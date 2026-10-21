한 달간 DFA만 4번…곽빈 울렸던 그 타자, 눈물 속 뒤늦게 털어놓은 보스턴 정착 비하인드

[스포츠조선 박상경 기자] 빅리거의 꿈을 이룬 정쭝저(보스턴 레드삭스)는 지난 날을 돌아보며 눈물을 떨궜다.
대만 연합보는 21일(한국시각) '시즌을 마치고 타이베이에서 귀국 기자회견을 연 정쭝저가 감정에 복받쳐 눈물을 흘렸다'고 전했다. 정쭝저는 지난 3월 월드베이스볼클래식(WBC)에서 곽빈(두산 베어스)을 상대로 홈런을 쳐 국내 팬들에게 깊은 인상을 남겼던 선수다.
지난해 피츠버그 파이어리츠에서 빅리그에 데뷔한 정쭝저는 3경기 7타수 무안타의 성적을 남긴 채 마이너행 통보를 받았다. 시즌을 마친 쥐 방출 대기(DFA) 통보를 받았은 그는 탬파베이 레이스, 뉴욕 메츠, 워싱턴 내셔널스를 거쳤으나 잇달아 DFA 통보를 받았다. 한 달 동안 무려 네 팀을 떠돌았던 그는 2월 6일 웨이버 클레임을 건 보스턴의 부름을 받고 비로소 정착에 성공했다. 정쭝저는 "첫 번째 팀(피츠버그)을 떠날 때는 슬펐다. 하지만 내 성적이 충분하지 않았다는 것도 이해했다"며 "그 순간부터 믿을 수 있는 것은 나 자신뿐이라는 사실을 알았다. 어디로 가든 내가 할 수 있는 최선을 다하려 했다"고 돌아봤다.
보스턴에서도 출발은 마이너리그였다. 하지만 정쭝저는 트리플A 우스터 레드삭스에서 가능성을 보여줬다. 4월 10일 콜럼버스 클리퍼스전에서는 3루타, 2루타, 홈런, 번트 안타를 차례로 기록하며 사이클링히트를 달성했다. 우스터 구단 역사상 첫 번째 기록이었다.
메이저리그 복귀 통보는 예상하지 못한 순간에 찾아왔다. 지난 6월 25일 트리플A 경기에서 5타수 무안타에 그치는 과정에서 연장전 마지막 타석 풀카운트 상황에서 스리번트를 시도하다 타구가 삼진이 돼 삼진 처리된 그를 코치가 불렀다. 당연히 혼이 날 것이라고 생각했던 정쭝저에게 돌아온 대답은 빅리그 이동. 마르셀로 마이어가 부상자 명단(IL)에 오르면서 기회가 온 것이다.
보스턴에 도착한 정쭝저는 "호텔에 대기하며 가족에게 전화를 걸었다. 아내는 콜업될 것이라고 격려해줬다. 경기 두 시간 전에 로스터 포함이 확정됐다"고 돌아봤다. 정쭝저는 뉴욕 양키스전 첫 타석에서 내야 땅볼로 첫 타점을 올린 데 이어, 두 번째 타석에선 2루타를 쳤다. 정쭝저는 이 경기를 복귀하며 "이 기회가 마침내 찾아왔다고 생각했다. 그전에 정말 많은 일을 겪었기 때문에 너무 기뻤다"며 잠시 말을 잇지 못했다. 이후 "오늘 울게 될 줄은 몰랐다"고 눈물을 떨궜다. 그는 "지난해엔 안타 하나를 얻기 위해 뛰었지만, 올해는 내가 이 곳(보스턴)의 일원이라고 느꼈다"고 말했다.
정쭝저는 올해 보스턴에서 14경기에 출전해 타율 0.256(39타수 10안타), 0홈런, 5타점, 출루율 0.318, 장타율 0.282, OPS(출루율+장타율) 0.600을 기록했다. 피츠버그에서 3경기 7타수 무안타에 그쳤던 것과 비교하면 의미 있는 진전이었다. 정쭝저는 "통역 없이 영어로 동료, 코치들을 상대했다. 처음엔 어려웠지만, 직접 소통하며 동료들과 가까워졌고 타격에 대한 조언도 폭넓게 들을 수 있었다"고 밝혔다.
시즌을 마친 정쭝저는 오는 12월 푸에르토리코 윈터리그에 참가하며 새 시즌을 준비한다.
박상경 기자 ppark@sportschosun.com