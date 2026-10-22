LAD-DET-NYM-CHC-TOR-PHI, 누가 잡더라도 12월 2일 이전 결판...직장폐쇄 앞둔 스쿠벌의 운명은?

태릭 스쿠벌. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 FA 시장은 거의 매년 겨울 '메가톤급 계약'을 쏟아내 세상을 놀라게 했다.

3억달러 이상만 보자. 2024년 12월 뉴욕 메츠 후안 소토(15년 7억6500만달러), 2023년 12월 LA 다저스 오타니 쇼헤이(10년 7억달러), 2022년 12월 뉴욕 양키스 애런 저지(9년 3억6000만달러)와 필라델피아 필리스 트레이 터너(11년 3억달러), 2021년 12월 텍사스 레인저스 코리 시거(10년 3억2500만달러), 2019년 12월 양키스 게릿 콜(9년 3억2400만달러), 2019년 2월 필라델피아 브라이스 하퍼(13년 3억3000만달러) 등이다.

FA가 아닌 연장계약 사례도 2025년 4월 토론토 블루제이스 블라디미르 게레로 주니어(14년 5억달러), 2019년 3월 LA 에인절스 마이크 트라웃(12년 4억2650만달러), 2020년 7월 다저스 무키 베츠(12년 3억6500만달러) 등 수두룩하다.

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태릭 스쿠벌은 두 차례 사이영상을 수상하고 생애 첫 FA가 된 거의 유일한 사례다. Imagn Images연합뉴스

이번 겨울 3억달러 이상을 받아낼 후보는 한 명 밖에 없다. 두 차례 사이영상에 빛나는 좌완 태릭 스쿠벌이다. 그는 지난 16일 다저스가 NLCS에서 밀워키 브루어스에 패해 탈락하면서 생애 첫 FA 자격을 획득했다.

2024년, 2025년 디트로이트 타이거스에서 AL 사이영상을 수상한 스쿠벌은 지난 8월 초 다저스로 이적한 뒤에도 에이스의 위용을 과시하며 시즌을 무사히 마쳤다. 지난 5월 왼쪽 팔꿈치 수술을 받았지만, 6월 복귀 후 금세 정상 궤도를 탔다.

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정규시즌 26경기에서 158⅔이닝, 12승7패, 평균자책점 2.72, 186탈삼진, 포스트시즌 2경기에서는 11이닝을 던져 1승1패, 평균자책점 2.45를 각각 기록했다. 다저스 유니폼을 입고는 합계 12경기에서 73이닝, 평균자책점 2.59의 성적이다.

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빅리그 7시즌 통산 925⅓이닝을 투구해 66승44패, 평균자책점 3.02, 1075탈삼진, WHIP 1.01, 피안타율 0.217을 마크했다. 현재로선 건강에 문제가 없으니 투수 역대 최고액 계약이 가능하다고 볼 수 있다.

태릭 스쿠벌은 대략 6개팀의 적극적인 러브콜을 받을 것으로 전망된다. AP연합뉴스

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MLB.com은 22일(이하 한국시각) '스쿠벌 FA의 광풍에 관해 알아야 할 모든 것'이라는 제목의 기사에서 예상 계약팀과 계약액 등을 조명했다.

스쿠벌이 메이저리그 최강 선발투수로 떠오른 것은 2023년 후반기다. 2022년 8월 오른팔 굴곡근 재건 수술을 받은 그는 2023년 7월 복귀해 15경기에서 7승3패, 평균자책점 2.80을 올리며 재기에 성공했다.

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2023년부터 올해까지 최근 4시즌 동안 103경기에 선발등판해 626⅓이닝을 던져 50승20패, 평균자책점 2.47, 757탈삼진, fWAR 21.2를 기록했다.

MLB.com은 스쿠벌 쟁탈전에 적극 뛰어들 팀으로 원소속팀인 다저스와 '친정' 디트로이트, 최고 부자 구단주가 운영하는 메츠, 선발진 붕괴 직전인 시카고 컵스, 매년 거물급 FA를 향해 돌진하는 토론토, 그리고 스캇 보라스 사단 소속 스타가 유난히 많은 필라델피아 필리스 등 6곳을 꼽았다.

맥스 슈어저는 직정폐쇄 직전인 2021년 12월 2일(한국시각) 3년 1억3000만달러에 뉴욕 메츠와 계약했다. AP연합뉴스

매체는 '스쿠벌은 스탯캐스트 페이지가 최상위권 수치들로 가득 차있을 만큼 기량 면에서 걱정할 점을 찾기 어렵다'면서도 '굳이 걱정스러운 부분을 꼽자면 팔꿈치다. 올시즌 새로운 기법인 나노스코프(NanoScope) 수술을 받기 전 그는 대학 시절 토미존서러지, 2022년 굴곡근 수술을 받았으니 팔꿈치를 분명 유의해야 한다'고 적었다.

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또 다른 변수는 새 노사단체협약을 놓고 벌이는 구단주들과 선수노조의 힘겨루기다. 현행 협약은 12월 2일 종료된다. 새 협약이 합의되지 않으면 구단주들은 락아웃(직장폐쇄)에 들어간다. 2021년 겨울의 악몽이 되살아날 수 있다. 당시 FA 투수 최대어 맥스 슈어저는 락아웃 직전인 12월 2일 3년 1억3000만달러에 메츠 유니폼을 입었다. 투수 AAV(4333만달러) 역대 최고액 기록이다.

스쿠벌이 5년 전 슈어저와 비슷한 상황에 놓일 수 있다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com