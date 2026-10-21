MVP가 되어 다시 만났다! 나를 버린 팀을 상대로 창단 첫 우승 정조준…46년만의 '무관'시리즈, 한쪽은 반드시 성불한다

탬파베이 페랄타. AFP연합뉴스

밀워키 바우어스. 연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] 양대리그를 대표하는 '악의 제국'은 모두 탈락했다. 메이저리그 역사상 46년만의 '무관vs무관' 월드시리즈, 남은 두 팀중 한팀은 반드시 성불한다.

2026 월드시리즈는 클리블랜드 가디언즈 상대로 1승2패 열세에서 내리 3연승을 거두며 올라온 탬파베이 레이스와 LA 다저스를 4승무패로 짓밟고 올라온 밀워키 브루어스의 맞대결로 좁혀졌다.

탬파베이는 2020년 이후 6년만의 월드시리즈 진출로, 통산 3번째 경험이다. 우승시 1998년 창단 이래 28년만의 우승이 된다. 밀워키는 1982년 이후 44년만, 역대 2번째 월드 시리즈 진출로, 1969년 창단 이후 57년만의 우승을 꿈꾼다.

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리그를 대표하는 저비용 고효율의 스몰마켓팀끼리 맞붙었다. 탬파베이는 올해 메이저리그 연봉 총액 25위, 밀워키는 19위 팀이다. 하지만 정규시즌에 탬파베이가 98승, 밀워키가 103승을 올렸고, 이렇게 월드시리즈에서 만났다. 홈어드밴티지는 정규시즌 성적에서 앞선 밀워키에게 있다.

또한가지, 공교롭게도 양팀 모두 월드시리즈 우승을 이끈 MVP의 친정팀이다.

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탬파베이를 월드시리즈로 이끈 영웅은 프레디 페랄타였다. 페랄타는 클리블랜드와의 챔피언십시리즈 2차전에서 6이닝 무실점 6K로 역투하며 승리투수가 됐고, 3일 휴식 후 4차전에는 6회에 구원 등판, 홀드를 추가한 뒤 다시 하루 휴식 후 6차전에 선발등판, 5⅓이닝 1실점으로 역투하며 챔피언십시리즈 MVP로 선정됐다. 평균 156㎞의 돌직구가 돋보였다.

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페랄타는 지난해까지 다름아닌 밀워키의 에이스였다. 지난해 176⅔이닝을 책임지며 내셔널리그 다승왕(17승) 평균자책점 2.70을 기록. 사이영상 5위를 차지했던 투수.

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지난 겨울 샐러리캡이 꽉찬 밀워키가 눈물을 머금고 트레이드를 추진했고, 뉴욕 메츠가 과감한 투자를 하며 영입했다. 하지만 7월까지 5승9패 평균자책점 4.99로 부진했다. 메츠는 단 반시즌만에 페랄타를 탬파베이로 트레이드하며 '손절'했다.

하지만 탬파베이 유니폼을 입은 8월부터 페랄타는 부활했다. 10경기에 선발등판, 55⅓이닝을 책임지며 5승2패 평균자책점 3.25를 기록했다. 올시즌 활약을 통해 FA 대박도 꿈꿀 수 있게 됐다.

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탬파베이 페랄타. AFP연합뉴스

밀워키 바우어스. 연합뉴스

밀워키는 지난해 다저스에게 1승도 못한 채 스윕패로 무너졌던 아픔을 1년 만에 되갚았다. 이 과정을 이끈 선수는 타격 재능은 인정받았지만, 불안정한 수비로 인해 좀처럼 잠재력을 터뜨리지 못했던 제이크 바우어스였다.

바우어스는 2차전에서 '가을야구 대마왕' 야마모토 요시노부를 상대로 무려 12구까지 가는 끈질긴 대결을 펼쳐 후속 타자 크리스티안 옐리치의 역전 적시타를 이끌었다. 3차전에는 7회 블레이크 스넬을 상대로 역전 투런포, 4차전에는 0-4로 뒤진 4회 추격의 2타점 2루타에 이어 5회 동점을 만드는 밀어내기 볼넷을 기록하며 시리즈 MVP를 차지했다.

바우어스는 2013년 드래프트에서 샌디에이고 파드리스의 선택을 받았지만, 2014년 탬파베이로 트레이드된 뒤 2018년 빅리그에 데뷔했다. 이후 클리블랜드와 시애틀 매리너스, 뉴욕 양키스를 거쳐 밀워키 유니폼을 입었다.

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44년만의 월드시리즈 진출에 밀워키는 축제 분위기다. 미프로농구(NBA) 밀워키 벅스는 월드시리즈 응원을 원하는 홈팬들을 위해 경기 시간을 바꿨다.

성불을 꿈꾸는 두 팀의 월드시리즈는 오는 24일(한국시각)부터 시작된다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com