"길게 얘기할 필요 있나?" 김하성, 이제 이름 꺼내기도 민망하다…610만불 경쟁자는 "반드시 잡아야"…美 극과 극 평가, 결말은

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[스포츠조선 박상경 기자] 김하성(31·애틀랜타 브레이브스)을 향한 미국 현지의 평가가 더욱 차가워지고 있다. 구단 역사상 최악의 FA 영입 사례 중 하나라는 혹평과 함께, 애틀랜타가 재계약에 전혀 관심을 갖지 않을 것이라는 전망까지 나왔다. 반면 김하성과 주전 유격수 자리를 놓고 경쟁했던 마우리시오 두반(32)에게는 적극적으로 재계약해야 한다는 평가가 이어지고 있다.

애틀랜타 소식을 전하는 스포츠토크ATL은 21일(한국시각) 애틀랜타의 FA 선수들을 대상으로 잔류 및 결별 필요성을 평가한 기사를 게재했다.

김하성에 대한 결론은 단호했다. 매체는 '김하성에 대해서는 길게 이야기할 필요도 없다(No need to spend much time here)'며 '애틀랜타 역사상 최악의 FA 영입 중 하나로 남을 것이다. 고작 1년 계약이었다는 점을 생각하면 더욱 놀랍다'고 혹평했다. 재계약 여부에 대해서도 '애틀랜타는 그의 복귀에 전혀 관심이 없을 것(The Braves will have zero interest in a return)'이라고 덧붙였다.

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김하성의 정규시즌 최종 성적은 51경기에서 타율 0.116(129타수 15안타), 무홈런, 9타점, 출루율 0.219, 장타율 0.140, OPS(출루율+장타율) 0.359이다. 베이스볼레퍼런스 기준 대체선수 대비 승리기여도(bWAR)는 -0.8이었다. 최근 두 시즌 간 부상과 역대급 부진 속에 커리어 로우를 기록한 만큼, 1년 2000만달러 계약은 차치하고 새 둥지를 찾을 수 있을지 조차 불안한 상황이다. 재계약에 대해 거론하기 조차 민망한 상황인 건 분명하다.

올해 김하성의 공백을 메우는 것을 넘어 주전급으로 도약한 두반에 대한 평가는 정반대였다. 스포츠토크ATL은 '두반은 애틀랜타가 재계약에 가장 적극적으로 나서야 할 FA 선수"라며 "안정적인 유격수 수비와 기대 이상의 공격력, 클럽하우스 영향력 모두 높은 평가를 받을 만하다'고 분석했다. 알렉스 앤소폴로스 단장이 최근 애틀랜타 저널컨스티튜션과 인터뷰에서 두반에게 내린 평가와 일치한다.

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두반은 올 시즌 애틀랜타에서 610만달러의 연봉을 받았다. 미국 현지에서는 두반이 FA시장에 나설 경우, 계약 규모는 최소 1600만달러가 될 것으로 보고 있다. '하한가'가 불가피한 김하성과 극명한 대비를 이루고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com