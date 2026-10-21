나성범, 준PO3 선발 역투 시라카와에 "불러서 한마디 해야겠다" 작심 발언 왜?

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 첫 가을야구 무대에서 호투를 펼친 KIA 선발 시라카와가 미소 짓고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. KIA가 13대1로 승리하며 플레이오프 진출을 확정했다. 준PO 데일리 MVP에 선정된 시라카와가 포즈를 취하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

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[잠실=스포츠조선 고재완 기자] "외야에서 수비하면서 공을 보는데 오늘따라 구위가 정말 기가 막히게 좋더라"

잠실 가을 밤하늘을 수놓은 연타석 홈런의 주인공이었지만, 캡틴의 시선은 자신의 방망이가 아닌 마운드 위에서 묵묵히 버텨준 '일본인 선발'을 향해 있었다.

KIA 타이거즈는 지난 20일 서울 잠실야구장에서 열린 준플레이오프(5전 3선승제) LG 트윈스와의 3차전에서 13대1 대승을 거두며 3전 전승 셧아웃으로 플레이오프행을 확정 지었다.

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이날 승리의 발판을 놓은 것은 단연 5이닝 4안타 무4사구 9탈삼진 1실점 쾌투를 펼친 선발 시라카와 케이쇼(25)였다. 경기 후 나성범은 시라카와의 호투에 엄지를 치켜세우면서도 짖궂은 장난을 쳤다.

이날 우익수로 선발 출전해 시라카와의 공을 지켜본 나성범은 시라카와의 구위에 감탄을 표했다. 정규시즌 LG전 평균자책점이 7.71로 치솟으며 고전했던 시라카와였지만, 단기전 마운드에서는 76개의 공으로 5이닝 9탈삼진을 솎아내며 LG 타선을 철저하게 봉쇄했다.

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 5이닝 무실점 호투를 펼친 KIA 선발 시라카와가 미소 짓고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 6회초 2사 KIA 나성범이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

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나성범은 "오늘 외야에서 수비하면서 공을 보는데 구위가 정말 기가 막히게 좋더라"며 "그래서 시라카와한테 이따가 한마디 하려고 한다. 진작 그렇게 하지"라고 장난스러운 미소를 지었다.

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"정규시즌 때는 4회 되면 투구 수 90개 찍고, 5회 되면 100개 던지면서 힘이 빠져 교체되곤 하지 않았나"라고 웃은 나성범은 "평상시에도 오늘처럼 '이번 1이닝이 내 마지막이다'라는 생각으로 전력투구하라고 해야겠다"고

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덧붙여 나성범은 "선수단 전체가 똘똘 뭉쳐서 3경기 만에 기분 좋게 준플레이오프를 끝냈다"라며 안도의 한숨을 내쉬었다. "우리의 가을은 이제 시작이다. 며칠간 푹 쉬고 전력을 재정비해서, 플레이오프에서도 이 뜨거운 기세를 이어 팬 여러분께 한국시리즈 진출이라는 선물을 반드시 안겨드리겠다."

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 2회초 KIA 나성범이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

고재완 기자 star77@sportschosun.com