'괴물' 김도영 귀엽다...145m 전율의 만루포, 본인도 얼마나 좋았으면 동영상부터 감상했나

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 1사 만루 KIA 김도영이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

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[스포츠조선 김용 기자] 얼마나 손맛이 좋았으면, 그 사이에 영상을 찾아봤을까.

KIA 타이거즈에게는 완벽한 하루였다. KIA는 20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와의 준플레이오프 3차전에서 13대1로 대승, 시리즈 전적 3승무패로 플레이오프에 올랐다.

3연승으로 시리즈를 끝내 4일을 쉬고 플레이오프에 들어갈 수 있게 됐다. 올해를 끝으로 철거되는 잠실구장인데, 마지막 공식 경기 승자는 KIA로 남게 됐다. 거기에 대승이라 선수단도, 경기장을 찾은 팬들도 신이 났다.

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20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 1사 만루 KIA 김도영이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

하이라이트는 2회 터진 김도영의 만루포. 정말 엄청났다. 상대 케네디의 공을 받아쳤는데 타구 속도 180km, 비거리 145.8m의 엄청난 홈런이 나왔다. 잠실구장은 중앙 펜스까지의 거리가 125m로 길어 그쪽으로 가면 겨우 담장을 넘는 홈런을 보는 경우가 대부분인데 김도영의 타구는 전광판 바로 왼쪽 관중석 최상단에 떨어졌다. 역대 포스트시즌 홈런 최다 비거리 타이 기록. 현장에서 보는데, 공이 맞는 순간 정말 공이 찢어지는 '쩍' 소리가 났고 타구는 한참을 날아 외야 관중석에 꽂혔다. 전율의 홈런이었다.

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 2회초 1사 만루 김도영이 만루홈런을 치고 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

이런 홈런에는 김도영 본인도 흥분을 참지 못하나보다. 김도영은 경기 후 준플레이오프 시리즈 MVP로 선정돼 인터뷰 등을 소화하느라 바빴다. 그런데 그 바쁜 사이, 휴대폰으로 자신이 친 홈런 영상을 찾아봤다고.

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김도영은 "오늘 홈런은 손맛이 정말 좋았다. 경기 끝나자마자 영상을 찾아봤다. 정말 멀리 가더라. 나도 신기했다. 정규시즌 최종전 LG전 결승 홈런이 느낌으로는 더 짜릿했지만, 홈런을 칠 때 손맛은 오늘이 더 좋았다"고 밝혔다.

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20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 1사 만루 KIA 김도영이 만루포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

김도영은 이번 준플레이오프 3개의 홈런을 쳤다. 1차전 멀티 홈런에 3차전 만루포까지. 안타는 없었다. 김도영은 "나도 결정적일 때마다 홈런을 치는 게 신기하다. 안타는 없지만 홈런은 나오는 것도 신기하다. 정말 이유를 모르겠다. 나를 이렇게 만들어주신 코치님께 감사하다"고 밝혔다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com