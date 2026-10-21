"팀 도움 안됐지만 몸값 쌌으니 됐어"…美언론 '염가쇼핑' 혹평→자존심 구겼다

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송성문. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 고재완 기자] "팀에 거의 도움이 되지 못했다. 하지만 적어도 영입하는 데 돈은 적게 들었다(were of little help ? but at least they cost relatively little)."

미국 유력 스포츠 전문 매체가 메이저리그 데뷔 첫 시즌을 마친 송성문(30·샌디에이고 파드리스)을 향해 가혹하리만치 차가운 성적표를 내밀었다. 4년 총액 1500만 달러(약 200억 원)라는 대우를 받고 호기롭게 태평양을 건넜지만, 현지의 평가는 '염가 매대(Bargain aisle)에서 집어 왔으나 별 효용이 없었던 잉여 자원' 수준에 그쳤다.

미국의 스포츠매체 '스포츠일러스트레이티드(SI)'는 20일(한국시각) '샌디에이고에 적합한 저비용 FA 선수 3명'이라는 기획 기사를 통해 구단의 2026시즌 영입 성패를 냉정하게 분석했다. 매체는 지난겨울 샌디에이고의 '저비용·고효율' 영입 기조를 되짚는 과정에서 성공작과 실패작을 명확히 갈라놨고, 송성문은 카일 하트, 트리스턴 맥켄지, 그리핀 캐닝 등과 함께 '실패군'으로 분류됐다.

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매체의 평가는 단호했다. 지난겨울 샌디에이고가 헐값에 데려와 대성공을 거둔 선수들의 실명을 거론하며 송성문과의 격차를 직격했다.

SI는 "지난해 샌디에이고가 적은 비용으로 데려온 타이 프랑스(4.5 bWAR), 사마드 테일러(0.8 bWAR), 워커 뷸러(0.9 bWAR)는 합계 6승 이상의 기여도를 올리며 기대치를 훌쩍 뛰어넘었다"고 호평했다.

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반면 송성문에 대해서는 "송성문, 카일 하트, 트리스턴 맥켄지, 라일리 핀트, 그리핀 캐닝은 팀에 거의 도움이 되지 못했다"고 잘라 말했다. 이어 "하지만 적어도 이들을 영입하는 데는 비교적 적은 비용이 들었다는 점이 위안"이라며 '몸값이 싸서 다행'이라는 굴욕적인 단서를 달았다.

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메이저리그 기준에서는 4년 1,500만 달러가 '저비용(Low-cost)' 투자에 해당하기에 구단 재정에 치명적인 타격을 주진 않았지만, 그라운드 위에서의 기여도는 사실상 '낙제점'이었다는 뜻이다.

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이 같은 혹평의 원인은 결국 바닥을 친 타격 생산력에 있다. 78경기 동안 타율 1할9푼1리, OPS 0.535라는 극심한 빈타에 머물렀다. 131타수를 소화하는 동안 장타는 2루타 4개와 솔로 홈런 1개 등 단 5개에 불과했고, 장타율은 0.244로 주저앉았다. 정규시즌 91승 71패를 기록한 팀이 와일드카드 시리즈와 디비전시리즈를 치르는 동안, 송성문의 이름은 단기전 26인 로스터에 단 한 차례도 포함되지 못했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com