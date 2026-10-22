'이제 서른' 모두가 탐낸 홈런왕 재능 아직 안 터졌다…충격의 방출 통보, "한 번 더 해보겠습니다" [인터뷰]

31일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 KIA 타이거즈의 경기. 9회말 무사 1루 두산 김민혁이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.03.31/

14일 잠실구장에서 열린 KIA와 두산의 시범경기. 두산 김민혁이 타격하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.3.14/

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[스포츠조선 이종서 기자] "실감이 안 나더라고요."

김민혁(30·두산 베어스)은 2015년 신인드래프트 2차 2라운드(전체 16순위)로 두산에 지명됐다.

타격 능력에 좋은 평가를 받았다. 1m88의 다부진 체격에서 나오는 파워가 리그 최상위급이라는 평가였다. 당시 두산 관계자는 "한 번 1군에서 감을 잡으면 홈런왕까지 가능한 선수"라고 기대했다.

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김민혁의 재능은 터질 듯 터지지 않았다. 2017년과 2018년 퓨처스에서 두 자릿수 홈런을 기록했던 그는 2022년 1군에서 38경기에서 타율 2할8푼4리 5홈런을 기록했다. 퓨처스에서도 10개의 홈런을 치면서 북부리그 홈런왕에 올랐다.

조금씩 적응해 나가는 듯 했지만, 1군에서의 자리를 잡기는 쉽지 않았다. 이승엽 전 두산 감독은 2023년 시즌을 앞두고 "올해 김민혁을 지켜봐달라. 매력있는 선수"라고 기대를 내비치기도 했다. 또한 2024년 조성한 감독대행도 김민혁의 재능을 높게 평가하며 기회를 주기도 했다.

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많은 기대를 받았던 김민혁은 지난해 퓨처스에서 55경기 출전해 타율 3할3푼1리 6홈런을 기록하며 한 단계 올라서는 듯 했다. 그러나 옆구리 부상이 겹치면서 1군 활약으로 이어지지 못했다.

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어느덧 서른 살. 올 시즌 퓨처스리그에서 81경기 타율 2할5푼5리 2홈런에 그쳤던 그는 결국 시즌 종료 후 방출 통보를 받았다.

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12년 뛰던 팀에서 나왔지만, 김민혁은 여전히 운동을 하고 있다. 김민혁은 "한 번 더 해보려고 하고 있다"고 했다.

몸상태는 좋다. 그는 "올해는 아픈 곳 없이 한 시즌을 다 했다"고 말했다.

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지난해 좋았던 기세를 올해 잇지 못했다. 김민혁은 "캠프 때까지만 해도 준비가 잘 됐는데, 올해가 마지막이라는 생각에 조급했다. 초반에 좋지 못하면서 급한 마음이 앞섰다"고 말했다.

방출 통보를 받은 날. 김민혁은 잠실 라커룸을 쉽사리 떠나지 못했다. 김민혁은 "고등학교 졸업하고 12년 정도 있었는데 아직까지 실감이 안 나더라. 방출 통보 받고 라커에 1~2시간을 그냥 앉아 있었다. 발이 안 떨어지더라"라며 "집보다 더 많이 왔다갔다 했던 곳인데 '이제 나가면 못 오겠구나'라는 생각이 들었다"고 이야기했다.

6일 두산 베어스 선수단이 일본 미야자키 스프링캠프를 마치고 인천공항을 통해 귀국했다. 김민혁이 입국장을 빠져나오고 있다. 인천공항=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.03.06/

차갑게 느껴질 수 있는 방출 통보. 그러나 원망의 마음은 없다. 김민혁은 "기회를 주시기도 했는데 내가 못 살렸다"라며 "구단에서 원하는 게 타격인데 기대에 부응하지 못했다"고 했다.

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그는 이어 "형들도 좋은 이야기 많이 해주셨다. 팬들께서 기대를 많이 해주셨을텐데 그 부분을 많이 보여드리지 못해 죄송하게 생각한다"고 말했다.

지난해 가능성을 본 만큼, 다시 한 번 그라운드에 설 날을 준비하고 있다. 김민혁은 "몸 상태는 정말 좋다. 경쟁력 있다고도 생각해서 한 번 더 해보고 싶어 간절하게 준비하고 있다. 나를 필요로 하는 팀이 생긴다면 포기하지 않고 하려고 한다"고 각오를 밝혔다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com