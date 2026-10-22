[오피셜]"두더지만 잡다" 망친 시즌, 오타니 수술은 받을 수 없다는데...재활기간이 두렵다

지난 6월 이후 무릎과 이두근 통증 때문에 고전한 LA 다저스 오타니 쇼헤이가 이번 겨울 수술을 받지 않기로 했다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 올시즌 내내 괴롭힌 왼쪽 무릎과 오른팔 이두근 부상을 해결하기 위한 방법 중 수술은 제외하기로 했다.

앤드류 프리드먼 다저스 사장은 22일(이하 한국시각) 현지 매체들과 가진 시즌 결산 인터뷰에서 "오타니는 올시즌 내내 무릎과 이두근 부상에 시달렸고, 마치 두더지 잡기 게임(whack-a-mole) 같았다. 그러나 수술을 받을 필요는 없다"며 "우리는 오타니가 내년 투수로 활약할 것을 굳게 믿고 있다"고 밝혔다.

오타니는 지난 6월부터 무릎과 이두근 통증을 호소하며 부진에 빠졌다. 7월 초 투수로는 시즌을 접었고, 9월에는 다저스 이적 후 처음으로 부상자 명단에 오르기도 했다.

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포스트시즌서도 지명타자로 전경기를 뛰었지만, 타율 0.192(26타수 5안타)에 그쳤다. 밀워키 브루어스와의 NLCS 4차전서 3점홈런을 터뜨렸지만, 시리즈 향방이 이미 기운 후였다. 이 때문에 오타니가 온전치 않은 몸 상태를 알고도 무리수를 뒀다는 비판이 쏟아졌고, 이번 겨울 이두근과 무릎 통증을 해소하기 위해 수술을 고려할 수 있다는 전망이 나왔다.

다저스는 오타니가 수술을 받을 경우 장기간 재활에 매달려야 한다는 이유로 비수술적 방법을 택한 것으로 보인다. AP연합뉴스

앤드류 프리드먼 다저스 사장이 지난달 18일 지구 우승을 확정한 뒤 열린 세리머니서 맥주 세례를 받고 있다. AFP연합뉴스

그러나 다저스 구단은 이날 오타니의 수술을 검토하지 않는다는 입장을 공식화했다.

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프리드먼 사장은 "아직 구체적인 부분까지 검토하진 않았지만, 우리는 머리를 맞대고 그가 타석과 마운드에서 어떻게 하면 정규시즌과 포스트시즌에 걸쳐 최상의 상태를 유지하고 팀에 최대한 기여할 수 있을지, 모든 요소를 고민할 생각"이라고 말했다.

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오타니는 올해 3년 만에 투타 겸업으로 시즌을 시작했다. 6월 초까지는 완벽한 오타니였다. 하지만 6월 11일 피츠버그 파이어리츠전에 선발등판했다가 왼쪽 무릎 통증을 알렸다. 그리고 7월 4일 샌디에이고 파드리스전을 끝으로 피칭을 중단했다.

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오타니는 8월 들어 컨디션을 회복해 피칭 재활을 본격화하려다 이두근 통증까지 악화되는 바람에 타격도 부진에 빠졌다.

타자로는 타율 0.275(523타수 144안타), OPS 0.889, 30홈런을 기록했고, 투수로는 14경기에서 85⅔이닝을 던져 8승2패, 평균자책점 1.79, 905탈삼진을 올렸다.

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오타니 쇼헤이가 애틀랜타와 디비전시리즈 2차전서 7회 헛스윙 삼진을 당하고 있다. AP연합뉴스

오타니는 NLCS 4차전 패배 후 "이번 시즌 전체를 통해 내가 무엇을 배웠는지 아직 제대로 정리하지는 못했지만, 앞으로 치료와 훈련 프로그램 전반을 원점에서 다시 검토하고, 내년 시즌을 위해 어떤 준비를 해야 하는지 고민하려고 한다"고 했다.

오타니는 이어 내년 시즌 피칭 재개에 대해 "물론"이라고 강조했다. 이두근이든 무릎이든, 수술을 받을 경우 상당 기간 재활에 몰두해야 한다. 투타 겸업을 재가동하기 어렵다고 판단한 것으로 보인다.

그렇다면 오타니는 내년 시즌 개막부터 투타 겸업을 풀타임 소화할 수 있다고 보는 것일까. 이 부분에 대해서는 조심스러울 수밖에 없다. 시즌 첫 한 달 동안에는 타자에 전념할 수도 있다.

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프리드먼 사장은 "가장 중요한 부분은 두 가지 역할을 언제 시작할 것이냐다. 곧바로 마운드에 오를 것인가? 그렇다면 첫 한 달 동안 어떻게 관리하고 이후 어떻게 평가해 나갈 것인가? 이는 엄청난 의미를 지니고 있기 때문에 모든 측면에서 매우 신중하게 접근해야 한다"고 설명했다.

오타니 쇼헤이는 2022년 역사상 최초로 규정아닝과 규정타석을 동시에 달성했다. 그때와 같은 완벽한 투타 겸업을 재현하기는 이제 어렵다고 봐야 한다. AP연합뉴스

오타니는 시즌 개막부터 포스트시즌까지 투타 겸업을 100% 가동한 적이 없다. LA 에인절스 시절엔 포스트시즌을 뛴 시즌이 없고, 다저스 이적 후에는 투수로 한 번도 풀 시즌을 소화하지 못했다.

오타니는 2022년 규정타석과 규정이닝을 동시에 달성하는 기염을 토한 바 있다. 타자로는 157경기에서 666타석에 들어가 34홈런, OPS 0.875, 투수로는 28경기에서 166이닝을 던져 15승9패, 평균자책점 2.33, 219탈삼진을 각각 올렸다. 앞으로도 이런 기록은 재현되기 어렵다고 봐야 한다.

MLB.com은 '오타니가 지금과 같은 수준의 투타 겸업을 소화할 수 있을지는 불투명하다. 그러나 그는 커리어 내내 역사적으로 유례가 없는 성과를 현실로 만들어왔다. 앞으로도 계속해서 그런 모습을 보여주려면, 오타니와 다저스가 이를 위한 청사진을 함께 제시해야 할 것'이라고 논평했다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com