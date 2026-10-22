'2년전 코시 악몽이 떠오른다' 최악의 변수 발생? 삼성, KIA 긴장하는 이유

21일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 한국시리즈 1차전 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 경기. 6회초 우천 중단됐던 경기가 결국 서스펜디드 게임으로 결정됐다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.10.21/

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[스포츠조선 나유리 기자]2년전 악몽이 떠오른다. 자칫 우천 순연이라는 최악의 상황까지 감안해야 한다.

플레이오프 직행팀 삼성 라이온즈와 준플레이오프 승자 KIA 타이거즈의 맞대결이 오는 25일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린다. KIA가 준플레이오프 시리즈에서 LG 트윈스를 3연승으로 이기면서, 4일의 휴식이 주어졌다.

두팀은 25일과 26일 대구에서 1,2차전을 펼친다. 그런데 날씨 변수가 발생했다. 비 예보가 있다. 기상청 예보에 따르면, 1차전이 열릴 예정인 25일 대구 수성구 지역은 간헐적인 비가 내릴 예정이다. 현재까지는 굉장히 불확실한 예측이다. 예상 강수량이 적은 편이지만, 일부 기상 분석 사이트에서는 더 많은 양의 비가 오후에 내릴 가능성을 예상하고 있다. 일요일인 25일 1차전은 오후 2시 낮경기로 치러지고, 26일 2차전은 월요일 저녁 6시30분 경기로 펼쳐진다.

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그런데 26일에도 비 예보가 뚜렷하게 잡힌다. 오전에는 강수확률 60%, 오후에도 40%가 예상되는데 다행인 것은 저녁 경기이기 때문에 그나마 비가 그친 이후 경기가 시작될 확률이 존재한다. 최대 변수는 1차전이 열리는 25일 오후 비가 현재 예상보다 확대되는 것이다.

올해 포스트시즌은 아직까지 우천 순연은 없었다. 지난 18일 열린 준플레이오프 2차전이 비가 내리다 그치기를 반복하면서 실질적인 '수중전'이었지만, 다행히 경기가 중단될 정도의 상황은 아니었다.

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특히나 두팀은 지난 2024년 한국시리즈에서 이미 비로 인한 악몽이 있었다. 삼성이 1-0으로 앞서고있던 1차전 도중 너무 많은 양의 비가 내렸고, 경기 중단 후 재개를 기다렸으나 비가 그치지 않아 역대 최초로 포스트시즌 서스펜디드 게임이 선언됐다. 여기에 다음날 경기마저도 너무 많은 양의 비가 내리면서 정상 진행이 힘들어 또 하루가 연기됐다.

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결국 1차전이 시작된 날짜로부터 이틀 후에 서스펜디드게임과 2차전까지 실질적인 더블헤더를 치렀고, 1차전에 원태인을 이미 소진한 삼성은 이후 불펜이 무너지며 1대5로 역전패를 당했다. 서스펜디드게임이 원태인에게 막혀있던 KIA에게 훨씬 유리하게 작용하면서 KIA가 1차전 기선 제압을 할 수 있었다.

스포츠조선DB

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KIA는 바로 이어서 펼쳐진 2차전까지 8대3으로 잡았고, 결국 4승1패로 시리즈를 모두 마쳤다. KIA에게는 행운이 따랐던 날씨고, 삼성에게는 악몽으로 남은 기억이다.

하지만 올해 또 비가 내린다면 이번에는 어느팀에게 악몽으로 작용할지 누구도 장담할 수 없다.

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KBO 포스트시즌 우천 시 시행 세칙에 따르면, 우천 상황이 지속될 경우 야구규칙에 따라 최소 30분을 대기하고, 이후 경기 재개 또는 일시정지경기를 선언할지 결정한다. 30분 대기 후 추가 대기가 필요할 경우 중단 후 50분 시점을 최종 판단 시점으로 한다. 최종 판단은 정비 소요 시간과 향후 기상예보를 고려해 내린다. 또한 경기가 2차례 이상 중단된 경우에는 중단 시간을 합산하여 결정하게 된다.

재개가 결정될 경우 홈 구단은 가용 가능한 장비ㆍ인력 및 물자를 적극 투입하여 신속한 경기 재개가 이루어질 수 있도록 노력해야 한다.

또한, 경기 전 비가 오지 않고 있는 상황에서도, 개시 후 30분 이내 강우로 인해 경기 초반 중단이 강하게 예상되는 경우 방수포를 미리 덮고 경기 개시를 지연할 수 있다.

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한편, KBO 포스트시즌에는 지난해부터 노게임, 강우콜드를 적용하지 않으며, 서스펜디드 규정만 적용한다.

서스펜디드 경기가 성립될 경우, 일시정지된 이닝에 관계없이 중단 당시 상황부터 이어서 진행하며, 하루에 한 경기만 치른다. 기존 편성 경기는 다음 날 경기 거행 예정시간으로 순연해 거행한다. 다음 날이 이동일이면 이동일에 경기를 진행한 후 해당 시리즈의 전체 일정을 1일씩 순연한다. 다음 날이 시리즈 최종 경기일 경우 다음 날 또는 이동일에 경기를 치른 후 포스트시즌 전체 일정을 1일씩 순연한다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com