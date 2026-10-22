"비 온다고? 삼성 악재라고?" 천만에…2년 전 'KS 잔혹사' 씻을 반전의 먹구름

22일 광주 기아챔피언스필드에서 열릴 한국시리즈 1차전 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 서스펜디드 경기. 구단 관계자들이 비에 젖은 그라운드를 정비하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.10.22/

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[스포츠조선 정현석 기자]오는 25일 대구 삼성라이온즈파크에서 막을 올리는 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈 간 5전3선승제 플레이오프.

1차전을 앞두고 초대형 기상 변수가 떠올랐다. 태풍의 간접 영향으로 25일과 26일 대구 남부 지방에 비 예보가 잡히면서 양 팀 마운드와 타선의 셈법이 복잡해지고 있다.

두 팀에게 '가을비'는 전혀 상반된 기억을 소환한다.

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2년 전인 2024년 10월22일 광주 챔피언스필드에서 열린 한국시리즈 1차전 . 삼성이 1-0으로 앞서던 경기 도중 쏟아진 폭우로 포스트시즌 역사상 최초의 '서스펜디드 게임'이 선언됐다.

21일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 한국시리즈 1차전 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 경기. 비가 내리자 김시진 경기감독관이 그라운드 상태를 체크하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2024.10.21/

결국 이틀 뒤 치러진 서스펜디드 게임에서 삼성은 선발 원태인을 재가동하지 못하고, 서스펜디드로 이어진 황금 찬스를 살라지 못한 채 불펜이 무너지며 역전패를 당했다.

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시리즈 흐름 전체를 KIA에 내주며 준우승에 그쳐야 했던 아쉬운 비였다.

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하지만 올해 상황은 살짝 다르다. 다시 찾아온 가을비 변수가 '삼성에 악재가 될 것'이라고 단정짓기는 어렵다.

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정규시즌 2위로 플레이오프에 직행했지만, 삼성은 분위기상 사실상 '도전자'의 입장에 가깝다. 그만큼 준플레이오프에서 LG에 3연승으로 고속 통과한 KIA의 기세가 하늘을 찌른다. 플레이오프 예상도 KIA 우세가 압도적이다.

9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 6회 마운드에 오른 삼성 페덱. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.09/

17일 전남광주 기아챔피언스필드에서 준PO 1차전 KIA와 LG의 경기가 열렸다. 선발 투구하고 있는 KIA 네일. 광주=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.17/

이런 분위기 속 변수가 될 비소식. 삼성에는 오히려 기회가 될 수 있다.

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준PO를 3연승으로 초고속 통과하며 나흘간의 휴식을 취한 KIA는 외국인 원투펀치 제임스 네일과 아담 올러가 완벽히 회복해 1, 2차전에 차례로 등판할 전망. 삼성은 크리스 페덱과 아리엘 후라도로 맞불을 놓지만 절정의 KIA 타선을 감안하면 선발 맞대결이 우세하다고 선뜻 말하기 어렵다.

18일 대구 라이온즈파크에서 열린 두산-삼성전. 원태인과 최원태가 함께 경기를 지켜보고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.6.18/

하지만 3, 4차전으로 넘어가면 이야기가 달라진다. 삼성은 토종 듀오 원태인과 최원태 카드를 보유하고 있다. KIA의 3, 4차전 예상 선발인 시라카와 케이쇼, 양현종 조합에 전혀 밀리지 않는다.

1, 2차전 원정 기세에 눌리지 않고 대구에서 1승 1패만 거둔 뒤 광주로 넘어간다면 삼성에게도 충분한 승산이 있다. 1, 2차전을 거치면서 보름 휴식으로 살짝 감이 떨어졌을 타격사이클도 정상으로 돌아올 수 있다.

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KIA 타선은 준PO 3경기에서 24점을 뽑아내며 절정의 타격감을 과시했다.

그러나 4일의 휴식에 더해 우천으로 실전 공백이 더 길어질 경우, 뜨겁게 달궜던 타격 리듬이 빠르게 식을 수 잇다. 어떤 타자도 타격 사이클을 피해갈 수 없다. 단기전에서 중요한 것은 주축타자들의 타격사이클이 시리즈 시점과 맞아 떨어지느냐는 점. KIA 타자들의 타격감이 준플레이오프에서 정점을 찍고 내려올 가능성을 배제하기 어렵다.

9월30일 한화전 부상으로 고통스러워 하는 구자욱. 사진제공=삼성 라이온즈

여기에 비가 내려 그라운드 상태에 변수가 커질 수중전은 라이온즈파크 홈구장의 잔디와 흙에 익숙한 삼성 야수진에게 조금 더 유리하게 작용할 여지가 크다.

다만, 삼성에게도 걱정이 있다. 햄스트링에서 빠르게 회복해 플레이오프 출전을 노리고 있는 간판타자 구자욱의 부담감이다. 비로 인해 젖은 그라운드와 미끄러운 흙은 회복중인 햄스트링 부상 부위에 부담을 줄 수 있다. 날씨가 궂을 경우 상황에 따라 지명타자 선발 출전 대신 대타로 대기할 가능성이 있다. 수중전에서 더 중요해질 수비를 감안하면 최형우의 좌익수 선발 출전도 부담이 될 수 있기 때문이다.

달라진 KBO 포스트시즌 우천 세칙도 변수다.

지난해부터 포스트시즌 노게임이나 강우콜드가 폐지되고 오직 '서스펜디드 게임'만 적용된다. 경기 중단 및 재개 여부는 중단 후 30분~50분 시점에서 신속히 판단되며, 서스펜디드가 선언될 경우 다음 날 이전 이닝 상황을 그대로 이어서 치르게 된다.

2년 전 갑작스러운 비로 통한의 눈물을 흘렸던 삼성. 과연 이번에 다시 찾아온 하늘의 뜻을 반전의 계기로 삼을 수 있을까. 가을 하늘의 먹구름이 플레이오프 판도 전체를 흔들 변수로 떠오르고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com