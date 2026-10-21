'욕심쟁이' 나성범, 홈런 2방 쳤는데…"그것보단 마지막 타석 삼진이 아쉬워" [준PO3 현장]

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 6회초 2사 KIA 나성범이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 6회초 2사 KIA 나성범이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] 캡틴의 호쾌한 대포 두방이 잠실 가을 밤하늘을 갈랐다. 2회초 선제 솔로포에 이어 6회초 쐐기 솔로포까지 터뜨리며 잠실을 붉게 물들인 KIA 타이거즈의 '간판타자' 나성범(37)의 얼굴에는 환한 미소가 가득했다.

KIA는 지난 20일 서울 잠실야구장에서 열린 준플레이오프(5전3선승제) LG 트윈스와의 3차전에서 장단 16안타 4홈런을 폭발시킨 타선의 막강 화력과 선발 시라카와 케이쇼의 5이닝 9K 1실점 역투를 묶어 13대1 대승을 거뒀다.

광주 1,2차전에 이어 적지 잠실 3차전까지 싹쓸이한 KIA는 3전 전승 셧아웃 스윕으로 준플레이오프를 단숨에 매듭짓고, 정규시즌 2위 삼성이 기다리는 대구로 직행했다.

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이날 승부의 향방은 2회 단 한 번의 공격으로 사실상 결판이 났다. 선두타자 나성범이 상대 선발 카를로스 카라스코를 상대로 우중간 담장을 넘기는 비거리 131.8m짜리 선제 솔로 아치를 그리며 혈을 뚫었고, 타자 일순 후 1사 만루에서 김도영이 댄 케네디에게 비거리 145.8m짜리 초대형 그랜드슬램을 작렬시키며 스코어를 7-0으로 벌렸다.

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 KIA 나성범이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 KIA 나성범이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

나성범은 "단기전에서는 초반에 빨리 승기를 잡아야 유리한데, 2회에만 대거 7점을 뽑아내면서 모든 선수가 편안하게 경기를 풀어갈 수 있었다"라며 "도영이가 만루 홈런을 쳐준 덕분에 마운드의 투수들도, 뒤에서 수비하는 야수들도 다들 부담을 내려놓고 자기 플레이를 펼쳤다"고 웃었다.

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이날 나성범은 4타수 2안타 2홈런 2타점 2득점 1볼넷으로 타선을 완벽하게 이끌었다. 2회 첫 번째 홈런은 카라스코의 148㎞ 직구를 받아쳤다. 그는 "첫 번째 홈런은 사실 정타라기보다는 살짝 먹힌 타구였다. 그런데 골반과 중심 이동을 잘 쓰면서 배트 끝에 힘이 제대로 실렸던 것 같다다. 덕분에 타구가 뻗어가며 담장을 넘어간 것 같다"고 복기했다.

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6회 우강훈을 상대로 때려낸 두 번째 홈런에 대해선 "상대가 워낙 직구 승부를 많이 들어오다 보니 완전히 빠른 직구를 노리고 타석에 들어갔다. 그런데 2S에 몰린 상황에서 직구 타이밍으로 배트가 나가던 찰나에 포크볼이 뚝 떨어지더라. 순간적으로 배트를 앞에서 한 템포 죽여서 돌렸는데, 그게 완벽하게 걸려들었다"고 베테랑 클래스를 자랑했다.

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그리고 끝으로 나성범은 얄미운(?) 한마디를 덧붙였다. "사실 나는 8회 마지막 타석이 가장 아쉽다. 제대로 때려보려고 했는데 4개가 다 볼이 들어왔다." 당시 KIA는 LG에 10-1로 앞서고 있었다.

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. KIA가 13대1로 승리하며 플레이오프 진출을 확정했다. 오늘의 타격감상 나성범이 포즈를 취하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

고재완 기자 star77@sportschosun.com