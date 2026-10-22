내년엔 정말 가을야구 볼 수 있나? 꼴찌했는데 69경기 중 61번 만원 관중, 승부사 구도 감독 지휘봉 잡은 주니치 티켓 경쟁 더 뜨거워진다

5년 만에 현장에 복귀한 구도 감독. 여러 팀의 감독직을 고사하다가 고향팀 주니치 사령탑에 올랐다. 사진캡처=주니치 드래곤즈 SNS

승부사 구도 감독이 부임해 만년 하위권팀 주니치의 내년 시즌 기대치가 높아졌다. 사진캡처=주니치 드래곤즈 SNS

구도 감독은 소프트뱅크를 7년간 5차례 재팬시리즈 우승으로 이끌면서 지도력을 인정받았다. 사진캡처=주니치 드래곤즈 SNS

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보통 팀 성적과 관중수가 맞물려 가는데 주니치 드래곤즈는 예외다. 올 시즌 센트럴리그 꼴찌를 했지만 2005년 실 관중을 집계한 이후 최고를 찍었다. 역대 구단 최다인 253만3782명이 주니치 홈경기를 봤다. KBO리그 1위 삼성 라이온즈(171만7050명)보다 80만명 이상이 많다.

올해 센트럴리그 1~2위 한신 타이거즈, 요미우리 자이언츠가 동원 관중도 1~2위다. 꼴찌 주니치가 두 팀에 이어 3위에 올랐다. 퍼시픽리그 우승팀 소프트뱅크 호크스를 포함해 양 리그 12개팀 중 전체 4위다.

올해 주니치의 안방 나고야 반테린돔(3만5500석 이상)에서 열린 69경기 중 61경기가 만원 관중 앞에서 진행됐다. 매진율 88.4%. 팀 성적은 바닥인데 충성도 높은 주니치 팬들은 드래곤즈를 응원했다.

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내년에는 입장 티켓 경쟁이 더 치열해질 것 같다. 구도 기미야스 감독(63)이 부임해 기대치를 높였다. 일본 언론은 구도 감독이 취임한 후 팬클럽 가입 신청과 시즌권 구매 문의가 급증했다고 보도했다. 올해 팬클럽 회원수가 최다를 올렸는데 최근 신청이 30% 증가했다. 구도 효과라는 설명이다.

일본 매체에 따르면, 주니치 시즌권을 구매하면 포스트시즌 티켓 예매 우선권이 주어진다. 주니치가 클라이맥스시리즈(CS), 재팬시리즈에 진출하면 혜택을 본다.

주니치는 이노우에 감독 체제로 반등을 노렸으나 실패했다. 사진캡처=주니치 드래곤즈 SNS

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그런데 주니치는 만년 하위권 팀이다. 최근 5년간 4차례 꼴찌를 했다. 2013년부터 올해까지 14시즌 중 13번을 B클래스(6개팀 중 4~6위)로 마쳤다. 2012년 2위를 한 뒤 가을야구를 못 했다.

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'승부사' 구도가 고향팀 지휘봉을 잡자 15년 만의 CS 진출, 16년 만의 리그 우승에 대한 기대가 생겼다. 단기간에 비약적인 성적 상승을 기대하긴 어려워도 새 감독의 지도력, 리더십에 관한 기대가 크다. 구단 공식 유튜브 채널에 올린 구도 감독 영상이 470만회 넘게 재생됐다고 한다.

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구도 감독은 검증받고 인정받은 지도자다. 2015년 소프트뱅크 지휘봉을 잡고, 7년간 5차례 재팬시리즈 우승으로 이끌었다. 일부에선 소프트뱅크 전력이 워낙 좋았다고 하지만, 좋은 팀을 정상으로 이끄는 게 지도자의 능력이다.

구도 감독은 2021년 시즌이 끝나고 소프트뱅크를 떠났다. 그동안 여러 팀이 감독직을 제안했으나 고사하다가 5년 만에 현장에 복귀했다.

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주니치는 2022년부터 올해까지 5시즌 동안 4차례 센트럴리그 꼴찌를 했다. 사진캡처=주니치 드래곤즈 SNS

그는 선수, 감독으로 모두 성공했다. 세이부 라이온즈에서 시작해 다이에(소프트뱅크), 요미우리 자이언츠, 요코하마 베이스타즈, 세이부에서 29시즌을 활약했다. 통산 635경기에 등판해 '224승'을 올리고 두 차례 MVP를 받은 레전드다.

민창기 기자 huelva@sportschosun.com