KIA-삼성 달빛 PO '최형우 시리즈' 돼버렸다..."적이다. 이겨야 한다"

2023 KBO리그 KT 위즈와 KIA 타이거즈의 경기가 8일 수원 KT위즈파크에서 열렸다. KIA 나성범, 최형우. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2023.07.08/

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[스포츠조선 김용 기자] "적이다. 이겨야 한다."

2026 시즌 KBO리그 플레이오프는 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈가 만나게 됐다. '달구벌'과 '빛고을'의 '달빛 시리즈'가 성사됐다. 양팀은 25일부터 5전3선승제 승부를 벌인다. 이긴 팀은 한국시리즈 진출이다.

또 이번 양팀 시리즈는 '최형우 시리즈'라고 해도 과언이 아니다. 삼성 라이온즈에서 리그를 대표하는 스타로 성장한 최형우는 2017 시즌을 앞두고 FA 자격을 얻어 KIA로 전격 이적했다. 몸값 100억원 시대를 연 장본인.

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23일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 한국시리즈 2차전 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 경기. 2회말 2사 KIA 김도영이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.10.23/

이후 최형우는 KIA에서 9시즌을 뛰며 2번의 우승을 이끌었다. KIA에서 은퇴할 걸로 보였다. 하지만 올시즌을 앞두고 FA 자격을 얻었는데, KIA와의 협상에 이상 기류가 흘렀다. 43세지만 기량이 떨어지지 않는 최형우가 어떤 대우를 받아야 하느냐 선수와 구단 양측 시각이 엇갈렸다.

그 틈을 친정 삼성이 노렸고, 최형우는 삼성과 2년 총액 26억원 계약을 맺으며 충격의 이적을 선택했다.

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그렇게 또 한 시즌이 흘렀다. 최형우는 삼성에서도 137경기 타율 3할1리 18홈런 106타점을 기록하며 건재함을 과시했다. 삼성은 구자욱이 햄스트링 부상을 털고 극적으로 엔트리에 합류할 가능성이 높은 가운데, 최형우까지 중심에서 응집력을 보여줘야 KIA 강타선과 맞설 수 있다.

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23일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KIA와 삼성의 시범경기. 경기 전 삼성 최형우가 KIA 김선빈, 나성범과 이야기를 나누고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.03.23/

1년 사이에 동료에서 적이 됐다. KIA 선수들도 감정이 남다를 수밖에 없다.

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캡틴 나성범은 최형우 얘기가 나오자 바로 "적이다. 이겨야 한다"고 말하며 웃었다. 나성범은 이내 진지하게 "대단한 선배지만, 승부의 세계는 냉정한 법이다. 형우형도 열심히 칠 거라 생각한다. 중요한 순간 만나면, 투수들이 잘 막아줘야 할 것 같다"고 밝혔다.

슈퍼스타 김도영에게도 최형우는 높은 벽이다. 김도영은 "엄청난 선배님이었다. 적으로 만나면 무서울 수밖에 없는 선수"라고 말하며 "형우 선배님 앞에 주자가 없게끔 해야 한다. 찬스에서 너무 강한 선수이기 때문이다. 그 찬스를 막으면, 우리가 경기를 쉽게 풀어나갈 수 있지 않을까 싶다"고 강조했다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com