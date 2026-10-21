'초간단 메시지'에 담긴 오타니의 고민, "수술 가능성 열려 있다"...무릎 해결 못하면 마운드 복귀 불가능

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 지난 6월 11일(한국시각) PNC파크에서 열린 피츠버그 파이어리츠전 에 선발등판해 7회 피칭 도중 투수 교체를 기다리고 있다. 오타니는 이날 왼쪽 무릎 통증을 차음으로 공식화했다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이는 21일(이하 한국시각) 자신의 SNS에 '생큐(Thank you)' 한 마디로 팬들에게 감사의 인사말을 전했다.

예년과 비교하면 아주 짧은 메시지다. 그러면서 팬들로 북적이는 다저스타디움 외곽과 자신의 타격 모습이 담긴 동영상, 그리고 자신의 반려견인 데코이의 사진을 첨부했다.

다저스 이적 후 최악의 시즌을 보낸데다 포스트시즌서도 부진을 벗어던지지 못했으니, 별로 할 말이 없었을 것이다.

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다저스에서 3번째 오프시즌을 맞는 오타니는 이제 중대한 기로에 서게 됐다. 올시즌 내내 괴롭힌 왼쪽 무릎과 오른팔 이두근 부상을 어떻게 떨쳐내느냐에 관한 일이다. 무릎은 지난 6월 초, 이두근은 8월 초부터 문제가 됐고, 정규시즌 막판 15일짜리 부상자 명단 신세를 졌음에도 포스트시즌을 진행하는 동안 해소되지 않았다.

오타니 쇼헤이가 2024년 10월 뉴욕 양키스와의 월드시리즈 2차전서 7회말 2루 도루를 하다 왼쪽 어깨를 다쳐 통증을 호소하고 있다. AP연합뉴스

오타니는 밀워키 브루어스와의 NLCS 4차전을 마친 뒤 공식 인터뷰에서 오프시즌 수술 가능성에 대해 "지금으로선 뭐라 말하기 어렵다. 오프시즌 동안 분석하고 논의해야 할 사안이며, 실행 가능한 일인지 살펴볼 예정"이라고 밝혔다. 수술 가능성을 배제하지 않은 것이다.

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수술이라면 무릎에 칼을 댄다는 얘기다. 오타니는 이미 LA 에인절스 시절인 2019년 말 왼쪽 무릎 수술을 받은 경력이 있다.

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오타니는 2018년 에인절스에 입단한 직후 오른쪽 팔꿈치 통증이 계속되자 그해 시즌이 끝난 뒤 토미존 서저리(TJS)를 받았다. 그리고 투수로는 2019년을 통째로 쉬었다. 그러나 2019년 9월 왼쪽 무릎 수술을 받기에 이른다. '이분 슬개골(bipartite patella)'이라는 선천성 희귀병을 치료하기 위한 수술이었다.

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이 질병은 전체 인구의 2% 정도에게만 나타나는데 태어날 때부터 슬개골, 즉 무릎뼈가 하나로 완전히 융합되지 않아 발생하며 평소에는 증상이 없다. 오타니도 2019년 시즌을 앞두고 자신이 이 질환을 앓고 있다는 걸 처음 알게 됐다고 한다. 첫 TJS를 받고 2019년 후반기 피칭 재활을 본격화하면서 무릎 통증이 발생하자 결국 수술을 받고 타자로도 시즌을 조기 마감했다.

오타니 쇼헤이는 무릎 통증을 해결하지 않은 이상 투수로 재기하기 불가능하다. AP연합뉴스

7년 만에 같은 부위가 말썽을 부린 것이다. 재활 피칭을 재개할 때마다 사라진 것 같았던 무릎 통증이 도졌다. 이런 상황이라면 피칭은 더 이상 불가능하다. 오타니에게 무릎 수술 밖에 방법이 없다면, 결코 짧지 않은 재활을 또 감당해야 한다.

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현지 매체 다저스네이션은 이날 '오타니가 오프시즌 수술 가능성을 열어놓았다'는 제목의 기사에서 '올해 오타니는 투타에서 엘리트급 활약을 펼치며 역대 최고의 시즌을 보낼 기세였지만, 위대함을 향한 도전은 결국 대가를 치렀다'며 '이제 30대 중반에 접어드는 만큼 선수 생활을 이어가려면 몸을 잘 관리해야 한다. 오타니의 승부욕과 성실함을 고려하면 앞으로도 계속 한계를 넘어서려 하겠지만, 그것이 어떤 결과를 초래하는지 우리는 올해 잘 목격했다'고 전했다.

LA 에인절스 투수 오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

65년 동안 다저스 팬으로 메이저리그를 지켜봐 왔다는 한 팬은 이 매체 의견란에 '65년 넘게 다저스 팬으로 지내왔는데, 홈런에 관해서라면 오타니보다 더 뛰어난 타자는 없었다. 투수로서는 불펜에서 던지는 건 어떨까 하는 생각도 든다. 8회나 9회에 등판하는 방식이라면 나이가 들어가는 그에게 신체적으로도 부담이 더 적을 것 같다'고 적었다.

일리있는 의견이지만, 오타니 본인이 선발투수를 고집하고 있고 구단도 불펜 전환을 고려하고 있지는 않아 당장 실현 가능성은 크지 않다.

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오타니는 내년에도 마운드에 설 것이라는 의지를 분명하게 드러냈다. 무릎 수술이 필수적임을 모를 리 없다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com