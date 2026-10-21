"친정을 향해 창을 겨눈다", 밀워키-탬파베이 MVP들의 똑같은 운명...누가 이겨도 '無우승'은 이제 4팀

밀워키 브루어스 제이크 바우어스가 지난 16일(한국시각) NLCS 4차전서 LA 다저스를 물리치고 월드시리즈 진출을 확정한 뒤 시리즈 MVP에 선정돼 트로피를 들고 기뻐하고 있다. AP연합뉴스

탬파베이 레이스 프레디 페랄타가 지난 20일(한국시각) ALCS 6차전에서 클리블랜드 가디언스를 누르고 월드시리즈 진출을 확정한 뒤 시리즈 MVP에 올라 트로피를 들고 인터뷰하고 있다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]밀워키 브루어스와 탬파베이 레이스가 오는 24일(이하 한국시각)부터 벌이는 7전4선승제 월드시리즈는 누가 이기더라도 창단 첫 우승이라는 기록을 남기게 된다.

밀워키는 1969년 시애틀 파일럿이라는 이름으로 리그에 참가해 그동안 딱 한 차례 월드시리즈에 진출했다. 1982년 아메리칸리그(AL) 동부지구 1위에 올라 AL 챔피언십시리즈(CS)에서 캘리포니아 에인절스를 3승2패로 누르고 월드시리즈에 올랐으나, 세인트루이스 카디널스에 3승4패로 무릎을 꿇어 준우승에 머물렀다.

당시 밀워키는 5차전까지 3승2패로 앞서다가 원정 6,7차전을 허무하게 내주며 땅을 쳤다. 특히 7차전에서는 6회초까지 3-1로 리드했으나, 6회말 1사 2,3루에서 등판한 밥 맥클루어가 볼넷과 적시타를 잇달아 내주며 3-4로 역전을 허용해 결국 3대6으로 졌다.

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이후 늘 하위권을 맴돌던 밀워키는 2018년부터 올해까지 2022년을 제외하고 매년 포스트시즌에 진출해 우승 도전에 나서고 있다. 전 크레이그 카운셀 감독(현 시카고 컵스), 현 팻 머피 감독이 밀워키를 신흥 명문으로 만들었다고 보면 된다. 저예산, 스몰마켓 구단의 모범적인 사례로 꼽힌다. 남은 숙원은 오로지 월드시리즈 우승 뿐이다.

케빈 캐시 탬파베이 감독. AFP연합뉴스

팻 머피 밀워키 감독. AFP연합뉴스

탬파베이는 밀워키에 비해 짧은 역사를 갖고 있음에도 이번이 벌써 세 번째 월드시리즈다. 1998년 창단한 탬파베이는 2008년 처음 월드시리즈에 올라 필라델피아 필리스에 1승4패로 졌고, 2020년에는 LA 다저스와 붙어 6게임 만에 무릎을 꿇었다.

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탬파베이 역시 최근 강팀의 면모를 지속하는 팀이다. 2019년 이후 8시즌 중 6번 가을야구 무다에 섰다. 2015년 37살의 나이에 지휘봉을 잡은 케빈 캐시 감독이 12년째 팀을 이끌고 있다. 그는 두 차례(2020, 2021년) 'AL 올해의 감독'에 선정됐다.

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누가 우승하든 첫 패권을 차지하는 것이기 때문에 30개 구단 중 우승 역사가 없는 팀은 4곳으로 줄어들게 된다. 나머지 세 팀은 샌디에이고 파드리스, 시애틀 매리너스, 콜로라도 로키스다.

제이크 바우어스가 NLCS 4차전서 4회초 2타점 2루타를 터뜨리고 있다. Imagn Images연합뉴스

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또한 밀워키와 탬파베이는 올 정규시즌 각 리그 1위의 팀들이다. LCS가 도입된 1969년 이후 각 리그 승률 1위팀들이 월드시리즈에서 맞붙는 것은 이번이 역대 7번째다. 가장 최근 사례는 2024년으로 그해 NL 챔피언 LA 다저스와 AL 챔피언 뉴욕 양키스는 정규시즌 승률 1위였다.

흥미로운 사실 하나가 더 있다. LCS MVP에 선정된 양팀 선수들은 이번 월드시리즈에서 나란히 '친정'을 '적'으로 만난다.

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NLCS에서 1홈런 6타점을 때리며 시리즈 MVP에 오른 밀워키 1루수 제이크 바우어스는 2018년 탬파베이에서 메이저리그에 데뷔했다.

2013년 드래프트 7라운드에서 샌디에이고의 지명을 받은 그는 2014년 12월 트레이드를 통해 탬파베이로 이적해 3년 뒤 메이저리그에 올랐다. 그러나 그해 말 클리블랜드 인디언스로 트레이드되며 저니맨 여정이 본격화했다. 클리블랜드, 시애틀, 양키스를 거쳐 2023년 11월 트레이드를 통해 밀워키로 오게 된 것.

이후에도 별다른 주목을 받지 못한 바우어스는 올시즌 처음으로 규정타석을 채우며 26홈런, 86타점으로 커리어 하이를 찍었다.

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프레디 페랄타가 ALCS 6차전에 선발등판해 5회 투구를 마치고 포효하고 있다. UPI연합뉴스

ALCS MVP인 탬파베이 프레디 페랄타는 1년 전까지만 해도 밀워키 소속이었다. 도미니카공화국 출신인 그는 2018년 밀워키에서 빅리그에 데뷔해 작년까지 8년을 뛰었다. 특히 2025년에는 17승6패, 평균자책점 2.70, 204탈삼진을 마크하며 처음으로 사이영상 투표에서 득표했다.

올초 뉴욕 메츠로 트레이드됐다가 지난 8월 다시 탬파베이 유니폼으로 갈아입었다. 이번 ALCS에서는 3경기에 등판해 12이닝을 던져 2승, 평균자책점 0.75를 마크했다. 2차전 선발, 4차전 구원, 6차전 선발로 이어지는 일정을 완벽하게 소화했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com