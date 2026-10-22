'스몰대전'에도 차이가… '인내심' 밀워키 vs '초구 공략' 탬파베이, '뉴노멀' 세상에서 가장 독특한 WS가 온다

[스포츠조선 정현석 기자]올 시즌 양대 리그 최고 승률을 기록한 밀워키 브루어스와 탬파베이 레이스가 창단 첫 우승 트로피를 두고 역사적인 '스몰마켓 대전'을 펼친다.
두 팀은 스몰마켓 구단이라는 공통점과 더불어, 홈런과 탈삼진 일변도의 현대 야구 트렌드에서 벗어나 탄탄한 마운드와 기동력을 앞세운다는 점에서 겉보기엔 매우 닮아 보인다. 하지만 세부 지표를 조금만 파고들어가 보면, 두 팀이 가을의 전설에 도달한 과정과 전략은 정반대에 가깝다.
ESPN 브래드포드 두리틀 기자가 양 팀의 투타, 벤치에 걸친 닮은 듯 다른 세부적 차이를 정리했다.
'끈질긴 인내심' 밀워키 vs '초구 공략' 탬파베이
두 팀 모두 홈런 의존도가 낮고 정규시즌 팀 타율(0.258)이 동률을 이룰 정도로 정교한 야구를 구사하지만, 타석에서의 접근 방식은 확연히 다르다.
밀워키는 주자가 없을 때 메이저리그에서 가장 낮은 스윙 비율(42.5%)과 가장 많은 투구 수(타석당 4.07개)를 기록하며 집요하게 '출루'를 노린다. 주자가 득점권 찬스에 걸리면 장타력과 득점 생산력이 폭발하는 집중력을 자랑한다.
반면, 탬파베이는 주자 없을 때 적극적으로 초구를 공략하며 빠르게 타구를 그라운드에 인플레이 시킨다(타석당 3.82구). 하드 히트(강한 타구) 비율은 낮지만 주루 플레이와 기동력, 그리고 득점권 집중력으로 이를 극복한다.
'윽박지르는' 삼진 vs '정교한' 존 공략
마운드의 색깔 역시 명확하게 갈린다.
메이저리그 팀 탈삼진 2위를 기록한 밀워키는 패스트볼과 커터 등 강력한 구위로 윽박지르는 압도적인 불펜진과 삼진 능력을 자랑한다.
반면, 탬파베이는 메이저리그 볼넷 최소 허용 1위 팀 답게 스트라이크존을 적극적으로 활용하며, 리그 최고 수준의 체인지업 구사율과 낮은 피안타 BABIP, 낮은 타구 속도로 타선을 요리한다.
특히 이번 포스트시즌에서는 드류 라스무센과 프레디 페랄타를 필두로 한 선발진이 절정의 컨디션을 뽐내고 있다.
명장들의 지략 대결, 케빈 캐시 vs 팻 머피
이번 시리즈의 또 다른 관전 포인트는 메이저리그 최고의 지략가로 꼽히는 두 감독의 수싸움이다.
탬파베이의 케빈 캐시 감독(49)은 젊은 사령탑 답게 첨단 데이터와 확률 통계를 완벽히 이해하고 경기 운영에 녹여내는 정교한 리더십을 자랑한다.
반면, 올해 3년 연속 올해의 감독상이 유력한 밀워키의 팻 머피 감독(68)은 복잡한 숫자보다는 오랜 세월 다져온 야구 본능과 리더십으로 선수단을 이끄는 '야구 도사'다.
데이터 중심의 냉철함과 전통적 야구 감각의 충돌이다. .
즐비한 유망주 스타들의 향연
빅리그 최고의 슈퍼스타 이름값이 화려하지는 않을지라도, 이번 시리즈에는 메이저리그 탑 100 유망주 및 핵심 선수들이 즐비하다.
밀워키에는 제이콥 미시오로스키와 브라이스 투랑을 필두로 한 6명의 톱 100 선수가 포진해 있다. 탬파베이는 주니어 카미네로와 라스무센 등 5명이 버티고 있다.
두 팀 모두 홈구장에서 압도적인 승률(정규시즌 홈 55승)을 기록한 만큼, 팽팽한 수싸움과 양보 없는 기 싸움이 시리즈 내내 이어질 전망이다. 보기 드문 '뉴 노멀' 월드시리즈가 개막을 앞두고 있다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
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