"난 기댈 곳이 없다" 무너진 LG, '마지막 잠실' 안녕…'이젠 LG 아닌 KT' 김현수의 생각은? [수원포커스]

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 3회말 1타점 적시 2루타를 날린 KT 김현수. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KT 김현수가 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 김현수가 우승 소감을 말하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] 홀린 듯이 무너졌다. 후반기 승률 4할4푼8리, 선두 경쟁하던 팀이 한때 5위 추락 가능성이 제기될 만큼 흔들렸다. 그 답답함은 그대로 가을야구에도 이어졌다.

잠실구장 역사상 마지막 야구 경기는 홈팀의 1대13 대패로 끝났다. LG 트윈스는 20일 잠실에서 열린 KIA 타이거즈와의 준플레이오프 3차전 패배를 끝으로 올시즌을 마감했다. 잠실의 '한지붕 두가족' 두산 베어스는 이미 지난 14일 와일드카드 시리즈 1차전에서 LG에 패배, 시즌을 종료한 바 있다.

예상보다 훨씬 무기력한 패배였다. 3경기 모두 몰아치는 KIA의 기세에 제대로 반격조차 못한 완패였다.

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21일 수원 KT위즈파크에서 만난 김현수는 전날 경기에 대한 질문에 "어제 쉬는 날이라 집에서 봤다. KIA가 잘하더라"며 혀를 내둘렀다. 이어 "가을야구라는게 생각보다 잘될 수도 있지만, 생각처럼 잘 안되는 경우도 있다"고 돌아봤다.

KT는 오는 11월 2일부터 한국시리즈에 임한다. 삼성 라이온즈와 KIA 중 플레이오프에서 승리하는 팀과 한국시리즈를 치르게 된다.

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김현수는 "준비는 늘 똑같이 하고 있다. 정규시즌 1위 했으니까 우승을 위해서 노력할 뿐이다. 경기 감각이 많이 떨어진게 사실이다. 아직 시간이 있으니까, 한국시리즈 시작에 맞춰 감각을 끌어올리고자 한다"면서 "LG 때는 바로 이천에서 합숙했는데, 그땐 아무 생각없이 타격훈련을 계속 했었다. KT에서는 첫 시즌인데, KT는 수원에 출퇴근하며 한국시리즈를 준비하고 있다. 새로운 팀에서 우승하는 방법을 열심히 찾고 있다"고 설명했다.

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8일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. KT 김현수가 경기를 지켜보고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.08/

"가을에 야구하는 거에 항상 감사하고 기분좋다. 이 시기에 집에서 TV를 보느니, 야구를 하는게 훨씬 좋다. KT의 강점은 베테랑이 많다보니 소통 하나는 진짜 강점이다. 하지만 단점이 될 수도 있다. 이미 커리어하이는 지난 선수들이니까…우리팀 이야기를 하자면, 다른 건 몰라도 남은 3팀 중에 마무리(박영현)만큼은 우리가 최고라고 생각한다."

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야구계에서 이야기되는 '김현수 빈자리' 이야기에 대한 본인의 생각은 어떨까. 김현수는 "내가 있었다면 달랐을 것이다? 그건 결과론일 뿐"이라며 "만약 내가 있었는데 지금 같은 결과가 나왔다면, 더 큰일 났을 것"이라며 고개를 저었다.

삼성과 KIA 중 만나고 싶은 팀이 있느냐는 질문에는 "안 만나고 그냥 우리가 이긴 걸로 해주면 안되나"라며 웃음으로 답했다.

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"겁없이 던지고 칠 때가 행복한 거다. 그땐 형들이라는 기댈 곳이 있으니까, 나는 그런게 없다. 내가 어디에 기대겠나. 후배들이 나한테 기댈 수 있도록 해야지. 우리팀에선 (최)원준이가 가장 겁없이 플레이할 거라고 본다."

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 4회말 LG 오지환이 삼진으로 물러나며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

LG는 시즌전만 해도 2년 연속 우승을 다짐할 만큼 탄탄한 전력이 돋보였다. 외국인 선수 3명 모두와 재계약하며 전력에 안정감을 더했고, 이를 통해 토종 에이스 임찬규, 3년간 2회 우승과 함께 성장한 손주영-송승기 선발 조합도 탄탄하다는 평가. 새롭게 영입한 아시아쿼터 라클란 웰스도 직전시즌 KBO리그에서 그 잠재력을 과시한 상수로 평가됐다.

유일한 전력이탈은 38세 노장 김현수였다. 하지만 이미 박해민을 중심으로 홍창기 문성주 등 기존 외야가 탄탄했고, 거포 유망주 이재원도 전역하는 시즌이라 아쉬움이 그리 크지 않았다. 염경엽 LG 감독은 "지난 3시즌은 우승을 준비하는 해였고, 올해야말로 우승 도전을 위한 한해"라는 포부를 밝혔다.

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하지만 시즌 개막 전부터 삐걱거렸다. 월드베이스볼클래식(WBC)에서 손주영 유영찬 문보경 송승기가 줄줄이 부상에 시달리거나 시즌아웃됐다. 마무리 유영찬의 빈자리는 결국 '돌려막기'로 이어졌다. 장현식 김진성 김영우 등으로 시도하다 부상에서 복귀한 손주영에게 맡겼고, 손주영이 빠진 선발 자리에는 장현식을 활용하고, 이로 인해 텅빈 불펜에는 치리노스 대신 약셀 리오스를 보강했다. 후반기에는 다시 리오스 대신 베테랑 카를로스 카라스코를 데려왔다.

아시아쿼터 웰스도 처음 경험하는 장기 시즌에 어깨부상을 당했고, LG가 긴급수혈하려던 울산 웨일즈의 오카다 아키타케는 KBO의 입장 번복에 가로막혔다. 오카다의 영입이 무산된게 외국인 선수 등록 마감시한 이틀 전인 8월 13일. 하지만 LG는 기적처럼 빠른 일처리로 2m3 장신 계투 존 케네디 영입에 성공했다.

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. KIA가 13대1로 승리하며 플레이오프 진출을 확정했다. 패한 LG 염경엽 감독이 패장 인터뷰를 마치고 발걸음을 옮기고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

1년 내내 고우석 이슈가 팀을 뜨겁게 달궜다. 전반기 막판, 후반기 초반, 하다못해 가을야구 선수등록 마감시한인 7월 31일 이전에라도 돌아오길 바랐지만, 마지막 순간 빅리그의 꿈을 이룬 고우석의 합류는 9월에나 이뤄졌다.

그래도 정규시즌 막판 고우석의 합류로 힘을 낸 LG는 거침없이 추락하던 순위를 부여잡고 시즌 3위를 다투는 입장까진 버텼다. 다만 KIA 김도영의 괴력에 번번이 좌절하며 3위를 내준 게 결정적으로 흐름이 꺾인 계기가 됐다.

두산 베어스와의 와일드카드 결정전에선 이겼지만, 결국 KIA와의 준플레이오프에선 3연패로 무너졌다. 특히 KIA 상대로 정규시즌 7승2패에서 내리 7연패를 당하며 상대전적 우위가 뒤집혔고, 여기에 준플레이오프 3연패까지 더해 무려 10연패를 기록한 점은 두고두고 트라우마로 남게 될지도 모른다.

20일 준플레이오프 3차전은 말 그대로 잠실에서 열린 KBO 주관 마지막 정식 경기가 됐다. 잠실의 주인이 12점차로 대패하면서 더욱 쌀쌀한 가을날씨를 체감하는 처지가 됐다.

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 1회말 2사 1,2루 김현수가 1타점 동점타를 치고 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com