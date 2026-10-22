'스몰대전'에도 차이가… '인내심' 밀워키 vs '초구 공략' 탬파베이, '뉴노멀' 세상에서 가장 독특한 WS가 온다

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 15: Jacob Misiorowski #32 of the Milwaukee Brewers celebrates with the Warren C. Giles Trophy after defeating the Los Angeles Dodgers in game four of the National League Championship Series at Dodger Stadium on October 15, 2026 in Los Angeles, California. Sean M. Haffey/Getty Images/AFP (Photo by Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 정현석 기자]올 시즌 양대 리그 최고 승률을 기록한 밀워키 브루어스와 탬파베이 레이스가 창단 첫 우승 트로피를 두고 역사적인 '스몰마켓 대전'을 펼친다.

두 팀은 스몰마켓 구단이라는 공통점과 더불어, 홈런과 탈삼진 일변도의 현대 야구 트렌드에서 벗어나 탄탄한 마운드와 기동력을 앞세운다는 점에서 겉보기엔 매우 닮아 보인다. 하지만 세부 지표를 조금만 파고들어가 보면, 두 팀이 가을의 전설에 도달한 과정과 전략은 정반대에 가깝다.

ESPN 브래드포드 두리틀 기자가 양 팀의 투타, 벤치에 걸친 닮은 듯 다른 세부적 차이를 정리했다.

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Oct 18, 2026; Cleveland, Ohio, USA; Tampa Bay Rays shortstop Taylor Walls (6) and second baseman Richie Palacios (1) react after defeating the against the Cleveland Guardians in game five of the ALCS for the 2026 MLB Playoffs at Progressive Field. Mandatory Credit: David Dermer-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY

'끈질긴 인내심' 밀워키 vs '초구 공략' 탬파베이

두 팀 모두 홈런 의존도가 낮고 정규시즌 팀 타율(0.258)이 동률을 이룰 정도로 정교한 야구를 구사하지만, 타석에서의 접근 방식은 확연히 다르다.

밀워키는 주자가 없을 때 메이저리그에서 가장 낮은 스윙 비율(42.5%)과 가장 많은 투구 수(타석당 4.07개)를 기록하며 집요하게 '출루'를 노린다. 주자가 득점권 찬스에 걸리면 장타력과 득점 생산력이 폭발하는 집중력을 자랑한다.

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반면, 탬파베이는 주자 없을 때 적극적으로 초구를 공략하며 빠르게 타구를 그라운드에 인플레이 시킨다(타석당 3.82구). 하드 히트(강한 타구) 비율은 낮지만 주루 플레이와 기동력, 그리고 득점권 집중력으로 이를 극복한다.

CLEVELAND, OHIO - OCTOBER 18: Drew Rasmussen #57 of the Tampa Bay Rays reacts to a double play during the seventh inning against the Cleveland Guardians in game five of the American League Championship Series at Progressive Field on October 18, 2026 in Cleveland, Ohio. Jason Miller/Getty Images/AFP (Photo by Jason Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

'윽박지르는' 삼진 vs '정교한' 존 공략

마운드의 색깔 역시 명확하게 갈린다.

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메이저리그 팀 탈삼진 2위를 기록한 밀워키는 패스트볼과 커터 등 강력한 구위로 윽박지르는 압도적인 불펜진과 삼진 능력을 자랑한다.

반면, 탬파베이는 메이저리그 볼넷 최소 허용 1위 팀 답게 스트라이크존을 적극적으로 활용하며, 리그 최고 수준의 체인지업 구사율과 낮은 피안타 BABIP, 낮은 타구 속도로 타선을 요리한다.

특히 이번 포스트시즌에서는 드류 라스무센과 프레디 페랄타를 필두로 한 선발진이 절정의 컨디션을 뽐내고 있다.

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Oct 14, 2026; Los Angeles, California, USA; \Milwaukee Brewers manager Pat Murphy (00) looks on in game three of the NLCS for the 2026 MLB Playoffs against the Los Angeles Dodgers at Uniqlo Field at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

CLEVELAND, OHIO - OCTOBER 18: Manager Kevin Cash makes a pitching change during the eighth inning against the Cleveland Guardians in game five of the American League Championship Series at Progressive Field on October 18, 2026 in Cleveland, Ohio. Nick Cammett/Getty Images/AFP (Photo by Nick Cammett / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

명장들의 지략 대결, 케빈 캐시 vs 팻 머피

이번 시리즈의 또 다른 관전 포인트는 메이저리그 최고의 지략가로 꼽히는 두 감독의 수싸움이다.

탬파베이의 케빈 캐시 감독(49)은 젊은 사령탑 답게 첨단 데이터와 확률 통계를 완벽히 이해하고 경기 운영에 녹여내는 정교한 리더십을 자랑한다.

반면, 올해 3년 연속 올해의 감독상이 유력한 밀워키의 팻 머피 감독(68)은 복잡한 숫자보다는 오랜 세월 다져온 야구 본능과 리더십으로 선수단을 이끄는 '야구 도사'다.

데이터 중심의 냉철함과 전통적 야구 감각의 충돌이다. .

Milwaukee Brewers starting pitcher Jacob Misiorowski (32) throws against the Los Angeles Dodgers in the first inning of an MLB National League Championship Series playoff game at American Family Field in Milwaukee, Wisconsin, on Sunday, October 11, 2026. Photo by Tannen Maury/UPI

즐비한 유망주 스타들의 향연

빅리그 최고의 슈퍼스타 이름값이 화려하지는 않을지라도, 이번 시리즈에는 메이저리그 탑 100 유망주 및 핵심 선수들이 즐비하다.

밀워키에는 제이콥 미시오로스키와 브라이스 투랑을 필두로 한 6명의 톱 100 선수가 포진해 있다. 탬파베이는 주니어 카미네로와 라스무센 등 5명이 버티고 있다.

두 팀 모두 홈구장에서 압도적인 승률(정규시즌 홈 55승)을 기록한 만큼, 팽팽한 수싸움과 양보 없는 기 싸움이 시리즈 내내 이어질 전망이다. 보기 드문 '뉴 노멀' 월드시리즈가 개막을 앞두고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com