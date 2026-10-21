'계약중인 감독 절대 자르지 않는' 양키스, 우승 경력 없는 분의 임기 10년 채워준다...역대 6번째

애런 분 뉴욕 양키스 감독이 내년에도 팀을 지휘하기로 했다. 양키스 감독 재임 10년을 채우는 것이다. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]한 팀을 10년 이상 지휘하려면 뚜렷한 성과를 내야 한다. 그런 점에서 본다면 애런 분 뉴욕 양키스 감독은 '운'이 좋은 편이다.

디 애슬레틱은 지난 20일(이하 한국시각) '자리가 불안하다는 전망에도 불구, 애런 분이 내년에도 양키스를 지휘할 것이라고 구단 관계자가 확인했다'고 보도했다.

분 감독이 2025년 2월 맺은 2년 1050만달러 계약은 내년 시즌 후 만료된다. 그럼에도 그가 경질될 수 있다는 전망이 나온 것은 올해도 월드시리즈 우승에 실패했기 때문이다. 양키스가 마지막으로 우승한 것은 2009년이다. 이후 17년 동안 최고 성적은 2024년 AL 우승이다. 그해 월드시리즈에서 LA 다저스에 1승4패로 무릎을 꿇었다.

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올시즌에는 93승68패로 AL 동부지구 2위로 포스트시즌에 올라 와일드카드시리즈에서 보스턴 레드삭스를 2승으로 꺾었으나, 디비전시리즈에서 지구 라이벌 탬파베이 레이스에 3연패로 일방적으로 당했다. 2년 연속 탬파베이에 동부 1위를 내준 터다.

애런 분 감독. AFP연합뉴스

분 감독은 2018년 양키스 지휘봉을 잡아 9시즌을 보냈다. 내년까지 신분에 변동이 없다면 10년 재임이라는 기록을 세우게 된다. 양키스 역사에서 10년 이상 연속으로 감독을 한 인물은 밀러 허긴스(12년, 1918~1929년), 조 맥카시(16년, 1931~1946년), 케이시 스텡겔(12년, 1949~1960년), 조 토레(12년, 1996~2007년), 조 지라디(10년, 2008~2017년)에 이어 분 감독이 6번째다.

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이들 중 월드시리즈를 제패하지 못한 건 분 감독 뿐이다. 양키스는 지라디 감독과 토레 감독을 자르지는 않았다. 계약기간이 종료돼 인연을 끊었을 뿐이다. 양키스에서 계약기간 도중 경질된 사령탑은 1991년 스텀프 메릴 감독이 마지막이다.

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분 감독은 3년 전에도 비슷한 위기 상황이 있었다. 2023년 포스트시즌 진출에 실패하자 양키스 팬들이 들고 일어나 감독 교체를 요구했으나, 구단은 1년 임기를 남긴 분 감독에 신뢰를 보냈다. 결국 분 감독은 2024년 양키스를 15년 만에 AL 우승으로 이끌며 2025년 450만달러의 구단 옵션을 실행받았고, 이듬해 2월 2027년까지 2년 재계약에 성공했다.

애런 저지. AFP연합뉴스

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하지만 분 감독 입장에서는 이번 포스트시즌서 탬파베이에 스윕을 당하며 치명적인 흠집이 생겨 경질 위기를 맞을 수밖에 없었다. 특히 디비전시리즈 2차전에서는 4개의 수비 실책을 범해 팀 분위기가 완전히 무너지고 말았다.

하지만 할 스타인브레너 구단주의 신임은 확고했다.

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양키스는 올해 주력 선수들의 줄부상이 그 어느 시즌보다 심했다. 캡틴 애런 저지는 오른쪽 갈비뼈 스트레스 골절을 당해 3개월 넘게 부상자 명단 신세를 졌고, 코디 벨린저도 후반기 들어 왼쪽 햄스트링을 다쳐 한달 가량 결장했다. 저지는 결국 포스트시즌 그라운드를 밟지 못했다.

2000만달러 이상의 연봉을 받는 선발 '빅3' 중 규정이닝을 채운 투수는 없었다. 게릿 콜은 토미존 서저리 재활을 마치고 5월 하순 복귀했고, 맥스 프리드와 카를로스 로돈은 나란히 왼쪽 팔꿈치 부상으로 고전했다.

분 감독에겐 충분한 변명이 됐다.

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노재형 기자 jhno@sportschosun.com