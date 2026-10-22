뒤죽박죽 LAA 8년간 7명째, 1년만에 새 감독 모신다...스즈키, 구단 역사상 첫 100패 책임지고 경질

LA 에인절스 커트 스즈키 감독이 지난 8월 12일(한국시각) 존 모젤리악 단장대행과 인터뷰를 하고 있다. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]방황에서 벗어나지 못하는 대표적인 메이저리그 구단이 LA 에인절스다. 사령탑을 또 바꾼다.

에인절스는 22일(한국시각) "우리 구단은 커트 스즈키 감독의 내년 옵션을 포기하며 2027시즌을 이끌 새 감독과 코칭스태프를 선임할 것"이라고 공식 발표했다.

스즈키 감독은 작년 10월 론 워싱턴 감독 후임으로 에인절스 지휘봉을 잡았다. 단장 특별 보좌역으로 있다가 전격 발탁된 것이다. 그러나 에인절스는 올해 62승100패로 AL 서부지구 뿐만 아니라 AL 15팀 중 최하위로 내려앉았다.

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1961년 창단 이후 처음으로 시즌 100패를 기록한 에인절스는 2015년 이후 12년 연속 포스트시즌 진출에 실패했다.

누군가 책임을 져야 하는데, 다루기 가장 쉬운 감독이 희생양이 됐다. 아울러 지난 6월 전임 페리 미나시안 단장 후임으로 단장대행을 맡은 존 모젤리악도 자리에서 내려오기로 했다.

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에인절스는 스즈키 감독에 전 보직인 단장 보좌역을 제안했으나, 그는 다른 구단으로부터도 일정 역할을 제안받은 터라 고민 중이라고 했다. 에인절스는 새 단장이 새 감독을 선임하도록 할 계획이다.

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마이크 트라웃이 지난달 14일(한국시각) 워싱턴전을 앞두고 커트 스즈키 감독을 껴안고 있다. AP연합뉴스

에인절스는 지난 9월 초 구단주가 바뀐 이후 혼란스러운 상황이다. 아트 모레노 전 구단주는 NFL(미국풋볼리그) LA 램스 구단주인 스탠 크롱키에 40억달러에 에인절스를 매각했다. 올초 샌디에이고 파드리스가 팔릴 때 기록한 역대 구단 매각 최고액인 39억달러를 경신한 것이다.

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크롱키 구단주는 내년 3월 이전에 경영권을 100% 넘겨받을 예정이다.

에인절스가 마지막으로 포스트시즌을 치른 것은 2014년이다. 그해 98승64패로 지구 1위로 포스트시즌에 올랐으나, 캔자스시티 로열스와의 디비전시리즈에서 3패를 당해 조기 탈락했다.

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1961년 창단 이후 42년 만인 2002년 첫 월드시리즈 우승을 차지한 에인절스는 2009년까지 꾸준히 성적을 내며 포스트시즌 단골 손님으로 군림했으나, 이후로 내리막길을 걸었다. 2000년 에인절스 지휘봉을 잡은 마이크 소시아 감독이 2018년까지 19년간 팀을 이끌었고, 이후 브래드 오스무스, 조 매든, 필 네빈, 워싱턴, 레이 몽고메리, 스즈키 등 6명의 감독이 등장했다 사라졌다.

특히 에인절스는 2018~2023년까지 6년 동안 당대 최고의 슈퍼스타 마이크 트라웃과 오타니 쇼헤이를 보유하고도 같은 기간 승률 5할을 한 번도 넘기지 못했다. FA와 트레이드 시장을 효율적으로 공략하지 못한 탓이다. 대표적인 '먹튀'로 3루수 앤서니 렌든이 꼽히고, 앨버트 푸홀스도 전성기가 지난 후 데려왔다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com