'충격의 스윕패' 다저스 이러려고 '광탈'했나…직장 폐쇄 위기 "연봉이 우승으로 직결되지 않는다"

From left: Los Angeles Dodgers shortstop Mookie Betts, third baseman Max Muncy, third baseman Kike Hernandez, and first baseman Freddie Freeman stand together during a pitching change during the fourth inning of Game 4 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Thursday, Oct. 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Gregory Bull)

Los Angeles Dodgers first baseman Freddie Freeman walks to the dugout after striking out during the fifth inning of Game 4 of baseball's National League Championship Series between the Milwaukee Brewers and the Los Angeles Dodgers, Thursday, Oct. 15, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Gregory Bull)

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[스포츠조선 이종서 기자] "막대한 연봉 투자가 우승으로 직결되지 않는다는 사실을 일깨워주는 사례다."

메이저리그는 오는 12월1일 기존 노사 단체협약이 만료된다. 새로운 단체 협약 갱신을 두고 선수 노조와 메이저리그 사무국 간의 긴장감이 고조되고 있다. 특히 강력한 샐러리캡 도입을 두고 팽팽한 의견 대립이 있다. 직장 폐쇄 이야기까지 나오고 있다.

이런 가운데 다저스의 프레디 프리먼은 '연봉이 곧 우승으로 직결되지 않는다'는 의견을 공개적으로 내세웠다.

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'다저 블루'는 21일(이하 한국시각) '다저스의 3년 연속 월드시리즈 제패를 향한 여정이 내셔널리그 챔피언십시리즈에서 밀워키 브루어스에게 스윕을 당하며 허무하게 막을 내렸다'라며 '다저스는 시즌을 앞두고 에드윈 디아즈와 카일 터커를 전격 영입하며 로스터를 더욱 탄탄하게 구축해 압도적인 우승 후보로 꼽혔다. 하지만 정작 이 두 선수는 시즌 막판에 가서야 타격감을 찾기 전까지 내내 고전에 시달렸다'고 짚었다.

매체는 이어 '프리먼은 이번 다저스의 조기 탈락이 막대한 페이롤 투자가 곧장 우승으로 직결되지는 않는다는 사실을 일깨워주는 좋은 사례라고 생각한다'고 전했다.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 14: Max Muncy #13, Tommy Edman #25, Mookie Betts #50, Freddie Freeman #5 of the Los Angeles Dodgers look on during a pitching change during the eighth inning against the Milwaukee Brewers in game three of the National League Championship Series at Dodger Stadium on October 14, 2026 in Los Angeles, California. Sean M. Haffey/Getty Images/AFP (Photo by Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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다저스의 적극적인 투자에 '돈으로 월드시리즈 우승을 산다'는 비판이 이어졌다. 프리먼은 "야구계에 몸담고 있는 사람이라면 누구나 돈이 우승을 보장하지 않는다는 것을 안다. 스포츠 세계에 확실한 보장이란 없다"고 했다. 프리먼은 이어 "유니폼 등 뒤에 어떤 위대한 이름이 적혀 있든 야구는 몹시 어려운 스포츠다. 그라운드에 나가서 직접 부딪혀야 한다. 밀워키는 지난 4일 동안 정말 훌륭한 야구를 펼쳤다"라며 "그들이 우리를 꺾었고, 그것이 승부의 세계일 뿐"이라고 강조했다.

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'다저블루'는 '다저스는 최근 우승을 이끌었던 핵심 전력 대부분을 유지했다. 그러나 그 주축 선수들 중 상당수가 부상에 신음하거나 낯선 슬럼프에 빠져 한 해를 보냈다. 결국 메이저리그 전체 승률 2위로 정규시즌을 마쳤지만, 밀워키를 상대로는 완벽히 힘이 빠진 모습이었다'고 분석했다.

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매체는 이어 '다저스는 뉴욕 메츠에 이어 메이저리그에서 두 번째로 높은 연봉을 지출하며 막강한 선수단을 꾸렸다. 하지만 페이롤 1위 메츠가 2년 연속 포스트시즌 진출에 실패한 사실은 FA 시장에서의 엄청난 지출이 챔피언십은커녕 가을야구 진출조차 보장하지 못한다는 프리먼의 뼈있는 지적을 더욱 뒷받침한다'고 지적했다.

다만, 프리먼이 우승을 열망하지 않은 건 아니다. 매체는 '다저스가 NLCS에서 스윕 당한 직후 베테랑 유틸리티맨 미겔 로하스가 13년간의 빅리그 커리어를 마치고 공식적으로 은퇴한다는 소식이 전해졌다'며 '로하스는 다저스가 3연패를 달성할 경우 2027년 현역 연장을 고심할 수 있다고 암시했지만 그 꿈은 이루어지지 않았다'고 했다.

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프리먼은 "로하스를 생각하면 마음이 무겁다. 마지막으로 그에게 우승 반지 하나를 더 안겨주고 싶었다"고 했다. 아울러 프리먼은 "비록 3연패의 꿈은 좌절됐지만, 우리는 결코 고개 숙이지 않는다. 우리는 훌륭한 성과들을 달성했다. 내년 시즌 다시 정상에 도전할 것"이라고 각오를 다졌다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com