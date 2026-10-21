이럴 줄 알았다! 오타니 결국 수술 검토한다! → "나 투수 못 잃어, 이도류 못 잃어"

Oct 15, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) reacts after hitting a three-run home run during the second inning against the Milwaukee Brewers in game four of the NLCS for the 2026 MLB Playoffs at Uniqlo Field at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

Oct 15, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) hits a three-run home run during the second inning against the Milwaukee Brewers in game four of the NLCS for the 2026 MLB Playoffs at Uniqlo Field at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

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[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스 오타니 쇼헤이가 부상 신음 끝에 결국 수술을 검토한다.

다저스 소식을 전문으로 다루는 '다저블루'는 21일(한국시각) '오타니가 오른쪽 팔에 대한 수술 가능성을 배제하지 않았다'고 보도했다. 투타 겸업 미련을 버리지 못했기 때문이다.

오타니는 올 시즌 온갖 부상에 시달리며 부진했다.

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왼쪽 무릎과 오른쪽 이두근에 지속적인 통증을 느꼈다. 7월 4일 이후 투타 겸업을 중단했다. 타격에 집중했지만 슬럼프가 찾아왔다. 오타니의 부진은 포스트시즌까지 이어졌다.

오타니는 내셔널리그 챔피언십 시리즈 4처전이 돼서야 홈런을 1방 쳤다. 이는 정규시즌을 포함해 무려 116타석 만에 나온 홈런이었다. 오타니는 8월 19일부터 시즌이 끝날 때까지 88타석 타율 1할6푼 출루율 2할8푼4리에 그쳤다. 포스트시즌 8경기에서는 26타수 5안타에 그쳤다.

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다저스는 NLCS에서 4패 탈락하며 월드시리즈 3연속 우승 꿈을 접었다.

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다저스는 오타니가 자신의 부상 상태를 완전히 공개하지 않을 수도 있다고 의심했다. 다저스는 오타니가 경기에 나설 컨디션이 아닌 것 같아서 그를 선발 라인업에서 빼려고 했다.

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디애슬레틱은 '그의 경기력은 평소와 너무 달랐다. 다저스 구단 수뇌부는 NLCS 2차전 이후 회의를 열었다. 오타니는 타격 메커니즘이 어긋났다고 설명할 것이고 부상의 심각성 또한 축소했을지도 모른다. 하지만 구단도 오타니 본인도 이번 10월의 그가 정상은 아니었다는 점을 알고 있다'고 지적했다.

오타니가 결국 수술대에 오른다면 왜 시간을 끌다가 뒤늦게 조치를 취하느냐 비판을 피할 수 없을 전망이다.

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Oct 15, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) celebrates with teammates after hitting a three-run home run during the second inning against the Milwaukee Brewers in game four of the NLCS for the 2026 MLB Playoffs at Uniqlo Field at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

Oct 15, 2026; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers designated hitter Shohei Ohtani (17) celebrates with outfielder Teoscar Hernandez (37) after hitting a three-run home run during the second inning against the Milwaukee Brewers in game four of the NLCS for the 2026 MLB Playoffs at Uniqlo Field at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

디애슬레틱은 '첫 번째 과제는 수술이 필요한지 여부를 파악하는 것'이라고 진단했다.

오타니는 "지금으로서는 뭐라고 말하기 어렵다. 오프시즌 동안 면밀하게 분석하고 논의를 거쳐 수술이 실행 가능한 방법인지 검토하겠다"고 밝혔다.

오타니는 투타 겸업을 내년에도 이어가겠다는 뜻을 분명히 했다.

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그는 투수 복귀 의지를 확고히 다졌다. 다시 공을 던질 것인지 묻는 말에 "네, 분명히 그렇다. 내년에는 더 나은 시즌을 보낼 수 있기를 기대한다"고 강조했다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com