다이라는 올 시즌 선발로 전환해 평균자책점 1위를 했다. 지난해 세이왕이 최고 선발투수로 우뚝 섰다. 사진캡처=한신 타이거즈 SNS

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선발, 중간, 마무리를 모두 경험했다. 그냥 가능한 정도가 아니라 최고를 찍었다.

세이부 라이온즈 우완 다이라 가이마(27)는 올 시즌 선발 투수로 커리어 하이를 찍었다. 23경기(선발 22경기)에서 12승(5패)을 거둬 한 시즌 개인 최다승을 기록했다. 1승차로 퍼시픽리그 다승 공동 2위에 올랐다. 3년 전인 2021년 11승(7패·평균자책점 2.40)에 이어 두 번째 두 자릿수 승이다. 바닥으로 내려갔던 세이부를 2위까지 끌어올렸다.

평균자책점 1.36 피안타율 0.185, 두 부문 모두 퍼시픽과 센트럴, 양 리그 전체 1위다. 메이저리그 도전을 공표하고 확실하게 존재감을 알렸다.

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2018년 신인 4지명 입단. 이력이 특이하다. 다이라는 지난해 54경기에 나가 31세이브8홀드(4승2패)를 기록했다. 프로 7년차에 세이브 1위를 했다. 최고 구원투수로 정점을 찍고 바로 다음해 최고 선발로 우뚝 섰다.

2019년, 불펜에서 출발했다. 2022년까지 4년간 203경기에 구원 등판했다. 2022년엔 61경기에 나가 35홀드를 올려 이 부문 1위를 했다.

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구원으로 승승장구하면서 선발을 바라봤다. 그는 2023년 선발로 전환해 23경기를 던지고 불펜으로 돌아갔다. 올해가 선발로 완주한 두 번째

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세이부 에이스 이마이는 지난해 메이저리그 진출에 성공했다. 휴스턴과 3년 총액 5400만달러에 계약했다. AP연합뉴스

시즌이다.

올 겨울 다이라가 포스팅 시스템을 통해 메이저리그 진출을 계획하고 있다. 메이저리그도 1m73, 우완 투수를 주시하고 있다. 미국의 한 매체는 이번 오프 시즌 FA 계약금 톱 10을 예상하면서, 사토 데루아키(한신 타이거즈), 이토 히로미(니혼햄 파이터스)와 함께 다이라를 거론했다.

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최고 시속 160km 강속구가 위력적이다. 다양한 변화구를 던지면서 긴 이닝을 소화한다. 선발부터 중간, 마무리까지 전천후로 활용할 수 있다. 메이저리그가 들여다보고 있는 단신 투수 다이라의 강점이다. 빅리그에선 불펜 투수로 던질 가능성이 커 보인다.

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3년-6000만달러(약 796억원). 예상 계약 구모도 나왔다. 연봉 2000만달러(약 265억 4000만원) 수준이다. 다이라의 올해 연봉은 3억엔(약 25억원)이다. 메이저리그로 가면 몸값이 10배로 뛰는 셈이다. 지난겨울 우완 이마이 다쓰야(29)가 휴스턴 애스트로스와 3년-5400만달러에 계약했다. 다이라가 메이저리그로 간다면, 세이부는 2년 연속 기둥 투수를 잃

올해 타율-홈런-타점 3관왕에 오른 한신 4번 타자 사토. 이번 겨울 포스팅을 통해 메이저리그 진출을 추진한다. 사진캡처=한신 타이거즈 SNS

게 된다.

올해도 일본 선수들의 메이저리그 도전이 이어진다.

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민창기 기자 huelva@sportschosun.com