'충격' 김재환 법 만들지도 않았다...'편법 옵트아웃'에 FA 시장 계속 망가질 위기

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. SSG 김재환이 타석에 들어서기 전 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

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[스포츠조선 김용 기자] FA 보상 제도 비웃는 편법 옵트아웃, 그런데 '김재환법' 안 만든 건 구단들이라고?

지난해 김재환(SSG)으로 뜨거웠던 '셀프 방출' 논란. 올해는 양의지(두산)로 인해 다시 한 번 불이 붙을 전망이다. 그런데 지난해 김재환 사태 이후 보완책을 만들겠다던 KBO였는데, 그 이후 감감무소식이었다. 그리고 그 배경에는 충격적인 사실이 있었다.

두산의 프랜차이즈 스타였던 김재환. 지난해 두산과 4년 115억원 FA 계약이 끝났다. 그런데 난 데 없이, 김재환이 방출 명단에 포함됐다. 여전히 20홈런 이상을 기대할 수 있는 거포인데 방출이라니 상식적으로 이해가 되지 않았던 결정.

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옵트아웃 조건 때문이었다. 김재환은 두산과 FA 계약을 할 때 계약 만료 후 두산과 협상이 결렬될 시, 조건 없이 방출한다는 조항을 삽입시켰다. 보통 선수들은 FA 계약이 끝나고 FA 재자격을 얻으면, 보상 규정이 따라붙는다. 이 선수를 다른 구단이 데려가면, 선수든 돈이든 FA 보상을 원소속 구단에 해야하는 것이다. 특급 A급 FA가 아니라면, 이 보상이 부담스러워 영입을 망설이는 경우가 나온다.

사진제공=SSG 랜더스

그런데 방출이 되면 자유의 몸이 된다. 물론 FA 자격은 얻을 수 없다. 하지만 KBO리그에는 비FA 다년계약이라는 제도가 있다. 굳이 FA 계약을 안해도, 장기간 많은 금액을 보장받을 수 있다. 다년 계약은 보상이 없으니, 이적이 훨씬 유리해진다. 그렇게 김재환은 SSG 랜더스로 떠났다. 싹이 보이는 소속 선수를, FA가 되기 전 일찌감치 잡을 수 있게 하자는 취지로 만든 다년 계약 제도가 편법으로 악용된 사례다. 사실상 보상 없는 FA를 만드는 것이었다.

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두산이 합의를 한 것이었고, 김재환은 약속한 조항으로 이적을 했으니 규약상 문제될 건 없었다. 하지만 부작용이 클 게 뻔했다. FA 시장에서 여러 구단 구애를 받는 특급 자원들은 너도나도 이 조항을 넣어달라 할 게 당연했다. 세월이 흘러 나이도 들고, 이전 FA 계약 때만큼의 가치가 아닐 수 있다고 판단할 경우 보상 유무 여부는 매우 중요한 문제가 될 수 있기 때문이다. 이렇게 되면 일부 대어급 선수들만 편법으로 특권을 누리고, 다른 선수들은 지독한 보상 굴레 안에서 제대로 권리를 찾지 못하는 '부익부 빈익빈' 현상이 심화되는 건 당연한 수순이었다. FA 보상 제도의 근간을 흔들 수 있는 일이었다.

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그래서 지난해 김재환 사태가 일어난 후, KBO는 FA 보상 제도의 취지를 훼손하는 일이 될 수 있다며 규약을 손볼 것이라고 공개적으로 언급했었다. 일명 '김재환 법'이 만들어질 걸로 보였다.

19일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 키움 히어로즈의 경기. 승리한 두산 양의지, 김재환이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.04.19/

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그리고 올해 스토브리그를 앞두고 양의지 역시 4+2년 총액 152억 계약에서 4년 후 조건 없는 방출이 가능한 신분인 게 확인됐다. 양의지가 어떤 선택을 할 지는 조금 더 지켜봐야 하지만, 확실한 건 양의지가 두산과 남은 2년 42억원 계약을 포기하면 시장에서 무보상으로 자유롭게 협상을 할 수 있다는 것이다. 물론 양의지 역시 4년 전 계약서에 합의를 한 사항이기에, 본인의 권리를 행사하는 것에는 아무 문제가 없다.

상황이 이러니 '김재환법'이 만들어졌는 지에 관심이 쏠릴 수밖에 없다. 그래야 똑같은 사태가 반복되는 걸 방지할 수 있기 때문이다. 하지만 그 때 말만 나온 이후 소식이 없었다. 왜냐하면 새로운 규약이 만들어지지 않았기 때문이다.

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KBO 관계자는 "당시 단장 회의인 실행위원회에서는 이 사안이 정식 안건으로 채택돼 논의가 됐었다. 하지만 실행위 통과 안건을 의결하는 사장 회의 이사회에서 반려가 됐다. 그렇게 새 규약을 만드는 건 없는 일이 됐다"고 했다. 구단들이 '우리가 일방적으로 끌려가는 일'이라며 규약 신설을 외쳤는데, 정작 구단 사장들이 '선수 계약 문제를 놓고 어떻게 일일이 규약을 만드느냐'며 시큰둥한 반응을 보였다는 것이다.

KBO 이미지. 도곡동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2023.06.09/

앞으로도 FA 협상에서 주도권을 가질 수 있는 선수들은 '셀프 방출권'을 넣을 수 있다는 의미다. 선수들이 그 조항을 넣는다 해도 욕할 필요는 없을 듯. 그게 정말 못 받아들일 안이라면 구단들이 계약을 안 하면 되는 일이다. 계약을 해주고 뭐라고 하면 안 된다. 또 규약 개정 기회도 스스로 포기했으니, 더 할 말이 없어졌다.

차라리 이를 막을 수 없다면 미국처럼 계약을 맺으며 그 세부 사항들을 세세하게 다 공개하는 편이 나을 것 같다. 그래야 나중에 뒷말이 없고 구단, 선수, 팬 사이가 모두 깔끔해진다. 최근 수년간 맺어진 KBO리그 선수들의 대형 계약들에 대한 세부 조건들이 어떤지 우리는 알 수 없지만, 모두를 깜짝 놀라게 할 수 있는 조항들이 있다는 소문은 무성하다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com