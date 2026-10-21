롯데 화들짝 → "다카쓰 감독 제안하지 않았고 다카쓰가 누굴 추천하지도 않았다"

다카쓰 신고 어드바이저(왼쪽). 사진제공=롯데자이언츠

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[스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 '다카쓰 신고 감독 제안설'은 사실이 아니라고 밝혔다.

21일 오후 한 매체는 롯데가 다카쓰 스페셜 어드바이저에게 차기 감독 직을 제안했으나 이를 고사하고 오히려 이택근 단장을 추천했다고 보도했다.

이에 대해 롯데는 "다카쓰 어드바이저에게 감독을 제안한 적도 없고 그가 누구를 추천한 사실도 없다"고 설명했다.

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롯데는 2026시즌을 끝으로 김태형 감독 임기가 종료됐다.

롯데는 김 감독 재계약 안을 포함해 차기 감독 인선 절차를 진행 중이다. 마무리 단계에 다다른 것으로 보이며 롯데는 결정이 되는대로 공식 발표할 계획이다.

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롯데는 올해 2월 다카쓰 스페셜 어드바이저를 영입했다.

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그는 1990년 드래프트 3라운드로 일본프로야구(NPB) 야쿠르트 스왈로스에 입단해 팀의 주축 선수로 활약했다. 메이저리그(MLB)와 한국프로야구(KBO) 및 대만프로야구(CPBL)에서도 선수 생활을 이어가며, 은퇴 이후 일본 명예의 전당에 이름을 올렸다.

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다카쓰는 2008년 키움 히어로즈 전신 우리 히어로즈에서 뛰었다. 이 시절 이택근과 인연을 맺었다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com