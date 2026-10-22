'3경기 24점→3연승' 쾌속통과 KIA의 나흘 휴식, 무조건 웃을 일일까?

18일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 2차전 KIA와 LG의 경기가 열린다. 인터뷰하고 있는 KIA 이범호 감독. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.18/

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 경기 지켜보는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

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[스포츠조선 정현석 기자]LG 트윈스를 상대로 단 한 경기도 내주지 않고 3연승 '셧아웃' 쾌속질주로 구단 역사상 처음으로 준플레이오프를 통과한 KIA 타이거즈.

플레이오프에서 기다리는 삼성 라이온즈와의 맞대결을 앞두고 21일부터 24일까지 꿀맛 같은 나흘간의 휴식 시간을 벌었다.

단기전에서 3경기 만에 승부를 끝내고 얻은 긴 휴식은 엄청난 호재다. 하지만 단기전 특성상 무조건 웃을 수만은 없다. 뚜렷한 '명과 암'이 존재한다.

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12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 5회말 2사 1,2루 네일이 허경민의 파울 플라이 타구를 향해 손짓하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

삼성 '프리미엄' 무력화한 네일-올러 원투펀치의 완벽 회복

가장 큰 수혜는 단연 마운드다. 1차전 선발이었던 제임스 네일(17일 등판)과 2차전 선발 애덤 올러(18일 등판)가 일주일의 넉넉한 휴식을 취할 수 있게 됐다. 두 외국인 에이스는 오는 25일, 26일 대구 라이온즈파크에서 열리는 플레이오프 1, 2차전에 최상의 컨디션으로 선발 등판이 가능해졌다. 준PO 3차전에서 5이닝 9탈삼진 1실점으로 깜짝 호투한 시라카와 케이쇼 역시 일주일 이상 긴 휴식을 보장 받았다.

1,2차전에서 체력소모를 한 필승조 불펜진과 야수들이 휴식을 취하며 재충전을 한 점도 큰 이득이다.

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가장 큰 플러스 요인은 정규시즌 2위로 PO에 직행한 삼성 라이온즈의가 누릴 수 있었던 '체력적 우위'를 무력화했다는 점이다.

18일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 롯데의 경기. 6회초 2사 1루. 고승민을 삼진으로 처리하고 포효하는 삼성 선발 페덱. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.18/

'3경기 24점' 대폭발 '불방망이', 나흘 쉬고 차갑게 식어버릴까?

경계해야 할 점도 만만치 않다. 가장 큰 우려는 절정에 달했던 '타격의 흐름'이 뚝 끊길 수 있다는 점이다.

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KIA 타선은 준플레이오프 3경기 동안 무려 경기당 평균 8점(총 24점)을 뽑아냈다. 특히 3차전에서는 김도영의 만루홈런, 나성범의 멀티홈런 등 홈런 4방을 터뜨리며 선발 전원 안타·득점이라는 무시무시한 화력을 뿜어내며 13득점을 쓸어담았다. 타선 측면에서 보면 쉬는 것 보다 경기를 이어가는 편이 낫다.

20일 잠실야구장에서 열린 KIA와 LG의 준플레이오프 3차전. 2회초 1사 만루 김도영이 만루홈런을 치고 카스트로와 함께 환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.20/

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 6회초 2사 KIA 나성범이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

뜨겁게 불 타오르던 타격감이 나흘간 경기를 치르지 않으면서 식어버릴 수 있기 때문이다.

사이클을 타는 타격감은 오르막이 있으면 반드시 내리막이 있다. 그 어떤 선수도 피할 수 없다. 가을야구에서 시리즈 마다 절정의 타격감을 이어가는 선수가 흔치 않은 이유다. KIA로선 가장 우려스러운 대목이다.

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양현종 등 오래 던지지 않았던 투수들의 실전 투구 감각이나 타자들의 패스트볼 적응도가 일시적으로 떨어질 수 있다는 점도 변수다.

반면, 삼성은 KIA가 총력전으로 치른 준플레이오프를 통해 드러난 날것의 전력과 벤치 전략을 충분한 시간 속에 철저히 분석하고 대비할 시간을 벌었다.

20일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 KIA 타이거즈의 준PO 3차전. 경기 종료 후 KIA 양현종이 잠실구장 마운드 흙을 담고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.20/

2024 한국시리즈 리매치, 승부처는 1차전 기세 싸움

올 시즌 정규시즌 상대 전적에서 KIA는 삼성을 상대로 9승 7패로 근소한 우위를 점했다. 하지만 가을야구는 전혀 다른 무대다. 정규시즌 흐름에 큰 영향을 받지 않는다.

어느 팀이 우세하다고 말하기 힘든 팽팽한 전력의 맞대결. 무조건 첫 경기 기선제압이 중요하다. 페덱 vs 네일의 정상급 외인 에이스들이 일구 일구 집중력 있게 맞대결을 펼칠 1차전. 다득점은 쉽지 않을 수 있다.

어느 팀이 수비와 주루 등 세밀한 플레이에서 실수를 최소화 하느냐가 1차전 승부의 분수령이 될 전망이다.

2024년 한국시리즈의 리매치이자 가을의 전설을 쓸 플레이오프. KIA의 '상승세'와 '나흘간의 휴식'이라는 두 가지 요소가 1차전에서 어떤 방정식을 만들어 내느냐에 따라 시리즈 향방이 가려질 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com