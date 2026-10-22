150억 FA 역사 썼던, 14살 스타 선배도 경의..."KIA에서 같이 오래 있자"

12일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 LG의 경기. 8회말 무사 1루 KIA 김도영이 역전 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.12/

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[스포츠조선 김용 기자] "같이 오래 있었으면 좋겠다."

이미 야구로 150억원을 넘게 번 특급 스타 선배. 그가 봐도 김도영(23)은 대단한 선수인가보다. KIA 타이거즈 나성범(37)이 올시즌 '미친 활약'을 이어가고 있는 김도영에 대해 극찬을 아끼지 않았다.

KIA는 LG 트윈스와의 준플레이오프를 3연승으로 통과하며 플레이오프에서 삼성 라이온즈와 대결하게 됐다.

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준플레이오프 MVP는 '슈퍼스타' 김도영. 다른 선수들도 자기 역할을 100% 다 해줬지만 1차전 결정적 멀티 홈런, 3차전 쐐기 만루 홈런을 친 김도영의 존재감은 넘어설 수 없었다.

이미 정규시즌 45홈런 홈런왕이 됐고, 사실상 포스트시즌 첫 관문이나 다름 없었던 12일 LG와의 정규시즌 최종전 3위 결정전에서도 8회 천금의 결승포를 때린 김도영이었다. 2년 전 40홈런-40도루에 도전하며 MVP를 수상한 시즌도 인상적이었지만, 올해는 한 단계 더 성장한 괴물이 된 느낌까지 준다.

6일 광주 KIA챔피언스필드에서 열린 KT와 KIA의 경기. 8회말 1사 1,2루 카스트로의 2루타에 1루주자 김도영이 득점에 성공했다. 나성범과 이야기를 하는 김도영의 모습. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.06/

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캡틴 나성범도 2012년 NC 다이노스 입단 후 리그 최고의 '호타준족' 외야수로 발돋움했다. 2022년 FA 자격을 얻어 KIA와 6년 총액 150억원 계약을 맺었다. 당시 150억원은 FA 역사상 역대 최고액이었다.

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이 대단한 선배가 보는, 대단한 후배는 어떤 느낌일까. 나성범은 "같은 팀에서 뛰지만 정말 대단한 것 같다. 배울 점이 많다. 이 선수가 어디까지 갈 지, 또 어떤 기록을 세울 지 나도 매년 기대가 된다. 올시즌 MVP를 수상해도 손색 없을 성적을 냈는데 나는 내년이 더 기대가 된다. 팬들이 기대하는 것처럼 나도 마찬가지"라고 말했다.

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나성범은 이어 "매년 볼 때마다 성장하는 것 같다. 특히 '이쯤 되면 안 되겠다'하는 순간에도 이겨내고 치고 올라간다"고 극찬하며 "같이 오래 있었으면 좋겠다"고 밝혔다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com