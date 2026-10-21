누가 우승해도 초대박! WS 스몰마켓의 반란…美 도박사들이 본 승자는

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[스포츠조선 박상경 기자] 누가 이겨도 이변이다.

2026 월드시리즈에서 맞붙는 밀워키 브루어스와 탬파베이 레이스 중 누가 정상에 오를지 관심이 쏠리고 있다. 메이저리그 30개 구단 연봉총액에서 19위인 밀워키가 전체 1위인 LA 다저스를 스윕했고, 25위 탬파베이는 명가 뉴욕 양키스를 잠재우면서 꿈의 무대에 올랐다. 두 팀 모두 창단 이래 첫 월드시리즈 우승을 노린다는 점도 눈에 띈다. 역대 우승 경험이 없는 팀 간 맞대결은 캔자스시티 로열스-필라델피아 필리스 간의 1980 월드시리즈 이후 46년 만이다.

시즌 개막 전까지만 해도 이들의 약진을 예상한 이는 거의 없었다. 미국 주요 베팅 업체들은 밀워키의 시즌 전 우승 배당률을 30개 구단 중 중간 규모인 약 34~36배로 책정했다. 탬파베이에게는 81~86배의 배당률을 매기면서 포스트시즌 진출도 어려울 것으로 내다봤다. 2024~2025 월드시리즈에서 잇달아 정상에 오른 다저스(3.1~3.35배)와는 큰 차이를 보였다. 하지만 밀워키는 양대리그 최고 승수(103승) 및 승률(0.636)을 기록하며 내셔널리그 정상에 올랐고, 98승64패로 아메리칸리그 포스트시즌 1번 시드를 잡은 탬파베이 역시 정상에 올랐다.

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21일(한국시각) 현재 미국 주요 베팅 업체들은 밀워키에 1.58~1.63배, 탬파베이에 2.40~2.48배의 배당률을 매기고 있다. 밀워키가 근소한 우위를 점하고 있는 실정이다. 올해 인터리그에서 밀워키가 탬파베이에 2승1패로 우위를 점한 바 있다. 하지만 단기전인 만큼 정규시즌과 다른 결과가 충분히 나올 수 있다는 점은 고려해야 한다.

미국 스포츠오즈히스토리는 역대 월드시리즈의 이변을 되짚었다. 1991년 메이저리그 개막 당시 월드시리즈 우승 배당률이 81배였던 미네소타 트윈스가 정상에 올랐던 것이나. 2003년 플로리다 말린스(현 마이애미 말린스)가 시즌 전 월드시리즈 배당 76배를 기록했던 점을 되짚었다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com