156km 역대 고시엔 최고구속 보유자의 美진출 깜짝 발표. 그래도 일본 구단이 지명하면?

사진=WBSC홈페이지 캡쳐

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 권인하 기자]일본의 고교야구 대회인 고시엔대회 역사상 최고 구속인 156㎞를 뿌려 화제가 됐던 일본 요코하마고등학교의 투수 오다 쇼키가 일본 프로야구 신인 드래프트가 아닌 미국 진출을 선언했다.

그럼에도 일본 구단이 그를 지명할 가능성이 있어 22일 열리는 NPB 신인드래프트 결과가 관심을 모은다.

오다는 지난 19일 기자회견을 열고 미국 진출을 선언했다. 오다는 "어려운 결정이다. 하지만 큰 무대에서 최고가 되고 싶다"라고 미국에 곧바로 진출하겠다는 뜻을 밝혔다.

Advertisement

일본에서 학교를 다닌 선수들은 대부분 일본 프로팀에 지명을 받고 프로 생활을 하고 실력을 검증받은 뒤 포스팅이나 FA 자격으로 메이저리그에 진출한다. 고등학교를 졸업하고 곧바로 미국으로 가는 경우는 드물다.

오타니 쇼헤이가 미국 진출을 선언했지만 니혼햄 파이터스가 드래프트에서 지명을 했고, 투수와 타자의 '이도류'를 지원하겠다는 약속을 하면서 오타니가 입단을 했었던 사례가 있다.

Advertisement

2024년엔 역시 투-타 '이도류'로 주목을 받았던 모리이 쇼타로가 메이저리그 진출을 선언하며 일본 구단에 자신을 지명하지 않기를 부탁했다. 실제로 그는 지명되지 않았고, 2025년 1월 애슬레틱스와 마이너리그 계약을 했었다.

Advertisement

만약 일본 구단은 지명한 선수와 내년 3월 31일까지 신인 계약을 해야 한다. 계약을 하지 못하면 협상권을 잃게 된다. 일본 고교생은 졸업후에 메이저리그 팀에 입단하기 위해서는 국제 아마추어 선수, 프리에이전트 계약의 규칙이 적용돼 내년 1월 15일부터 메이저리그 구단과 계약을 할 수 있다.

Advertisement

만약 일본 구단이 22일 신인 드래프트에서 오다를 지명할 경우 오타니처럼 설득작업에 나설 것으로 보인다. 만약 오타니처럼 설득에 성공할 경우엔 오다는 일본리그에서 뛰며 메이저리그 진출을 노리게 된다. 오다의 미국 진출 뜻이 명확해 일본 구단이 계약에 실패할 경우 일본 구단은 지명권만 날리게 된다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com