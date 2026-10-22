"우승 비결? 묻는 사람 1명도 없다" 데뷔 21년차, 한국시리즈 MVP가 곁에 있는데 '뜻밖의 외면' 이유가 뭘까 [수원포커스]

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 1회말 2사 1,2루 김현수가 1타점 동점타를 치고 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

18일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 LG의 경기. 7회 솔로홈런을 날린 KT 김현수. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.18/

Advertisement

Advertisement

[수원=스포츠조선 김영록 기자] "단 1명도 물어보지 않던데요. 요즘 선수들은 우리 때랑 달라요."

신고선수 신화, 프로 데뷔 21년차, 한국시리즈 우승 3번, 바로 직전 시즌 한국시리즈 MVP.

한국시리즈를 앞둔 중차대한 시기에 KT 위즈 김현수(38)가 한가하다? 21일 수원에서 만난 그는 '가을야구 준비에 대한 후배들의 관심과 질문'을 묻자 "단 1명도 물어본 사람이 없다. 오늘까지"라며 답했다.

Advertisement

타격 훈련이 끝난 뒤 만난 김현수는 "살짝 날씨가 쌀쌀해지는 이 시기에 야구하는게 정말 감사하고 기분 좋다. 집에서 TV로 야구보느니 땀 흘리면서 가을야구를 준비할 수 있다니 얼마나 기쁜 일인가"라며 활짝 웃었다. 철저한 자기 관리의 화신, 가는 팀마다 후배들을 이끄는 리더십으로 호평받는 고참다운 솔직한 속내다.

김현수에게도 쉽지 않은 한해였다. 커리어 내내 좌익수에 초점을 맞췄던 김현수는 올해 데뷔 이후 처음으로 '전문 1루수' 시즌을 보냈다. 142경기에 출전, 타율 2할8푼6리 14홈런 95타점을 기록하는 한편 거듭 후배들을 다잡으며 기어코 KT에게 정규시즌 우승을 선물했다.

Advertisement

이강철 감독이 지휘봉을 잡은 이후 KT는 완전히 다른 팀으로 변모했다. 2019년 이강철 감독 부임 이후 첫 승률 5할을 달성했고, 2020~2024년 5년 연속 가을야구 진출에 성공했다. 지난해 1년 실패를 맛봤지만, 올해 정규시즌 1위로 화려하게 복귀했다.

Advertisement

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 6회초 KT 김현수가 삼성 원태인을 상대로 투런홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 김현수. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

구단의 적극적인 투자와 더불어 선수를 평가하는 정확한 눈도 돋보였다. 박기혁 박경수 유한준 황재균 김상수 허경민 김현수 최원준 한승택 등 역대 KT의 영입 선수들은 KT가 강팀으로 변모하고, 2021년 창단 첫 우승을 차지하고, 2023년 준우승을 거쳐 올해 다시 우승에 도전하기까지 선수로, 또 코칭스태프로 힘을 모았다.

Advertisement

그런 이강철 감독과 김현수가 뭉친 올해의 KT는 '역대 최강'이었다. 90승 5무 49패로 KT 창단 역사상 최다승, 최고 승률에 입을 맞췄다.

전날 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 준플레이오프 3차전은 KIA의 13대1 완승으로 끝났다. KIA는 3전 전승으로 빠르게 준플레이오프를 뚫고 삼성 라이온즈와 맞붙는 플레이오프를 준비한다. KT로선 KIA와 삼성이 플레이오프에서 혈투를 벌이길 기대하는 상황.

Advertisement

김현수의 감상은 어떨까. 그는 "KIA가 정말 잘하더라. 가을야구라는게, 생각보다 안될 때도 있고, (생각보다)잘 풀릴 때도 있는 법"이라고 돌아봤다.

2006년 데뷔 이래 올해까지 프로에서 21시즌을 뛴 리빙 레전드, 두산 베어스와 LG, KT에 이르기까지 가는 곳마다 소속팀을 강팀으로 바꿔온 남자다. 특히 올해는 38세 나이에 유니폼을 갈아입고, 새로운 팀에서 4번째 한국시리즈 우승을 겨냥하고 있다.

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 3회말 1타점 적시 2루타를 날린 KT 김현수. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

김현수는 "각오라고 한다면, 정규시즌 1위를 했고 우리에겐 충분한 시간이 있다. 다시 한국시리즈 우승을 위해 잘 준비하고 있을 뿐"이라며 "LG 시절엔 바로 합숙이었다. 이천에서 아무 생각없이 계속 치면서 실전 감각을 놓치지 않으려고 노력했다. KT는 수원에 출퇴근을 한다는 점이 다르다"라고 돌아봤다.

Advertisement

이어 "한국시리즈는 서로 힘든 대결이 펼쳐지는 무대다. 밑에서 올라오는 팀은 기세가 좋고 좋은 흐름을 탔지만 많이 피곤하고, 기다리는 팀은 기다리는 만큼 힘은 있지만 그 기세에서 밀리기 쉽다"며 경계를 늦추지 않았다.

KT만의 강점을 묻자 "커리어하이를 찍어본 베테랑들이 많다는 건 장점이지만, 이미 커리어하이를 지났다는 건 단점"이라며 "그래도 마무리(박영현)만큼은 우리가 강하지 않을까?"라며 씩 웃었다.

눈에 띄는 점은 김현수에게 한국시리즈나 가을야구 준비에 대해 묻는 선수가 없다고. 최고참이다보니 다가오기 힘든게 아닐까. 김현수는 고개를 저었다.

"나만 잘하면 된다. 요즘 선수들은 그런 거 물어보러 오지도 않지만, KT는 베테랑이 많기 때문에 소통에 강점이 있다. 경기 전에도, 후에도 항상 이야기를 많이 한다. 미리미리 준비하는 거다. 속으로만 생각하는 것과 말로 한번 뱉어놓는게 얼마나 다른지, 어릴 때부터 많이 겪어봤으니까."

8일 수원KT위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. KT 김현수가 경기를 지켜보고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.08/

김현수는 다가오는 한국시리즈에서 잘할 선수로 최원준, 박영현을 꼽으며 "겁없이 치고 던지는게 쉽다. 형들이라는 기댈 곳이 있지 않나"라며 "나는 기댈 곳이 없다. 내가 어디에 기대겠나. (후배들이)나한테 기대도록 해야지"라며 웃었다.

KT는 오는 11월 2일 홈구장인 수원 KT위즈파크에서 2026 한국시리즈 1차전을 치른다.

수원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com