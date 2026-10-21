"김하성은 최악의 FA 영입 사례" 참혹한 평가 내려졌다…재계약 불가능한 선수로 분류→'유격수 자리 두반에 맡겨야'

AFP연합뉴스

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[스포츠조선 강우진 기자]애틀랜타 브레이브스 FA 선수들에 대한 평가와 앞으로의 전망이 나왔다.

스포츠 토크 ATL은 21일(한국시각) '애틀랜타에는 FA 자격 취득을 앞둔 선수가 상당히 많다'며 '몇몇 선수에 대한 결정은 비교적 명확하지만, 대부분의 경우 적절한 금액이라면 재계약을 추진해야 한다는 주장이 가능하다'고 보도했다.

애석하게도 한국 선수 김하성은 재계약할 수 없는 선수로 분류됐다.

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매체는 '김하성에 대해서는 많은 시간을 할애할 필요가 없다'며 '김하성은 구단 역사상 최악의 FA 영입 사례 중 하나로 남을 것'이라고 주장했다. 이어 '계약 기간이 단 1년이었다는 점을 고려하면 더욱 놀라운 일이다'며 '구단은 김하성과 재계약하는 데 전혀 관심이 없을 것'이라고 덧붙였다.

김하성은 2026 정규시즌 51경기에서 타율 0.116(129타수 15안타), 9타점 2도루, 출루율 0.219, 장타율 0.140, OPS 0.359에 그쳤다. 홈런은 단 한개도 없었다. 지난해 12월 김하성과 1년 2000만달러(약 260억원)에 재계약한 애틀랜타에게는 손해가 막심한 성적이다.

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김하성과 함께 재계약을 반대해야 하는 선수로는 타일러 말리와 마틴 페레스가 거론됐다. 말리는 김하성과는 상황이 다르다. FA 시장에서 말리 영입을 위한 타구단의 거액의 제안이 들어올 것을 예상해 놔줘야 한다는 의견이 지배적이다. 말리를 지키기 위해서 과도한 투자를 하는 것에 주의를 요하고 있다.

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매체는 김하성의 유격수 포지션을 볼 수 있는 마우리시오 두반과는 재계약을 해야 한다고 주장했다.

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매체는 '애틀랜타가 가장 적극적으로 잔류를 추진해야 할 FA는 두반이다'며 '팀은 유격수 자리에 대한 뚜렷한 해답을 찾지 못하고 있으며, FA 시장에 나올 다른 대안들도 기대에 미치지 못한다'고 주장했다.

두반은 이번 시즌 유격수 수비에서 뛰어난 모습을 보였고, 공격에서도 충분히 제 몫을 해냈다. 두반은 애틀랜타에 남아 유망주 유격수들의 성장을 기다리는 가교 역할을 할 것으로 전망된다. 이밖에도 레인 토머스와 브렌트 수터 등이 애틀랜타가 재계약해야 할 FA 선수로 지목됐다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com