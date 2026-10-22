노시환 307억도 넘어설 기세였는데..."ML도 꿈 꾼다"던 LG 4번, 어쩌다 이렇게

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. LG 문보경이 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

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[스포츠조선 김용 기자] 노시환 307억원 기록도 깰 것 같은 기세였는데….

타율 2할5푼8리 10홈런 60타점. 이게 LG 트윈스 중심타자 문보경의 시즌 성적이라고 하면 믿을 수 있겠는가.

LG 트윈스의 시즌이 끝났다. 정규시즌 4위, 준플레이오프에서의 탈락. 어떤 팀 기준에서 보면 잘했다고 할 수 있겠지만, 통합 2연패를 노렸던 LG이기에 아쉽다.

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원하는 목표를 이루지 못한 데 여러 이유가 있었을 것이다. 주축 선수들의 부상과 부진이 뼈아팠다. 특히 이 선수가 이런 성적을 거둘 거라 누가 예상이나 했겠는가. 4번타자 문보경 얘기다.

문보경은 LG가 키워낸 보물같은 선수였다. 데뷔 2년차인 2022 시즌 풀타임 3할을 치며 방망이 잠재력을 인정 받았다. 2023 시즌에는 데뷔 첫 두자릿수 홈런에 3할 기록도 유지했다. 2024 시즌이 '초대박'이었다. 144경기 전경기에 출전해 602타석을 소화하며 타율 3할2리 22홈런 101타점을 기록했다. 홈구장이 잠실이 아니라면 3할-30홈런-100타점 기록을 세우고도 남았을 활약이었다. 시즌 중반 염경엽 감독은 "미래 4번타자라고 생각했는데, 팀 사정상 4번에 투입하겠다"며 그를 LG의 새로운 4번타자로 거듭나게 했다.

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 1회말 1타점 적시타를 날린 LG 문보경. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

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지난 시즌은 타율은 2할7푼6리로 떨어졌지만, 홈런과 타점이 24개와 108개로 늘었다. 하이라이트는 올시즌을 앞두고 열린 월드베이스볼클래식. 국가대표팀에서도 4번타자로 맹활약하며 한국의 극적 8강 진출 일등공신이 됐다. 혼자 11타점을 기록했고 '슈퍼 문'이라는 별명까지 얻었다. 대회 후 메이저리그에 도전할 수 있는 선수가 되겠다는 코멘트까지 했다. 야구에 완전히 눈을 뜬 것처럼 보였다.

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이 무렵 한화 이글스 3루수이자 4번타자 노시환이 11년 총액 307억원 '미친' 비FA 다년계약을 체결했는데, 일각에서는 문보경이 지금 페이스를 유지하면 노시환 버금가는 계약을 맺을 후보라로 얘기하기도 했다. 홈런수가 30개는 간 적이 없지만, 위에서 언급한 것처럼 잠실이 홈이 아니라면 30홈런은 거뜬히 칠 것으로 보였고 수비 능력이 비슷하다고 봤을 때 문보경의 타격 생산성이 노시환에 미치지 못할 게 없다는 평가가 주를 이뤘다. 오히려 더 낫다고 보는 사람도 많았다.

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하지만 문보경은 올시즌 믿기 힘든 추락을 겪어야 했다. 2할5푼8리 10홈런 60타점. 시즌 중반부터는 4번 자리도 잃었다.

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 6회 송구 실책으로 실점을 허용하는 LG 문보경 3루수. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

월드베이스볼클래식에서 수비를 하다 펜스에 부딪히며 허리를 다친 게 시작이었다. 큰 부상은 아니었지만, 몸상태에 민감할 프로 선수의 밸런스가 다 깨질 수 있는 원인이었다. 여기에 시즌 초반 수비를 하다 공을 밟고 발목 인대를 다친 것도 대형 악재였다.

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돌아왔지만 그 좋아던 타격감은 온 데 간 데 없었다. 준플레이오프에서도 3경기 타율 2할. 홈런도, 타점도 없었다. 특히 1차전 찬스에서의 병살타가 치명적이었다. 문정빈, 송찬의 경험 부족한 신예 타자들이 큰 경기에서 긴장한 티가 역력했다. 이들이 흔들리는 가운데 문보경마저 제 페이스를 찾지 못하니 LG 타선은 KIA 타자들에 압도당할 수밖에 없었다. 공격도 공격이지만 올시즌 3루 수비에서도 불안한 모습들을 노출했다.

초반부터 꼬인 탓에 온 일시적 부진일까, 아니면 한계점에 봉착한 것일까. 내년 시즌 기로에 선 문보경이다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com