"장당 132만원, 평생 최고 좌석 보장" 야구팬 기만한 티켓팔이인가, 44년 만의 WS 경사에 찬물

밀워키 브루어스가 2015년 1000장만 한정 판매한 영구 티켓. 청동으로 제작됐다. 사진=밀워키 브루어스 SNS

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[스포츠조선 김민경 기자] "앞으로 열릴 어떤 경기든, 심지어 월드시리즈 경기라도 무조건 티켓을 얻을 수 있습니다. 20년 뒤든 50년 뒤든 상관없이 티켓이 보장됩니다."

미국 메이저리그 밀워키 브루어스는 지난 2015년 '영구 티켓(Timeless Ticket)'을 1000장만 한정 판매했다. 장당 가격은 1000달러(약 132만원). 이 티켓을 소지한 야구팬은 원하는 홈경기에 입장할 수 있는 권리를 보장했다.

영구 티켓 소지자가 티켓을 사용할 때는 해당 경기의 티켓을 최다 3장까지 정가로 추가 구매할 수 있다. 또 '이용 가능한 가장 좋은 좌석을 보장한다'고 안내했다.

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올해 밀워키가 구단 역사상 두 번째이자 44년 만에 월드시리즈 진출을 확정하자 마침내 영구 티켓 소지자들이 대거 움직이기 시작했다.

밀워키 출신인 야구팬 대니 포체사토는 "처음부터 이 티켓은 아껴뒀다가 오직 월드시리즈 경기 때만 쓰겠다는 마음이었다"고 고백했다.

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하지만 밀워키 구단의 약속은 지켜지지 않았다.

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미국 매체 '밀워키 저널 센티널'은 21일(한국시각) '월드시리즈 진출의 환희 이면에는 영구 티켓 교환 논란이 뒤따랐다. 많은 티켓 소지자들은 교환 가능한 좌석 위치가 기대에 훨씬 못 미쳤고, 티켓 판매 당시 안내받았던 조건과 다르다는 사실을 알게 됐다'고 보도했다.

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릭 슐레진저 밀워키 비즈니스 운영 사장은 팬들의 비난에 결국 이날 성명서를 발표했다.

2026년 내셔널리그 챔피언 밀워키 브루어스. UPI연합뉴스

밀워키 브루어스 홈구장 아메리칸패밀리필드를 가득 채운 홈팬들의 응원 열기. Imagn Images연합뉴스

성명서에는 '수백 명의 팬들이 영구 티켓을 월드시리즈 경기에 사용하겠다는 의사를 밝혔다. 그러나 요청을 처리하는 과정에서 내부 소통에 실수가 있었다. 모든 분께 좌석을 배정해 드릴 수는 있었지만, 일부 팬들로부터 좌석 위치에 불만이 있다는 의견을 접수했다. 구단은 해결책을 마련하기 위해 노력해왔다. 10월 18일 마감 기한 전에 신청한 모든 팬은 이번 월드시리즈 티켓을 그대로 유지하고, 향후 다른 경기에서 쓸 수 있도록 영구 티켓 권리를 다시 돌려받게 된다'고 적혀 있었다.

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포체사토는 2015년 1월 자신의 생일 선물로 영구 티켓을 구매했을 당시를 떠올리며 "영업 담당자가 밀워키 팬이면 무조건 이득인 거래라고 설명했기에 구매했다. '앞으로 열릴 어떤 경기든, 심지어 월드시리즈 경기라도 무조건 티켓을 얻을 수 있다. 20년 뒤든 50년 뒤든 상관없이 티켓이 보장된다'고했다"고 설명했다.

하지만 포체사토는 올해 티켓 교환을 시도했을 때 테라스 박스나 입석만 선택할 수 있었다. 더 좋은 좌석들은 이후에 일반 대중 판매로 풀렸다.

포체사토는 "일반 판매 전에 우리에게 제공했던 좌석이 결코 가장 좋은 좌석이 아니었다는 증거"라고 목소리를 높였다.

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포체사토는 2018년 밀워키가 내셔널리그 챔피언십시리즈에 진출했을 당시에도 월드시리즈 진출 가능성을 보고 월드시리즈 경기 티켓으로 교환했는데, 그때는 홈플레이트 바로 뒤에 있는 4자리를 확보할 수 있었다. 월드시리즈 진출 실패로 영구 티켓 사용이 무산됐지만, 왜 지금은 약속이 지켜지지 않는지 의문을 품었다.

관람료는 8년 사이 무섭게 치솟았다. 2018년에는 홈플레이트 바로 뒷좌석 추가 티켓 3장의 가격이 장당 360달러(약 47만원)였는데, 올해는 입석이 725달러(약 96만원) 테라스 박스석이 1000달러에 이르렀다.

결국 올해 월드시리즈에 좋은 좌석을 확보하지 못한 일부 팬들은 영구 티켓 사용을 포기했다는 후문이다. 피해를 주장하는 팬들은 월드시리즈 티켓이 이미 기존 시즌권 보유자들과 2027년 시즌권 구매 예정자들에게 사전 배정되면서 생긴 문제라고 지적했다.

밀워키 브루어스 홈구장 아메리칸패밀리필드 풍경. AFP연합뉴스

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com