다저스 빠져서 오히려 '핵꿀잼' 이유 → KBO에선 못보는 '무관 vs 무관' 외나무다리 끝판 무관대전 성사됐다

ST PETERSBURG, FLORIDA - OCTOBER 19: Ryan Pepiot #44 of the Tampa Bay Rays celebrates after defeating the Cleveland Guardians in game six of the American League Championship Series at Tropicana Field on October 19, 2026 in St Petersburg, Florida. Julio Aguilar/Getty Images/AFP (Photo by Julio Aguilar / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Tampa Bay Rays players celebrate after the Rays defeated the Cleveland Guardians 7-3 to win the MLB American League Championship Series at Tropicana Field in St Petersburg, Florida, on Monday, October 19, 2026. The Rays will take on the Milwaukee Brewers in the World Series starting October 30. Photo by Gary Bogdon/UPI

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[스포츠조선 한동훈 기자] 올해 메이저리그 월드시리즈가 비교적 비인기팀 대결로 압축됐다. 세계적인 인기구단 LA 다저스가 내셔널리그 챔피언십 시리즈에서 탈락해버렸기 때문이다.

하지만 나름 '꿀잼' 포인트가 숨어있다. KBO리그에서는 볼 수 없는 '무관 대전'이 성사됐다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 21일(한국시각) '이번 월드시리즈는 예년과 사뭇 다르다'고 조명했다.

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아메리칸리그 챔피언 탬파베이 레이스와 내셔널리그 챔피언 밀워키 브루어스가 24일부터 7전 4선승제 격돌한다.

MLB닷컴은 '올해 가장 두드러진 특징 중 하나는 밀워키와 탬파베이 중 어느 팀도 아직 월드시리즈 우승 트로피를 들어 올린 적이 없다는 사실'이라고 짚었다.

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무관팀끼리 붙은 것이다. KBO리그서 나올 수 없는 매치업이다. KBO리그 10개 구단 중 한국시리즈 우승이 없는 팀은 키움 히어로즈 1개 뿐이다.

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밀워키는 1969년, 탬파베이는 1998년 메이저리그에 합류했다. 두 팀 중 한 팀이 마침내 정상에 오른다.

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무관 대전은 1921년 이후 메이저리그 역사상 두 번째다. 1980년 필라델피아 필리스가 캔자스시티 로열스를 누르고 우승한 것이 최초다.

MLB닷컴은 '월드시리즈 대진의 모든 가능성과 경우의 수를 고려하면 두 팀의 첫 우승이 맞물리는 일은 매우 드물다'고 감탄했다.

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당연한 수순으로 이번 월드시리즈를 통해 한 팀은 최초의 우승이 확정된다. 지난 10년 동안 첫 우승을 달성한 팀은 3개 구단이다. 2023년 텍사스 레인저스, 2019년 워싱턴 내셔널스, 2017년 휴스턴 애스트로스가 구단 역사를 새로 썼다.

양 팀에 월드시리즈 경험자는 단 3명이다.

탬파베이 얀디 디아즈와 밀워키 더스틴 메이가 2020년 다저스 소속으로 월드시리즈에서 뛰었다. 탬파베이 스티븐 마츠는 2015년 뉴욕 메츠 유니폼을 입고 월드시리즈에서 뛰었다.

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MLB닷컴은 '어떻게 보더라도 이번 월드시리즈는 수많은 역사적 관전 포인트가 있다. 야구는 정말 최고의 스포츠'라며 기대감을 키웠다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com